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Против бывшего управделами губернатора Алтайского края заведено еще одно уголовное дело. Кто такой Алексей Белобородов и почему его арестовали, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Алексей Федорович Белобородов родился 19 марта 1961 года в с. Гонохово Завьяловского района Алтайского края.
Окончил автотранспортный факультет Алтайского политехнического института. В августе 1983 года его приняли в органы внутренних дел. Белобородов занимал должности старшего инспектора ДПС в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы, инженера, старшего инженера и заместителя начальника в управлении ГАИ УВД Алтайского края.
В 1996 году поступил в Академию МВД России. Работал заместителем начальника Ленинского РОВД города Барнаула. В мае 2002 г. назначен начальником управления ГИБДД Алтайского края, в марте 2009 г. – заместителем начальника службы тыла ГУВД по Алтайскому краю, в июне 2011 г. – заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В феврале 2013 года назначен на высшую должность государственной гражданской службы края – управляющим делами Администрации Алтайского края.
Уголовное дело в отношении Алексея Белобородова возбудили еще 3 октября 2017 года. По данным следствия, чиновник отдал распоряжение о приобретении для служебных нужд на бюджетные деньги трех дорогостоящих "Мерседесов".
Почти 20 миллионов рублей потратили без проведения тендера. Также стало известно, что в правительстве Алтайского края якобы прошли обыски в кабинете Белобородова.
Против Белобородова возбуждено еще одно уголовное дело. Его подозревают в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".
По версии следствия, в 2013-2016 годах управделами заключил от имени управления с одной из коммерческих фирм госконтракты по выполнению различных работ на сумму более 94 млн рублей. От руководителя ООО Белобородов получил взятку "в виде иного имущества и услуг имущественного характера" на сумму более 2,7 млн рублей.
Сейчас Белобородов находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства бывшего чиновника.
Комментарии
дать ему полгода условно с конфискацией всего имущества.
Вот это было бы справедливо.