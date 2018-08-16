День малинового варенья отмечается 16 августа. Эту ягоду любят не только за вкус и аромат, ей еще приписывают полезные свойства, мол, чуть ли не панацея от многих болезней. Ну кто не лечился от гриппа и ОРВИ чаем с малиновым вареньем?

О том, чем полезна эта ягода и кому стоит употреблять ее с осторожностью, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Свойства малины Малина славится тем, что в ней очень мало сахара и фруктозы, но очень много сильных антиоксидантов. Поэтому ягоду можно употреблять тем, кто сидит на диете, а также людям с диабетом. Калорийность малины на 100 граммов свежего продукта составляет 52 ккал. А еще в 100 граммах содержится: 6.5 г растительной клетчатки. Это 26% дневной нормы и 44% дневной нормы витамина С, 10% витамина К и 34% марганца. Основные полезные соединения – антиоксиданты. Это антоцианы, полифенолы, эллаговая кислота, каротиноиды, кверцетин, лютеин, зеаксантин, холин.

2 При каких болезнях можно употреблять малину? В первую очередь малину стоит употреблять для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Антоцианы, которые содержатся в ягоде, уменьшают выраженность воспалительных процессов в кровеносных сосудах, что уменьшает риск развития болезней сердца. День малинового варенья: старинные и современные рецепты любимого лакомства История праздника и самые вкусные рецепты малинового варенья 6842 3 А еще малина, говорят врачи, помогает в профилактике онкологических заболеваний. Все дело в антиоксидантах, которые имеют возможность снижать риск возникновения рака. А еще в составе присутствует эллаговая кислота. Это разновидность полифенольных антиоксидантов. В опытах на животных было показано, что это вещество умеет нейтрализовать канцерогены, которые либо случайно попали в организм, либо были введены в него намеренно и в больших концентрациях. Малину употребляют при болях в суставах. Полифенолы и антоцианы замедляют разрушение хрящевой ткани у людей с артритом. Так что регулярное употребление этой ягоды может снизить скорость развития заболевания. Также малина помогает уменьшить боль.

3 А диабет малина лечит? Нет, не лечит. Но людям с этой болезнью можно употреблять малину. Как было сказано выше, в ягоде очень мало сахаров и у нее низкий гликемический индекс. Но много клетчатки. Эти качества делают ягоду рекомендованным лакомством для больных сахарным диабетом.

4 А еще чем полезна малина? Эта ягода полезна для здоровья пищеварительного тракта. Клетчатка, которая содержится в продукте, благотворно влияет на состояние кишечника. Она помогает активной работе мышц стенок кишок, усиливает поглощение разных компонентов пищи и препятствует всасыванию холестерина в кровь.