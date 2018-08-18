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Красивее Нефертити: какие народные средства красоты действительно работают

, ИА "Амител"
А какие рецепты ни в коем случае не использовать


Клеопатра, Нефертити и другие красавицы древности сводили мужчин с ума не посещая салоны красоты, а используя вполне доступные средства, которые могут использовать и современные женщины для поддержания своей привлекательности.

Врач-косметолог Наталья Сорокина рассказала Amic.ru о том, как работают популярные народные средства, какие из них действительно могут улучшить внешний вид, а какие не стоит использовать.

1
Маска из огурцов

Фото: Krasota.guru

Очень полезная маска. Она несет противовоспалительный, отбеливающий и освежающий эффект, очень хорошо сужает поры. Плюс этой маски в том, что ее можно использовать как взрослым женщинам, так и девочкам-подросткам лет с 15-ти, у которых высыпания на коже.

В фильмах мы видим, что на лицо накладывают огурец, порезанный кольцами. Я рекомендую все же делать кашицу — потереть огурец на терке, положить например, на марлечку, подержать на лице минут 20 и умыться.

С помощью этой маски можно даже уменьшить пигментацию на коже.

И еще важно то, что огурец подходит для всех видов типов кожи и не требует никаких дополнительных добавок. Использовать огуречную маску достаточно один-два раза в неделю.

2
Умывание молоком, кефиром


Фото:

 

Wallbox.ru



Отличное средство. Молоко обладает отбеливающим эффектом, оно выравнивает и освежает кожу. А также — увлажняет. Особенно эффект будет заметен, если вы заморозите молоко и будет протирать кожу молочным льдом.

Умываться кефиром тоже полезно. Кефир обладает противовоспалительным эффектом и особенно хорош для людей, у которых комбинированная проблемная кожа. Кефир замораживать не нужно, достаточно просто протирать лицо ватным диском, смоченным в продукте. Делать эту процедуру лучше вечером — чтобы кислый запах кефира вас не сопровождал в течение дня.

3
Лед для красоты


фото: Ritty.ru

 

Я очень советую эту процедуру. Умываться льдом очень полезно — это и тренировка сосудов, улучшается кровообращение, освежается цвет лица.

Можно заморозить кубики минеральной воды, можно сделать лед из отваров трав: ромашки, календулы.

Главное при этой процедуре не переусердствовать: протирать лицо рекомендую не больше двух минут, чтобы не заморозить и не повредить сосуды на лице, не не спровоцировать воспалительных реакций.

Также осторожно к этому нужно отнестись людям с куперозом — им противопоказаны резкие перепады температур.

При куперозе хорошо умываться отваром или настоем с конским каштаном, арникой — они отлично укрепляют сосуды.

4
Овсянка


фото: Sovjen.ru


Хорошее средство. Овсянка очищает, успокаивает, ее можно использовать для людей с проблемной и чувствительной кожей. Она действует очень бережно, к тому же увлажняет кожу. Рецептов масок на основе овсянки очень много. Главное — делать все правильно.

Рекомендую попробовать такую маску-скраб для проблемной кожи. Вам понадобится овсянка, молок и огурец. Огурец нужно натереть на терке или измельчить с помощью блендера. Добавьте запаренные в молоке хлопья. Нанесите на лицо, подержите 15 минут, потому бережно потрите кожу по массажным линиям и смывайте.

 

5
Медовая маска

Фото: Gidbeauty.ru



Мед вообще просто замечательное косметическое средство. Главное, чтобы не было аллергической реакции.

Моя любимая питательная маска, которая подойдет женщинам в возрасте от 20-ти лет:

Берете желток одного яйца, 1/3 чайной ложки меда, столько же косметического масла, на которое нет аллергической реакции. Все смешиваете и наносите на на 20 минут. Маска хорошо питает кожу и имеет лифтинговый эффект.

Причем результат заметен сразу: цвет лица улучшается, кажется здоровее и кажется, что человек только что где-то очень хорошо отдохнул. Делать такую маску рекомендую также два раза в неделю.

6
Белок и перекись водорода


Фото: Promodu.com

Это очень хорошая маска. Но она уже для взрослых женщин. Она имеет отбеливающий и лифтинговый эффект, а также очень хорошо суживает поры. Кроме этого, она помогает справиться даже с застарелыми пигментными пятнами. Может быть, полностью она их не уберет, но точно сделает светлее.

Делается маска так: берете белок одного яйца, взбиваете его в густую пену и добавляете туда 10 капель 3%-й перекиси водорода. Наносите на лицо, не трогая зону около глаз и носогубный треугольник. Держите 20 минут. Важное условие: пока вы держите маску, нужно лежать, иначе под глазами появятся отеки. После этого смываете маску и наносите любой питательный крем.

В результате лицо освежится, станет ровнее, как будто вы побывали в салоне красоты на дорогой процедуре.

Чтобы убрать пигментацию, делать такую маску нужно два раза в неделю в течение полугода.

7
Ягодные маски


Фото: Yayzdorov.ru

Тоже очень хороши. И здесь тоже очень важно, чтобы не возникало аллергических реакций.

Так, клубника, несет антивоспалительный эффект и способствует сохранению молодости, делает морщинки менее заметными. Использовать ее можно по-разному: можно просто смазать лицо клубникой, можно сделать кашицу и нанести на лицо, а потом смыть.

Вишня и смородина — тоже очень хорошие ягодки для красоты, они отбеливают кожу и заодно помогают справиться с воспалениями.

8
Для красивого загара


Фото: Boombate.com

Чтобы получить красивый загар, нужно весь год делать маски с содержанием косметических масел. В этом случае загар ляжет ровно, будет очень красивым и будет долго держаться.

А вот бабушкин способ — смазывать лицо морковным соком, все же не рекомендую. Да, лицо пожелтеет, но будет это не очень красиво. Лучше не экспериментировать.

9
Скраб с солью и содой

Фото: News.vse42.ru
Ох нет, протирать лицо смесью соды и соли в надежде, справиться таким образом с прыщами, ни в коем случае не надо. Таким образом вы создаете очень агрессивную среду, которая коже только вредит. И эффект будет обратным -высыпаний станет только больше.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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