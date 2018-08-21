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Главный праздник у мусульман Курбан-байрам в 2018 году отмечается 21 августа. Ожидается, что в Барнауле его будут праздновать около 2 тысяч человек. Мы собрали несколько интересных фактов о том, как его отмечают в разных странах мира и в чем суть жертвоприношения барана.

1 В чем смысл праздника? Курбан-байрам – главный праздник в исламе и один из самых известных в мире. Дата праздника высчитывается по лунному календарю. Курбан-байрам отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа и через 70 дней после другого праздника – Ураза-байрам. В 2018 году празднование Курбан-байрама приходится на 21 августа. Суть праздника заключается в принесении жертвы в долине Мина. Однако не все мусульмане могут совершить паломничество в Мекку, в связи с чем мусульманскими канонами предписывается исполнять главную часть обряда везде, где оказался мусульманин.

2 Когда стали отмечать Курбан-байрам? История праздника берет корни из Корана, когда ангел Джабраил во сне посетил пророка Ибрахима и передал наказ Аллаха принести в жертву своего сына. Когда все было готово к жертвоприношению, Аллах вознаградил Ибрахима – его нож затупился и не мог резать. За верность Бог заменил жертву сына на барана.

3 Как правильно отмечать Курбан-байрам? По традиции мусульмане начинают готовиться к празднику за несколько дней, соблюдая десятидневный пост. Затем в день праздника ранним утром совершают омовение и надевают праздничную одежду, в мечети проходит намаз. После проповеди муллы верующие идут на кладбище, где поминают усопших родственников. Праздник длится на протяжении четырех дней. Главным событием праздника становится принесение в жертву барана. В разных регионах для этого используют баранов, коз, быков, верблюдов. Жертвенное животное не должно иметь видимых дефектов: хромоту, отсутствие хвоста, слепоту, сильную исхудалость и т.п. Барашек должен быть возрастом не менее 6 месяцев, коза – не менее 2 лет, крупнорогатый скот – также не менее 2 лет.

4 Кто совершает жертвоприношение? Исполнение ритуала жертвоприношения – это почетная миссия, которая поручается только совершеннолетнему мусульманину, имеющему достаток и авторитет. Мясо жертвенного животного, согласно предписанию Шариата, делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. На Курбан-байрам принято дарить подарки родственникам и друзьям, ходить друг к другу в гости. Мясо жертвенного животного нельзя продавать, только угощать им.