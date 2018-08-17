"Алтайские плетенки" в усадьбе "Сокол"



Фото: Ratanews.ru

На фольклорный праздник "Алтайские плетенки" ждет гостей Алтайский район 17 августа. Здесь в усадьбе "Сокол" в селе Нижнекаянча будут плести из лозы и волос, теста и рогоза, петь народные песни и играть в народные игры, отмечать Яблочный Спас и пробовать свежий мед с пчелиной пасеки. Здесь же состоится выставка плетеных изделий из музеев края и ремесленная ярмарка.

Праздник продлится три дня.

Как сообщает "Визит Алтай", 15 мастеров из Барнаула, Змеиногорска, Алтайского и Солонешенского районов будут обучать гостей урокам ремесла. С утра до вечера на следующий день они будут учить гостей праздника плести сувениры и домашнюю утварь по традиционным канонам. Напевы и наигрыши на "Алтайских плетенках" зазвучат старорусские – их исполнят фольклорный ансамбль "Утешная канарейка" и другие творческие коллективы Алтая. А в сумерках по урочищу Усть-Уба разнесется алтайское горловое пение: гость "плетенок" – знаменитый певец из соседней республики Болот Байрышев.

В программе праздника – плетение кос и венков, дегустации народной кулинарии и медовой продукции с приусадебной пасеки. Ритуальное кружение в спиралях таинственного Парка лабиринтов и сказочное шоу, народные гулянья и призовая лотерея. Завершатся "Алтайские плетенки" после обеда 19 августа.

Усадьба "Сокол" расположена в Алтайском районе: село Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 2.