Откуда берут сырьё?

Сырье для производства (злаки) выращивается на собственных плодородных полях Целинного и Солтонского районов Алтайского края, а дальнейшая переработка осуществляется в современном высокотехнологичном крупоперерабатывающем комплексе.

На производстве ООО "Квантсервер", например, слайсы изготавливаются методом экструзии, а в их составе только злаки и соль. Специалисты компании разработали линейку слайсов, в которой представлены не только однокомпонентные слайсы (на основе одного злака, например, гречневые, пшеничные и так далее), но и многокомпонентные, в которых сочетаются несколько злаков (например, рисово-гречневые или рисово-ячменно-пшеничные). Каждый вид слайсов имеет свой неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, предприятие выпускает достаточно широкую линейку хлебцев, добавляя в них отруби, солод, натуральный сушеный лук и чеснок. Это придает хлебцам пикантный вкус и аромат. Технология производства позволяет сохранить в продукте все витамины и минералы. Отсутствие в составе сдобных ингредиентов делает данный продукт диетическим.

Продукция не содержит дрожжей, красителей, химических и ароматических добавок, соответствует экологическим нормам и стандартам, что подтверждается сертификатом экологического соответствия.