Книжки для детей

Для детей Успенский начал писать еще с середины 1960-х. Через пять лет (1965 год) издательство "Детская литература" выпустило его первую книгу — сборник стихотворений "Смешной слоненок".

Знаменитая сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья" вышла в 1966 году. Крокодил Гена и Чебурашка становятся любимыми героями детей и взрослых. Не только в СССР, но и за рубежом.

В 1969 году режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил по сценариям Эдуарда Успенского кукольный мультипликационный фильм "Крокодил Гена". В 1971-м вышла "Чебурашка". Далее вышли "Шапокляк" (1974), "Чебурашка идет в школу" (1983).

Вместе с Качановым Успенский написал пьесы "Чебурашка и его друзья" (1970) и "Отпуск крокодила Гены" (1974). В 2000-х годах анимационные фильмы о Чебурашке сняли в Японии.