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Как проголосовать на выборах губернатора Алтая дома или в больнице

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Некоторые категории граждан имеют возможность голосовать дома, в больнице и даже в СИЗО

Фото: g4.nh.ee


Если вы не идете на выборы, тогда выборы приходят к вам. Действительно, некоторым жителям региона не придется приходить на избирательные участки в день голосования. Рассказываем, кому именно.

1
Кто может проголосовать дома?

Некоторые избиратели имеют законное право голосовать у себя дома. Но их круг четко определен:

  • люди, которые не могут прийти по состоянию здоровья,
  • люди с инвалидностью,
  • находящиеся под домашним арестом или в СИЗО.

Чтобы члены комиссии пришли к вам домой, нужно написать заявление или обратиться устно в свою участковую комиссию. Адрес и телефон своей комиссии можно узнать через сервис "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или по телефону "горячей линии" краевого избиркома 8 (3852) 36-30-62. Но звонить с обращением о надомном голосовании нужно именно по телефону своей комиссии, а не через "горячую линию".

Причем не всем обязательно делать это лично. Избиратель с инвалидностью может воспользоваться помощью своих родственников и других лиц.

Участковые избирательные комиссии принимают заявления за 10 дней до выборов — с 29 августа до 14 часов 9 сентября. Позже этого времени заявление уже не примут.

Члены комиссии с переносной урной и бюллетенем придут к вам домой только в день выборов, в воскресенье, 9 сентября.

2
Можно ли проголосовать в санатории, больнице?

Да, на выборах губернатора Алтайского края избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, голосовать могут. Таких мест определено 19.

Так, 12 участков в местах временного пребывания будут организованы в Барнауле: в нескольких горбольницах, в краевой клинической больнице, краевом кардиологическом диспансере, родильном доме №2, краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, СИЗО №1 и других.

Также временные участки будут в санаториях "Алтай-West", "Россия" и "Белокуриха" в городе-курорте Белокуриха. В Рубцовске проголосовать можно в горбольницах № 1 и №3, а также в районной больнице. В Алейске голосование будет проводиться в центральной районной больнице.

3
Как проголосовать, находясь в день выборов в другом регионе/стране?
Проголосовать за губернатора Алтайского края можно только на участке в Алтайском крае. Сделать это в другом регионе или стране, даже если вы прописаны в регионе, нельзя.
4
Можно ли проголосовать дистанционно, через интернет, по почте или по телефону?
Нет, такой технической возможности в России пока нет. Чтобы проголосовать, надо лично и с паспортом прийти на участок. Или проголосовать из дома/больницы и так далее.
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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