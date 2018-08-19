Жительница Барнаула, Ольга во время онлайн-конференции с БГЭС на портале Amic.ru задала актуальный для многих вопрос — кто несет ответственность за сгоревшую технику в результате скачка напряжения: "Позавчера мигнул свет, вырубился компьютер, мастер сказал, что из-за сбоя электроэнергии что-то там сгорело. Ремонт выйдет в 3000 рублей. Несет ли БГЭС ответственность за сгоревшую технику в случае сбоя электроэнергии и куда в таком случае обращаться?", — написала женщина.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

В том случае, если у вас открыт лицевой счет в Барнаульской горэлектросети, вам необходимо обратиться в наш сервисный центр с претензией и с чеком, где указана сумма, потраченная на ремонт техники. БГЭС проведет экспертную оценку и в случае наличия вины Сетевой компании, Вам будут компенсированы прямые убытки.



Однако если причина скачка напряжения будет связана с дефектом внутридомовых сетей или же действиями ваших соседей (например, подключивших сварочный автомат), Горэлектросеть не сможет вам компенсировать убытки.



В данной ситуации необходимо будет обратиться с претензией в управляющую компанию. Она же понесет ответственность в случае отсутствия у вас прямого договора с Горэлектросетью.



Вам так же потребуется написать претензию на имя руководителя управляющей компании или ТСЖ и приложить к ней чеки за ремонт вашего оборудования.