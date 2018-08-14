Кто такой Алексей Белобородов?

Алексей Федорович Белобородов родился 19 марта 1961 года в с. Гонохово Завьяловского района Алтайского края.

Окончил автотранспортный факультет Алтайского политехнического института. В августе 1983 года его приняли в органы внутренних дел. Белобородов занимал должности старшего инспектора ДПС в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы, инженера, старшего инженера и заместителя начальника в управлении ГАИ УВД Алтайского края.

В 1996 году поступил в Академию МВД России. Работал заместителем начальника Ленинского РОВД города Барнаула. В мае 2002 г. назначен начальником управления ГИБДД Алтайского края, в марте 2009 г. – заместителем начальника службы тыла ГУВД по Алтайскому краю, в июне 2011 г. – заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В феврале 2013 года назначен на высшую должность государственной гражданской службы края – управляющим делами Администрации Алтайского края.