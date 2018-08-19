В воскресенье, 19 августа, отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Если у вас есть ненужные вещи или вы просто решили помочь тем, кто в этом нуждается. Рассказываем, какие вещи принимают, куда их относить и что не стоит сдавать.
Спросом всегда пользуются зимняя одежда для детей и взрослых и обувь. А еще всегда нужны детские вещи: как для совсем маленьких, так и для ребят школьного возраста.
Если же нужны вещи для людей, у которых сгорела квартира или дом, то понадобится все, что угодно: посуда, постельное белье, подушки, одеяло, канцелярия, средства гигиены и так далее.
Традиционно к 1 сентября требуются канцелярия, к праздникам, например на Новый год, большой спрос на игрушки.
В любом случае, все, что вы принесите в пункты сбора гуманитарной помощи найдут своего хозяина. Отмечается, что люди, которым нужна помощь, сами выбирают себе вещи.
Да, здесь тоже существуют определенные нормы. Во-первых, вещи стоит рассортировать. Теплые положить к теплым, летнюю одежду отдельно, игрушки в третий пакет и так далее. Каждый пакет или коробку стоит подписать, чтобы было легче ориентироваться.
Перед тем как начать собирать вещи, их надо постирать, погладить, убедиться, что они в порядке.
Какие вещи не надо отдавать?
В Барнауле вещи можно отнести в комплексные центры социального обслуживания населения города. Принимают: постельное белье, книги, все школьные принадлежности. В каждом из районов города у организации есть свои филиалы. Пункты приема открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48)
Адреса:
- филиал по Октябрьскому району: ул. Э. Алексеевой, 34а, тел.: (3852) 34-00-73;
- филиала по Индустриальному району: ул. 50 лет СССР, 15, тел.: (3852) 47-52-95;
- филиала по Ленинскому району: ул.Малахова, 55, тел.40-90-02;
- филиала по Железнодорожному району: ул. Телефонная, 50а, тел.: (3852) 55-07-82;
- филиала по Центральному району: Змеиногорский тракт, 108а, тел.: (3852) 26-81-30- краевой кризисный центр для мужчин — Георгия Исакова, 113к, тел.: 55-12-88.
Также комплексные центры социального обслуживания находятся в районах края. Список адресов можно посмотреть здесь.
Также вещи принимают в алтайском краевом отделении Российского детского фонда. Адрес: ул. Партизанская, 120, тел.: 630–255 (прием вещей ведется в будние дни).
Можно отвезти помощь в краевой кризисный центр для женщин: Смирнова, 79Г, тел.: 34-26-94 или в епархиальный гуманитарный центр при помощи Российского "Красного Креста" и продовольственного фонда "Русь". Адрес: проспект Ленина, 17, тел.: 8-913-227-08-29. Режим работы: в понедельник и среду с 14.00 до 17.00.
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