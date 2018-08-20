Когда начнутся осенние каникулы в 2018 году?

Согласно принятому в Министерстве образования РФ плану, осенние каникулы в 2018-2019 учебном году начнутся 29 октября и будут длиться по 5 ноября включительно. Дело в том, что в 2018 году День народного единства выпадает на воскресенье, а потому понедельник является дополнительным выходным.

Таким образом, последний день учебы российских школьников в первой четверти в пятницу, 26 октября, или в субботу, 27 октября — это зависит от того, пяти- или шестидневная рабочая неделя в данной школе.

Вторая четверть начнется с 6 ноября.