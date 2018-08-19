Что можно и нужно отдавать?

Спросом всегда пользуются зимняя одежда для детей и взрослых и обувь. А еще всегда нужны детские вещи: как для совсем маленьких, так и для ребят школьного возраста.

Если же нужны вещи для людей, у которых сгорела квартира или дом, то понадобится все, что угодно: посуда, постельное белье, подушки, одеяло, канцелярия, средства гигиены и так далее.

Традиционно к 1 сентября требуются канцелярия, к праздникам, например на Новый год, большой спрос на игрушки.

В любом случае, все, что вы принесите в пункты сбора гуманитарной помощи найдут своего хозяина. Отмечается, что люди, которым нужна помощь, сами выбирают себе вещи.