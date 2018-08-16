9 сентября 2018 года в Алтайском крае пройдут выборы нескольких уровней: губернатора, районных и сельских депутатов и глав. Портал Amic.ru традиционно рассказывает о выборах всё, что нужно знать избирателям, в том числе и как проголосовать без предъявления паспорта.

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Можно ли прийти на выборы и проголосовать, если паспорт утерян или на замене?

Да, можно. Но вам надо обязательно предоставить временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта.