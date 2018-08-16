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9 сентября 2018 года в Алтайском крае пройдут выборы нескольких уровней: губернатора, районных и сельских депутатов и глав. Портал Amic.ru традиционно рассказывает о выборах всё, что нужно знать избирателям, в том числе и как проголосовать без предъявления паспорта.
На участках в России нельзя. Но лица, постоянно проживающие за пределами территории РФ, могут голосовать по документу, удостоверяющему личность гражданина РФ, по которому гражданин осуществляет въезд в Россию.
По загранпаспорту (или документу, его заменяющему) могут голосовать граждане, приходящие на участки в других странах (на выборах губернатора Алтайского края таких участков за границей не будет).
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Комментарии
Очень подробно написали и объяснили,спасибо!
Теперь знаю, как можно голосовать без паспорта, большое спасибо)
Почему называют выборами голосование за безальтернативных кандидатов?! Почему молчат о Рау, об антиконституционном ограничении из-за которого он не может стать кандидатом в депутаты?!
Конечно можно - усы, лапы, хвост!
можно, но только за кандидата от пжив
У меня день рождения 8 сентября в субботу. Мне исполняется 45 лет. За получением нового паспорта по закону я могу обратиться только с понедельника 10 сентября. В этот же день мне выдадут ВУЛ (Временное удостоверение личности) так как старый паспорт станет не действительным. До 8 сентября у меня не примут обращение о замене паспорта и не выдадут ВУЛ. Как мне быть? Получается по законам РФ меня лиши права голосовать на выборах.