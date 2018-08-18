Маска из огурцов

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Очень полезная маска. Она несет противовоспалительный, отбеливающий и освежающий эффект, очень хорошо сужает поры. Плюс этой маски в том, что ее можно использовать как взрослым женщинам, так и девочкам-подросткам лет с 15-ти, у которых высыпания на коже.

В фильмах мы видим, что на лицо накладывают огурец, порезанный кольцами. Я рекомендую все же делать кашицу — потереть огурец на терке, положить например, на марлечку, подержать на лице минут 20 и умыться.

С помощью этой маски можно даже уменьшить пигментацию на коже.

И еще важно то, что огурец подходит для всех видов типов кожи и не требует никаких дополнительных добавок. Использовать огуречную маску достаточно один-два раза в неделю.