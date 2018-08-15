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Косметика — лучшая подруга женщины уже не одно тысячелетие. Но часто на нее возлагают слишком большие надежды. Если кожа сухая и рано стареет, лицо усыпают прыщи, появились волосы там, где их быть не должно, не спешите в салон красоты или в магазин за новой дорогой косметикой. Может, проблема внешнего вида связана с женскими проблемами? На самом деле женская красота и женское здоровье имеют много общего. И причины некоторых косметических проблем можно устранить при помощи гинеколога. Что это за проблемы и как они связаны с гинекологией? На эти вопросы портала Amic.ru ответила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Диагностического центра Алтайского края Римма Дерявкина.
Давно установлено, что здоровье женщины отражается в том числе и на состоянии кожи, волос, ногтей, на общем внешнем виде и эмоциональном фоне. По словам Риммы Дерявкиной, для внешней красоты имеет значение не просто здоровье, а в целом внутренняя гармония, то, как функционирует весь ее организм.
Главный "проблемный" женский орган — яичники. И тут возможно несколько вариантов нарушений:
- Избыток мужских гормонов — андрогенов. Это приводит к росту волос в не специфичных для женщины местах (на лице, груди, животе), выпадению волос, повышению сальности кожи, появлению угрей, формированию вторичных половых признаков (в раннем возрасте это небольшая грудь, высокий рост, плоские ягодицы, во взрослом возрасте — рост волос на лице, теле, огрубение голоса).
- Недостаток женских гормонов — эстрогенов. Это приводит к ухудшению цвета и состоянию кожи (сохнет, морщинится, то есть начинается раннее старение женщины). Такие изменения происходят с возрастом, но в некоторых случаях развиваются и у женщин молодого возраста.
- Избыток гормонов "беременности" — гестагенов. Ощущения как при беременности: сонливость, прибавка в весе, меланхоличность.
- Недостаток гестагенов приводит к ухудшению состояния женщины перед менструацией в виде раздражительности, агрессивности, плаксивости. Просто хочется рвать и метать — так описывают это состояние сами женщины. Это и есть предменструальный синдром.
Из-за ненормальной работы яичников могут возникнуть и другие серьезные женские болезни: миома матки, эндометриоз, полипы, бесплодие, рак. Но если гормоны в пределах нормы, то женщина выглядит и чувствует себя хорошо.
В то же время есть и обратный эффект, например, лишний вес может спровоцировать возникновение женских "болячек".
Доктору нужно сообщить, если у вас:
- в неположенном месте растут волосы или они стали расти слишком быстро либо, наоборот, выпадают,
- на лице и теле появляются прыщи,
- появилась необъяснимая усталость, сонливость, раздражительность и связаны ли эти проявления с менструацией.
Ну и, конечно, не забудьте рассказать обо всех гинекологических беспокойствах.
"В каждом возрасте свои проблемы, но многие из них идут с детства, подросткового возраста. Чем раньше начать, тем больше вероятности не довести до бесплодия, рака. Каждая уважающая себя женщина должна посещать гинеколога хотя бы раз в год. Конечно, если ничего не беспокоит", — добавила Римма Дерявкина.
Кстати, это касается и девочек-подростков, их смотрят специальные, детские гинекологи. Такие работают в краевой детской больнице.
Можно, говорит Римма Дерявкина. Первое, что должен сделать врач, — выяснить причину. Кстати, на внешний вид влияет не только работа яичников, но и кишечника, печени, надпочечников и так далее.
"У нас в арсенале есть хорошее лечение многих этих проблем — гормональные контрацептивы. Многие комбинированные оральные контрацептивы (КОК) сегодня призваны не только предохранять от беременности, но и лечить многие женские проблемы, в том числе и косметические. Одни гормональные препараты способствуют снижению веса, другие уменьшают рост волос, сальность кожи, избавляют от угрей. Во многие препараты добавлены микроэлементы, которые питают кожу", — рассказала Римма Дерявкина.
Контрацептивы используются в медицине уже почти 70 лет. Да, сначала они только лишь не допускали беременность, теперь у них много других полезных свойств.
"Правильное лечение решает не только косметические проблемы. У женщины появляется энергия, положительные эмоции, повышается работоспособность, уходит усталость, она себя лучше чувствует", — добавляет Римма Дерявкина.
Любые гормоны можно принимать только после назначения врача. Если даже витамины при неправильном подборе могут ухудшить состояние, то что уж говорить о препаратах, которые влияют на столь важный в организме гормональный фон.
Если препарат подобран неверно, если не учтены имеющиеся у женщины проблемы (есть миома, эндометриоз, склонность к тромбообразованию, онкологические заболевания), то препарат может усилить болезнь и ухудшить внешний вид.
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