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Хлебцы и слайсы: как и из чего их производят

, ИА "Амител"
На алтайском предприятии "Квантсервер" знают, как приготовить полезные и вкусные снеки


Приемы пищи между завтраком, обедом и ужином — важная составляющая здорового питания. Слайсы и хлебцы являются отличным вариантом для правильного утоления голода. Как сохранить всю пользу злаков и сделать их вкусными, знают в ООО "Квантсервер". Эта алтайская компания уже более 20 лет производит сухие завтраки, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, крупы и товары бакалейного типа. Подробности изготовления столь популярных сегодня злаковых продуктов рассказала начальник цеха слайсов и хлебцев "Квантсервер" Марина Круглова.

1
Откуда берут сырьё?

Сырье для производства (злаки) выращивается на собственных плодородных полях Целинного и Солтонского районов Алтайского края, а дальнейшая переработка осуществляется в современном высокотехнологичном крупоперерабатывающем комплексе.

На производстве ООО "Квантсервер", например, слайсы изготавливаются методом экструзии, а в их составе только злаки и соль. Специалисты компании разработали линейку слайсов, в которой представлены не только однокомпонентные слайсы (на основе одного злака, например, гречневые, пшеничные и так далее), но и многокомпонентные, в которых сочетаются несколько злаков (например, рисово-гречневые или рисово-ячменно-пшеничные). Каждый вид слайсов имеет свой неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, предприятие выпускает достаточно широкую линейку хлебцев, добавляя в них отруби, солод, натуральный сушеный лук и чеснок. Это придает хлебцам пикантный вкус и аромат. Технология производства позволяет сохранить в продукте все витамины и минералы. Отсутствие в составе сдобных ингредиентов делает данный продукт диетическим.

Продукция не содержит дрожжей, красителей, химических и ароматических добавок, соответствует экологическим нормам и стандартам, что подтверждается сертификатом экологического соответствия.

2
Как производят?

Процесс изготовления слайсов включает три этапа: обработка сырья, собственно изготовление и фасовка.

Сначала крупа поступает в итальянский аппарат, где она перебирается, очищается, сортируется. Затем в комнате с особыми температурными условиями увлажняется. Это нужно, чтобы во время следующего этапа зерна полностью раскрыли свой вкус и аромат.

Следующий этап — экструзия. Каждая крупинка в прямом смысле взрывается, лопается. Это происходит в специальных формах в экструдере. Взрываясь при определенной температуре, зерна склеиваются.

Кстати, недавно предприятие открыло новую линию по производству миниатюрных слайсов квадратной формы под торговой маркой "ЭКО слайсы". Для продукта специально разработана удобная упаковка, которая позволяет брать их собой — в сумочке они не займут много места, а полезный и питательный перекус всегда с тобой.

Ну вот и всё, слайсы готовы. Осталось их упаковать и отправить на полки магазинов.

Сырьё для хлебцев смешивается по определенной рецептуре в тесто и проходит через экструдер. На выходе прожаренная полоса нарезается на отдельные хлебцы.

3
Как удается сохранить пользу злаков?

По словам Марины Кругловой, первая составляющая — качественное сырьё. Второй важный момент — переработка. При производстве не используются масла для жарки, только горячий воздух и давление. Экструзия позволяет сохранить все полезные свойства цельного зерна, минералы и витамины: ретинол (А), витамины группы В, ниацин (РР), токоферол (Е). Продукт богат углеводами, белками, клетчаткой и минеральными веществами.

Начальник цеха подчеркнула, что упаковка под вакуумом и в качественный упаковочный материал позволяет слайсам и хлебцам быть вкусными и ароматными целый год — именно таков срок годности продукта, установленный производителем.

Больше подробностей на сайте компании www.kvantserver.ru и в соцсети "ВКонтакте".

ООО "Квантсервер",
659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, 4а,
+7 (3854) 32-52-83,
www.kvantserver.ru, https://vk.com/nikitka_kvantserver.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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