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Во вторник, 14 августа, ушел из жизни знаменитый писатель Эдуард Успенский. Ему было 80 лет. По словам близких, автор легендарных детских произведений долгое время болел онкологией. О жизни и творчестве Эдуарда Успенского читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Отец писателя работал в аппарате ЦК ВКП, мама — инженером-машиностроителем.
В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт. Уже в студенческое время он начал заниматься литературным творчеством. Его стихи и фельетоны регулярно размещали в институтской стенгазете. А начиная с 1960 года писатель печатал их в эстрадных сборниках, газете "Неделя" и журнале "Крокодил".
После окончания вуза (1961 год) Успенский три с половиной года работал на Втором московском приборостроительном заводе.
Для детей Успенский начал писать еще с середины 1960-х. Через пять лет (1965 год) издательство "Детская литература" выпустило его первую книгу — сборник стихотворений "Смешной слоненок".
Знаменитая сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья" вышла в 1966 году. Крокодил Гена и Чебурашка становятся любимыми героями детей и взрослых. Не только в СССР, но и за рубежом.
В 1969 году режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил по сценариям Эдуарда Успенского кукольный мультипликационный фильм "Крокодил Гена". В 1971-м вышла "Чебурашка". Далее вышли "Шапокляк" (1974), "Чебурашка идет в школу" (1983).
Вместе с Качановым Успенский написал пьесы "Чебурашка и его друзья" (1970) и "Отпуск крокодила Гены" (1974). В 2000-х годах анимационные фильмы о Чебурашке сняли в Японии.
Повесть-сказка о мальчике, которого все звали Дядя Федор, вышла в 1974 году. По книге Успенского режиссер Владимир Попов в 1978 году снял мультипликационные фильмы "Трое из Простоквашино". А всенародного любимца кота Матроскина озвучивал известный актер Олег Табаков. Спустя два года вышли "Каникулы в Простоквашино", а в 1984-м "Зима в Простоквашино". Эти мультфильмы, а также книги, по которым их сняли, становятся любимыми произведениями для людей всех возрастов на многие годы.
А еще Успенский написал сказочные повести "Вниз по волшебной реке" (1972), "Гарантийные человечки" (1975), "Школа клоунов" (1983), "Колобок идет по следу" и другое.
В репертуар российских театров входят спектакли по произведениям Успенского. А еще по его книгам сняли фильмы для детей, которые смотрят с удовольствием и сегодня. Например, "Там, на неведомых дорожках…".
Эдуард Успенский также был автором и сценаристом первых выпусков познавательной программы для школьников младших классов на Всесоюзном радио. А в 1975 году он занимался детской образовательной телепередачей "АБВГДейка".
А еще Успенский был одним из членов жюри телепрограммы "Клуб веселых и находчивых", вел музыкальную передачу "В нашу гавань заходили корабли" на радио и на телевидении.
Успенский являлся членом Союза писателей Москвы, лауреатом премии правительства РФ в области культуры, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
А еще он отмечен литературными премиями им. Корнея Чуковского, им. Льва Копелева, премией "Венец".
Смерть наступила 14 августа 2018 года. Писатель умер в своём доме в деревне Пучково. Рядом с ним была его жена.
По сообщению "РИА Новости", в Московской городской думе сообщили о возможности появления в столице России памятника Эдуарду Успенскому. А глава Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью писателя.
"Не стало гениального Эдуарда Успенского. Спасибо за наши детские впечатления, за Гену и Чебурашку, за кота Матроскина, дядю Фёдора, почтальона Печкина, Шарика... Соболезную близким. Светлая память!" — написал Шапошников в Twitter.
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