Как гинекологические заболевания отражаются на внешнем виде женщины?

Давно установлено, что здоровье женщины отражается в том числе и на состоянии кожи, волос, ногтей, на общем внешнем виде и эмоциональном фоне. По словам Риммы Дерявкиной, для внешней красоты имеет значение не просто здоровье, а в целом внутренняя гармония, то, как функционирует весь ее организм.

Главный "проблемный" женский орган — яичники. И тут возможно несколько вариантов нарушений:

Избыток мужских гормонов — андрогенов. Это приводит к росту волос в не специфичных для женщины местах (на лице, груди, животе), выпадению волос, повышению сальности кожи, появлению угрей, формированию вторичных половых признаков (в раннем возрасте это небольшая грудь, высокий рост, плоские ягодицы, во взрослом возрасте — рост волос на лице, теле, огрубение голоса).

Недостаток женских гормонов — эстрогенов. Это приводит к ухудшению цвета и состоянию кожи (сохнет, морщинится, то есть начинается раннее старение женщины). Такие изменения происходят с возрастом, но в некоторых случаях развиваются и у женщин молодого возраста.

Избыток гормонов "беременности" — гестагенов. Ощущения как при беременности: сонливость, прибавка в весе, меланхоличность.

Недостаток гестагенов приводит к ухудшению состояния женщины перед менструацией в виде раздражительности, агрессивности, плаксивости. Просто хочется рвать и метать — так описывают это состояние сами женщины. Это и есть предменструальный синдром.

Из-за ненормальной работы яичников могут возникнуть и другие серьезные женские болезни: миома матки, эндометриоз, полипы, бесплодие, рак. Но если гормоны в пределах нормы, то женщина выглядит и чувствует себя хорошо.

В то же время есть и обратный эффект, например, лишний вес может спровоцировать возникновение женских "болячек".