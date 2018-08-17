Фестивали, фейерверки, выбор королевы цветов и битва поваров — предстоящие выходные в Алтайском крае пройдут весело и интересно. Читайте наш материал и планируйте свой маршрут выходного путешествия.
Фото: Ratanews.ru
На фольклорный праздник "Алтайские плетенки" ждет гостей Алтайский район 17 августа. Здесь в усадьбе "Сокол" в селе Нижнекаянча будут плести из лозы и волос, теста и рогоза, петь народные песни и играть в народные игры, отмечать Яблочный Спас и пробовать свежий мед с пчелиной пасеки. Здесь же состоится выставка плетеных изделий из музеев края и ремесленная ярмарка.
Праздник продлится три дня.
Как сообщает "Визит Алтай", 15 мастеров из Барнаула, Змеиногорска, Алтайского и Солонешенского районов будут обучать гостей урокам ремесла. С утра до вечера на следующий день они будут учить гостей праздника плести сувениры и домашнюю утварь по традиционным канонам. Напевы и наигрыши на "Алтайских плетенках" зазвучат старорусские – их исполнят фольклорный ансамбль "Утешная канарейка" и другие творческие коллективы Алтая. А в сумерках по урочищу Усть-Уба разнесется алтайское горловое пение: гость "плетенок" – знаменитый певец из соседней республики Болот Байрышев.
В программе праздника – плетение кос и венков, дегустации народной кулинарии и медовой продукции с приусадебной пасеки. Ритуальное кружение в спиралях таинственного Парка лабиринтов и сказочное шоу, народные гулянья и призовая лотерея. Завершатся "Алтайские плетенки" после обеда 19 августа.
Усадьба "Сокол" расположена в Алтайском районе: село Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 2.
В субботу, 18 августа, в селе Макарьевка Алтайского района будут отмечать двойной праздник: Медово-яблочный Спас. Десятки фермеров и пчеловодов края и Республики Алтай привезут свои богатства — урожай с полей и садов и мед с собственных пасек.
Дети и взрослые смогут принять участие в традиционных славянских играх, хороводе у большого костра. Гости смогут покатать яблоки с горки, попрыгать через веревочку, похвалиться удалью и силой.
Для тех, кто не представляет себе праздник без современных развлечений, организованы игра в пейнтбол, полет на дельталете и вечернее файер-шоу.
Казаки научат желающих владеть саблей, а мастера народных ремесел научат гончарному делу и лозоплетению.
Дата проведения – 18 августа 2018 года.
Место проведения – Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка. Доставку на праздник организуют также и турфирмы, которые приглашают в тур выходного дня с посещением Медово-яблочного Спаса в Макарьевке и дендрария "Цветущая долина" вблизи села Алтайское. Рядом с селом находятся археологические и культурные памятники.
И обратите внимание: села Макарьевка есть еще в Солтонском и Топчихинском районах Алтайского края. Не перепутайте!
Фото: Ap22.ru
Большой сырный фестиваль состоится в субботу, 18 августа, в Барнауле. Гостей праздника ждут сырные квесты, спектакли и мастер-классы. Сыр будут плавить, варить, рисовать и готовить из него разные вкусности, которые можно будет попробовать прямо здесь же. Желающие смогут пройти "Сырный квест", победители которого получат необычное свежеприготовленное сырное мороженое.
Каждый гость ярмарки сможет приобрести более сотни сортов сыра.
Здесь же пройдет первый на Алтае конкурс по приготовлению сырных блюд CHEESE A LE CHEF. А театр кукол "Сказка" даст на площади представление о дружбе кукол с сыром и мастер-класс по кукловодству. Завершатся "Дни алтайского сыра" концертом популярной группы "ПапаКарлаМаркса".
Фестиваль "Дни алтайского сыра" пройдет 18 августа 2018 года в Барнауле на площади Ветеранов с 10 до 17 часов. Вход на мероприятие свободный.
Фото: Biwork.ru
18 августа в Солтоне пройдет фестиваль национальной культуры кумандинского народа. 25 лет назад кумандинцев официально признали одним из малых народов Севера. В Солтонском районе проживают несколько сотен кумандинцев.
Праздник проведут на школьном стадионе села. На открытом огне будут готовить баранину, кровяную колбасу и другие блюда национальной кухни. Угощать всех гостей будут абсолютно бесплатно. На праздничной площадке будет работать выставка рукодельниц и мастер-классы по вязанию и пошиву национальной одежды.
На фестиваль ждут много гостей: приедут делегации кумандинского народа из Бийска, Красногорского района и Горного Алтая, а также из Хакасии, Горной Шории и Казахстана. Отправлены и приглашения в Магадан. Перед открытием Фестиваля национальной культуры кумандинского народа хозяева проведут обряд освящения. После исполнения гимна малочисленных народов и подняв свой флаг, кумандинцы будут чествовать уважаемых людей, а уже потом играть и веселиться. В полдень пройдут силовые состязания среди мужчин и конкурсы красавиц.
Гости смогут увидеть и принять участие в национальной борьбе куреш, поднятии каменных глыб и метании камней, стрельбе из лука, перетягивании палки и каната. После большой фестивальной трапезы внимание переключат на детей: полтора часа те будут выступать и соревноваться. Завершить фестиваль планируют к шести часам вечера.
А в селе Мамонтово Алтайского края 19 августа состоится фестиваль "королевского цветка". Традиция отмечать день рождения села фестивалем цветов появилась в Мамонтово в 2016 году. В селе имеется знаменитый мамонтовский розарий, который заложили 30 лет назад.
Теперь в селе во время фестиваля устраивают конкурсы красоты. Увидеть участниц можно на странице Мамонтовского РДК "ВКонтакте". Итоги конкурса огласят в воскресенье на вечерних гуляниях в парке.
А до этого состоится множество интересных мероприятий: показ лучших постановок районного театрального фестиваля, фестиваль красок, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и др. Отметим, на одни мероприятия вход свободный, на другие – по билетам.
Проголосовать за мамонтовскую Королеву лета – 2018 можно в группе mamontovskijrdk "ВКонтакте".
Комментарии
что малый народ северо-алтайской группы знал, но что севера)))))) Тогда весь Алтай - Север