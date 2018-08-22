Смогу ли проголосовать, если мне исполняется 18 лет только 8 или 9 сентября?

Да, сможете. Если вам исполняется 18 лет в субботу, 8 сентября, накануне выборов, или даже в воскресенье, 9 сентября, в день выборов, смело идите на участок.

Как сообщила порталу Amic.ru председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова, данные жителей региона попадают в автоматизированную систему "ГАС Выборы", когда гражданину исполняется 14 лет и он получает свой первый паспорт. Так что 9 сентября все 18-летние автоматически будут в списках для голосования.

Если вы пришли на участок по прописке и не голосовали ни на каком другом участке, а в списках вас нет, то это тоже решаемо. Обратитесь к председателю комиссии с заявлением. Члены комиссии проверят, не проголосовали ли вы ранее на другом участке. Если нет, то вас обязаны включить в список. Если решить вопрос не удалось, звоните на горячую линию Избирательной комиссии (8-385-2-36-30-62) или в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: 8 (800) 707-20-18 (бесплатный).