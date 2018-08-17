Кто может проголосовать дома?

Некоторые избиратели имеют законное право голосовать у себя дома. Но их круг четко определен:

люди, которые не могут прийти по состоянию здоровья,

люди с инвалидностью,

находящиеся под домашним арестом или в СИЗО.

Чтобы члены комиссии пришли к вам домой, нужно написать заявление или обратиться устно в свою участковую комиссию. Адрес и телефон своей комиссии можно узнать через сервис "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или по телефону "горячей линии" краевого избиркома 8 (3852) 36-30-62. Но звонить с обращением о надомном голосовании нужно именно по телефону своей комиссии, а не через "горячую линию".

Причем не всем обязательно делать это лично. Избиратель с инвалидностью может воспользоваться помощью своих родственников и других лиц.

Участковые избирательные комиссии принимают заявления за 10 дней до выборов — с 29 августа до 14 часов 9 сентября. Позже этого времени заявление уже не примут.

Члены комиссии с переносной урной и бюллетенем придут к вам домой только в день выборов, в воскресенье, 9 сентября.