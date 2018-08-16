День малинового варенья отмечается 16 августа. Эту ягоду любят не только за вкус и аромат, ей еще приписывают полезные свойства, мол, чуть ли не панацея от многих болезней. Ну кто не лечился от гриппа и ОРВИ чаем с малиновым вареньем?
О том, чем полезна эта ягода и кому стоит употреблять ее с осторожностью, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Малина славится тем, что в ней очень мало сахара и фруктозы, но очень много сильных антиоксидантов. Поэтому ягоду можно употреблять тем, кто сидит на диете, а также людям с диабетом.
Калорийность малины на 100 граммов свежего продукта составляет 52 ккал. А еще в 100 граммах содержится: 6.5 г растительной клетчатки. Это 26% дневной нормы и 44% дневной нормы витамина С, 10% витамина К и 34% марганца.
Основные полезные соединения – антиоксиданты. Это антоцианы, полифенолы, эллаговая кислота, каротиноиды, кверцетин, лютеин, зеаксантин, холин.
В первую очередь малину стоит употреблять для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Антоцианы, которые содержатся в ягоде, уменьшают выраженность воспалительных процессов в кровеносных сосудах, что уменьшает риск развития болезней сердца.
А еще малина, говорят врачи, помогает в профилактике онкологических заболеваний. Все дело в антиоксидантах, которые имеют возможность снижать риск возникновения рака. А еще в составе присутствует эллаговая кислота. Это разновидность полифенольных антиоксидантов. В опытах на животных было показано, что это вещество умеет нейтрализовать канцерогены, которые либо случайно попали в организм, либо были введены в него намеренно и в больших концентрациях.
Малину употребляют при болях в суставах. Полифенолы и антоцианы замедляют разрушение хрящевой ткани у людей с артритом. Так что регулярное употребление этой ягоды может снизить скорость развития заболевания. Также малина помогает уменьшить боль.
Эта ягода полезна для здоровья пищеварительного тракта. Клетчатка, которая содержится в продукте, благотворно влияет на состояние кишечника. Она помогает активной работе мышц стенок кишок, усиливает поглощение разных компонентов пищи и препятствует всасыванию холестерина в кровь.
Нет, вред от нее тоже может быть, говорит барнаульский врач-терапевт Игорь Червяков. Например, малина — сильный аллерген и далеко не все ее могут употреблять без последствий для здоровья.
"Что касается детей: малина, вследствие большого количества фруктовых кислот, имеет свойство раздражать желудок и кишечник. Поэтому у детей малина, особенно при температуре, часто провоцирует рвоту. Ну и про аллергию, которую малина довольно часто вызывает, забывать нельзя", — говорит врач Игорь Червяков.
Также малину не стоит употреблять людям, у которых проблемы с мочеполовой системой. "Слишком велика нагрузка на мочевую систему, так что могут "зашевелиться" камни", — отмечает врач.
А вот что касается вспомогательного средства при простудах, гриппе и ОРВИ, то малину употреблять можно, даже нужно. Но ни в коем случае не вместо таблеток, прописанных доктором. Это дополнительная терапия, а не основная.
"Еще важное свойство: малина содержит магний. Для жителей Алтайского края это особенно актуально, потому что у многих, можно сказать большинства, наблюдается дефицит магния", — говорит Червяков.
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