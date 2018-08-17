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Если вы не идете на выборы, тогда выборы приходят к вам. Действительно, некоторым жителям региона не придется приходить на избирательные участки в день голосования. Рассказываем, кому именно.
Некоторые избиратели имеют законное право голосовать у себя дома. Но их круг четко определен:
- люди, которые не могут прийти по состоянию здоровья,
- люди с инвалидностью,
- находящиеся под домашним арестом или в СИЗО.
Чтобы члены комиссии пришли к вам домой, нужно написать заявление или обратиться устно в свою участковую комиссию. Адрес и телефон своей комиссии можно узнать через сервис "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или по телефону "горячей линии" краевого избиркома 8 (3852) 36-30-62. Но звонить с обращением о надомном голосовании нужно именно по телефону своей комиссии, а не через "горячую линию".
Причем не всем обязательно делать это лично. Избиратель с инвалидностью может воспользоваться помощью своих родственников и других лиц.
Участковые избирательные комиссии принимают заявления за 10 дней до выборов — с 29 августа до 14 часов 9 сентября. Позже этого времени заявление уже не примут.
Члены комиссии с переносной урной и бюллетенем придут к вам домой только в день выборов, в воскресенье, 9 сентября.
Да, на выборах губернатора Алтайского края избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, голосовать могут. Таких мест определено 19.
Так, 12 участков в местах временного пребывания будут организованы в Барнауле: в нескольких горбольницах, в краевой клинической больнице, краевом кардиологическом диспансере, родильном доме №2, краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, СИЗО №1 и других.
Также временные участки будут в санаториях "Алтай-West", "Россия" и "Белокуриха" в городе-курорте Белокуриха. В Рубцовске проголосовать можно в горбольницах № 1 и №3, а также в районной больнице. В Алейске голосование будет проводиться в центральной районной больнице.
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