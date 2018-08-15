Среда, 15 Август, 11:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,75
€ 76,23
433221
19°
Обь
166см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Вопрос дня



Эдуард Успенский: биография, творчество, причина смерти

, ИА "Амител"
О смерти известного писателя Эдуарда Успенского стало известно 14 августа

Фото: vesti.ru


Во вторник, 14 августа, ушел из жизни знаменитый писатель Эдуард Успенский. Ему было 80 лет. По словам близких, автор легендарных детских произведений долгое время болел онкологией. О жизни и творчестве Эдуарда Успенского читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Биография

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Отец писателя работал в аппарате ЦК ВКП, мама — инженером-машиностроителем.

В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт. Уже в студенческое время он начал заниматься литературным творчеством. Его стихи и фельетоны регулярно размещали в институтской стенгазете. А начиная с 1960 года писатель печатал их в эстрадных сборниках, газете "Неделя" и журнале "Крокодил".

После окончания вуза (1961 год) Успенский три с половиной года работал на Втором московском приборостроительном заводе.

2
Начало творческой деятельности
В 1965 году Успенский вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра МАИ "Телевизор". А в 1966-м в московском издательстве "Искусство" вышел сборник юмористических рассказов для эстрады "Четверо под одной обложкой". Эти четверо были Эдуард Успенский, Феликс Камов, Аркадий Арканов и Григорий Горин.
3
Книжки для детей

Для детей Успенский начал писать еще с середины 1960-х. Через пять лет (1965 год) издательство "Детская литература" выпустило его первую книгу — сборник стихотворений "Смешной слоненок".

Знаменитая сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья" вышла в 1966 году. Крокодил Гена и Чебурашка становятся любимыми героями детей и взрослых. Не только в СССР, но и за рубежом.

В 1969 году режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил по сценариям Эдуарда Успенского кукольный мультипликационный фильм "Крокодил Гена". В 1971-м вышла "Чебурашка". Далее вышли "Шапокляк" (1974), "Чебурашка идет в школу" (1983).

Вместе с Качановым Успенский написал пьесы "Чебурашка и его друзья" (1970) и "Отпуск крокодила Гены" (1974). В 2000-х годах анимационные фильмы о Чебурашке сняли в Японии.

4
Дядя Федор, пес и кот

Повесть-сказка о мальчике, которого все звали Дядя Федор, вышла в 1974 году. По книге Успенского режиссер Владимир Попов в 1978 году снял мультипликационные фильмы "Трое из Простоквашино". А всенародного любимца кота Матроскина озвучивал известный актер Олег Табаков. Спустя два года вышли "Каникулы в Простоквашино", а в 1984-м "Зима в Простоквашино". Эти мультфильмы, а также книги, по которым их сняли, становятся любимыми произведениями для людей всех возрастов на многие годы.

А еще Успенский написал сказочные повести "Вниз по волшебной реке" (1972), "Гарантийные человечки" (1975), "Школа клоунов" (1983), "Колобок идет по следу" и другое.

Материалы по теме

 

5
Мультфильмы
Сочинения Успенского переведены на 25 языков. По его сценариям и произведениям сняли 60 мультипликационных фильмов. Это и знаменитый "Антошка", "Ивашка из Дворца пионеров", "Следствие ведут Колобки" и другие не менее знаменитые и любимые произведения.
6
Спектакли, фильмы, ТВ

В репертуар российских театров входят спектакли по произведениям Успенского. А еще по его книгам сняли фильмы для детей, которые смотрят с удовольствием и сегодня. Например, "Там, на неведомых дорожках…".

Эдуард Успенский также был автором и сценаристом первых выпусков познавательной программы для школьников младших классов на Всесоюзном радио. А в 1975 году он занимался детской образовательной телепередачей "АБВГДейка".

А еще Успенский был одним из членов жюри телепрограммы "Клуб веселых и находчивых", вел музыкальную передачу "В нашу гавань заходили корабли" на радио и на телевидении.

7
Награды

Успенский являлся членом Союза писателей Москвы, лауреатом премии правительства РФ в области культуры, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

А еще он отмечен литературными премиями им. Корнея Чуковского, им. Льва Копелева, премией "Венец".

8
Болезнь
Как сообщают друзья писателя, Эдуард Успенский долгое время лечился от онкологии. Он прошел курс химиотерапии. Несмотря на все усилия врачей, болезнь продолжила развиваться. Примерно неделю назад Успенский в тяжелом состоянии обращался к врачам за медицинской помощью.
9
Смерть Эдуарда Успенского

Смерть наступила 14 августа 2018 года. Писатель умер в своём доме в деревне Пучково. Рядом с ним была его жена.

По сообщению "РИА Новости", в Московской городской думе сообщили о возможности появления в столице России памятника Эдуарду Успенскому. А глава Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью писателя.

"Не стало гениального Эдуарда Успенского. Спасибо за наши детские впечатления, за Гену и Чебурашку, за кота Матроскина, дядю Фёдора, почтальона Печкина, Шарика... Соболезную близким. Светлая память!" — написал Шапошников в Twitter.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:12
Должен быть свет: Оксимирон "собрал" пикет за свободный интернет в Барнауле 0
11:03
ФАС оценила вероятность роста цен на бензин 0
10:49
Средний чек на покупки к школе вырос почти на четверть в России 7
10:30
Эдуард Успенский: биография, творчество, причина смерти 0
10:30
Качественно новый стандарт сервиса: новый СТО открылся в Бийске 0
10:26
Светофоры отключат на три часа на перекрестке в центре Барнаула 0
10:15
Обвиняемый в масштабном мошенничестве барнаулец экстрадирован из Голландии 2
10:05
Депутат Госдумы предложил ввести регистрацию на гироскутеры 11
09:51
Замглавы алтайского Россельхознадзора Виктор Некрасов покидает пост 1
09:34
Кража автомобиля может стать отдельным составом преступления 1
09:30
Как получить подарок за покупку смартфона 0
09:21
"Мост просто рассыпался": музыкант из Барнаула рассказал о трагедии в Генуе 2
09:12
Глава ПФР назвал главную цель изменений в пенсионной системе 11
09:04
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с пожеланием "могущественной России" 8
09:00
Настоящий или подделка: как самому проверить качество ювелирных украшений 2
08:52
Появилось видео задержания мэра Оренбурга 5
08:29
Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни 5
08:17
Загипнотизировать целый класс: настоящие научные шоу в Барнауле 0
08:06
Голливудская милашка: фотоподборка с Дженнифер Лоуренс 5
07:50
Стильный таунхаус продают в экологически чистом районе Барнаула за 18,5 млн 5
07:34
Всё лето без роста цен: бензин в Алтайском крае не дорожает 2,5 месяца 7
07:22
Лечи, а не маскируй: как гинекологические проблемы влияют на внешний вид 0
07:15
Более 1,5 тыс. жителей Алтая заявили о желании голосовать не по прописке 3
07:03
Место для прогулок и спорта: в Новоалтайске ремонтируют центральный бульвар 1
06:48
Решать проблему закрытия Дворца спорта будут флешмобом с маленькими детьми 10
06:32
"Дождь из звезд": фото метеорного потока Персеиды 0
06:23
Жильцы нескольких домов в Барнауле пожаловались на заблокированный проезд 9
06:14
Идем на потепление: солнце и до +27 градусов будет на Алтае 15 августа 0
06:01
Минус один: в дебатах примут участие только трое кандидатов в главы Алтая 24
05:03
Власти Флориды ввели режим ЧС из-за "красного прилива" 1
04:09
Минтранс предлагает потратить более 20 млрд руб. на поддержку авиакомпаний 2
03:06
СМИ сообщили о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму 0
02:12
Французский канал признал ошибку в сюжете про Путина и тигров 0
01:18
США сочли "ненормальным" поведение российского спутника-инспектора 5
00:23
Суд запретил жителю Новой Зеландии забрать детей от матери в Новосибирске 0
23:59
Минтранс приготовился к прекращению железнодорожного сообщения с Киевом 0
23:38
МГУ включили в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов ARWU 0
23:22
Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки 0
22:58
МТС выпустила тариф с безлимитным интернетом 1
22:39
Эрдоган объявил о начале бойкота Турцией американской электроники 0
22:21
Власти назвали причину обрушения моста в Италии 0
21:59
Лещенко стал четвертым членом жюри шоу "Голос. 60+" 4
21:41
Джордж Мартин рассказал, почему убивает главных героев "Игры престолов" 0
21:19
Число жертв крушения моста в Италии выросло до 22 человек 0
20:46
Песков раскрыл темы встречи Меркель и Путина 0
20:24
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Барнауле 1
20:04
Застрявших на Белухе четверых туристов спасли 1
19:42
"Надеюсь, не посадят": сторонники свободы в Сети провели пикет в Барнауле 2
19:24
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Granta 1
19:08
Коротко о главном: дело Белобородова, медленные автобусы и опасные мемы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 августа

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.