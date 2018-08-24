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Дотянуть до зарплаты: как выбрать микрофинансовую организацию

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Алтайский эксперт рассказал о правилах игры на рынке МФО

Фото: zakonmaster.ru


С 2011 года в Алтайском крае бурно развивается рынок микрофинансовых услуг. В Барнауле "деньги до зарплаты", "быстрые деньги" и другие подобные услуги можно получить буквально на каждом шагу. Есть такие организации и в районах края. Как понять, какая организация работает законно, а к какой лучше не обращаться, как в регионе работают мошенники и куда бежать, если вас обманули? Об этом и не только порталу Amic.ru рассказал исполнительный директор ассоциации по защите прав заемщиков Алтайского края, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Доровских.

1
Что такое МФО и как они работают?

Что такое МФО, как должны работать все эти "Деньги до зарплаты", "Быстрые деньги", "Кредит за 20 минут", определяет Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" № 151-ФЗ.

В нем сказано буквально следующее: микрофинансовая организация — юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр МФО.

Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании (МКК) или микрокредитной компании (МФК). На сегодня в реестре состоят 62 МФК и 1995 МКК. В МКК физлицу могут дать максимум 500 тысяч рублей, в МФК — до 1 млн рублей, пояснил Антон Доровских.

2
Сколько в Алтайском крае МФО?

Сегодня МФО есть буквально на каждом шагу, а в проходных местах по 2-3 точки. Официально в регионе зарегистрировано 46 микрофинансовых и микрокредитных организаций. На деле же их больше, потому что здесь работают филиалы организаций, зарегистрированных в других регионах и Москве.

Но есть и те, кто работает нелегально, так называемые "чёрные кредиторы". Это организации и частные лица, которые занимаются профессиональной деятельностью по выдаче займов, но не входят в государственный реестр МФО (выдавать такие займы могут только юридические лица). По данным даже самого Центробанка, нелегалов больше, чем законопослушных МФО. Речь идет как об исключенных из реестра компаниях, так и тех, кто там никогда не состоял.

"Мы несколько раз проводили вместе с ОНФ "кредитный субботник" — оценивали, как работают организации, которые дают займы. Да, действительно, много работающих официально. Но немало и тех, кто просто на улице, в назначенном месте выдает в долг прямо из своей машины. Сегодня он в одном месте, завтра в другом. Рекламу о себе, как правило, даёт в газете. Мы передаем информацию о таких кредиторах в правоохранительные органы, но к реальной ответственности никто привлечен не был. Обычно ответ такой: да, вы обнаружили нелегалов, но пострадавших от их деятельности не предъявили. Значит, наказывать не за что", — рассказал Антон Доровских.

Был еще случай с организацией, которая была зарегистрирована в Алтайском крае, а работала в Горно-Алтайске. В ответ на обращение в Генеральную прокуратуру в прокуратуре Алтайского края заявили — это дело не наше, ведь они работают в Республике Алтай. Из прокуратуры Республики Алтай пришел такой ответ: мы этим заниматься не будем, так как они зарегистрированы в Алтайском крае. Несколько месяцев шла переписка. Потом надзорный орган соседней республики заявил: да, они вели нелегальную деятельность, но недавно её прекратили, поэтому привлекать к ответственности их не за что.

Более того, такие физлица и организации даже обращаются в суд для взыскания с должника денег. И успешно взыскивают долги. В последние годы не раз шла речь о том, что необходимо законодательно вводить уголовную ответственность за нелегальное кредитование. Но пока дальше разговоров дело не идет.

3
Какой процент по займу может предложить МФО?

Ежеквартально Банк России устанавливает среднерыночные и предельные значения полной стоимости займа. На сегодня предельное значение полной стоимости займа по самому дорогому виду ссуды – микрозаймам до зарплаты (до 30 тысяч рублей сроком на месяц) – составляет 817% годовых. По другим видам займов ставки ниже, некоторые из них можно даже сравнить с банковскими.

В Алтайском крае микрозаймы до зарплаты в среднем дают под 2% в день. Это маленькая хитрость: обычно человек не понимает, что в год это составит свыше 700%. Есть организации, которые дают и под 1%, и даже под 0,5% в день, но у них, как правило, выше штрафные санкции.

Стандарт по защите прав потребителей услуг МФО, утвержденный Центробанком, в теории не должен допускать выдачу денег тем, кто не сможет обслуживать кредит. Но на самом деле МФО дают кредит кому угодно.

4
Почему на услуги МФО есть спрос?

Главная причина высокого спроса на услуги таких организаций — массовая доступность. Когда человек израсходовал "кредит доверия" банков, он уже не может взять там кредит из-за испорченной кредитной истории или высокой кредитной нагрузки. В МФО получить кредит гораздо проще: быстрые сроки рассмотрения, минимальный набор документов, можно прийти с плохой кредитной историей, не отказывают даже безработным.

В Алтайском крае есть еще одна причина — низкий уровень доходов населения, "зарплаты в конверте". Многим нашим землякам по этой причине путь в банки заказан. А что делать, если нужно собрать ребенка или нескольких детей в школу? Как быть с подготовкой к зиме, покупкой топлива (уголь-то стоит свыше 3 тысяч рублей за тонну)? А если ребенку срочно нужны дорогостоящие лекарства? Вот и идут люди в МФО, часто не понимая, как будут гасить долги.

К сожалению, много и тех, кто не умеет планировать свой бюджет и тратит деньги на то, без чего при небольшом семейном достатке можно было бы обойтись. Есть и своего рода кредитные наркоманы, которые уже не могут представить жизнь без новых займов.

Эксперт предупреждает, МФО — рискованный инструмент. И зачастую займы не удается погасить быстро и без какого-либо для себя ущерба. За последние полгода количество невозвращенных займов превысило 40%. Потому для организации тоже есть риск, они выдают под большой процент, понимая, что почти половина выданных средств невозвратные. Ущерб компенсируется большим процентом.

5
Как выбрать МФО?

"К сожалению, те, кому три-пять тысяч рублей нужны сегодня и сейчас, думают о правильности выбора МФО в последний момент. Выбирают из тех, кто даёт", — констатирует Антон Доровских.

И всё же советы будут не лишними:

  • Самое главное — не принимайте спонтанных решений.
  • Ознакомьтесь с условиями займов, которые предлагают разные МФО.
  • Сравните процентные ставки.
  • Учтите, что на первой странице договора займа должна быть обозначена полная стоимость займа. Если этого нет, речь идет о серьезном нарушении. Не поддавайтесь на уговоры типа "мы вам скажем, сколько вы будете платить в месяц, этого достаточно". Имейте в виду, что полная стоимость займа не может превышать предельного значения, установленного Банком России.
  • Обратите внимание на штрафные санкции, которые наступят в случае просрочки.
  • Проверьте, состоит ли МФО в реестре Центробанка (смотрите пункт "Государственный реестр микрофинансовых организаций"). Если в реестре организации нет, то лучше с ней не связываться. К сожалению, бывают случаи, когда исключенные из реестра МФО не возвращают выданные им свидетельства.
  • Посмотрите отзывы клиентов в интернете. Но надо понимать, что положительные комментарии пишут редко. В основном они негативные, но не всегда означают, что та или иная организация работает незаконно. Возможно, просто клиент не рассчитал свои силы, оказался в должниках, а клиент аккуратный с этой компанией имел нормальные, законные отношения.
  • Помните, что долг не может превышать размер займа более чем в три раза. По старым займам в последнее время сложилась такая практика Верховного суда: большой размер займа, указанный в договоре, действует только на срок договора. Дальше, как считает Верховный суд, нужно опираться на ставку рефинансирования Банка России, она в десятки раз ниже процентов по микрозайму.
  • Нужно с осторожностью относиться к онлайн-займам. Нередко за такими предложениями стоят откровенные мошенники. Они могут заявить, что необходимо предварительно заплатить за проверку кредитной истории, получение справки из Пенсионного фонда и так далее. После получения денег они могут исчезнуть.
6
Как недобросовестные МФО обходят закон?

Есть случаи, когда на ничего не подозревающих граждан оформляют подложные онлайн-займы. Для этого мошенникам нужна копия паспорта, иногда еще СНИЛС. Здесь совет такой: нельзя разрешать незнакомым людям делать копии или фотографии ваших документов, даже если они представляются сотрудниками Пенсионного фонда, Министерства финансов, Центробанка. Храните свой паспорт как зеницу ока. Доказать подложность займа в суде сложно.

"Недавно к нам обратился житель Алтайского края с 14 займами, которые, как он уверяет, сам не брал. Кто-то взял их через его банковскую карту. Такой же случай у нас был два года назад с пенсионеркой. Тогда нам удалось доказать, что деньги в долг она не брала, просто кто-то воспользовался её персональными данными", — рассказал Антон Доровских.

Наиболее распространенное нарушение — превышение предельного значения стоимости займа. За это Центробанк может серьезно наказать МФО.

Недавно Центробанк назвал недобросовестной практику, когда МФО дают займы под залог квартир, домов и другой недвижимости. Немало случаев, когда вместо договора залога людям подсовывают договор купли-продажи квартир. После заемщиков выставляют на улицу. Суды в 90% случаев становятся на сторону кредиторов.

В последнее время МФО нередко штрафуют за нарушения при взыскании долгов.

7
Мнение эксперта: надо ли ужесточить закон в этом направлении и как?
"Недавно мы совместно с Минтрудсоцзащитой проводили в Романовском районе семинар по финансовой грамотности. Представители ветеранской организации высказали предложение запретить в России работу МФО. Лично я с ними полностью согласен. Это нездоровая ситуация, когда населению предлагают такие займы. Да, никто никого не заставляет туда идти, но рынок активно растет. За январь-июнь 2018 года в России было выдано более 100 млрд займов, годом ранее — 87 млрд, в 2016 году — 75 млрд", — сказал Доровских.
8
Куда жаловаться?

Если есть вопросы по теме, то можете обратиться на "горячую линию" Ассоциации по защите прав заемщиков (8-385-2) 57-20-00 или по телефону 8-800-550-49-10. Консультация бесплатная.

Обращаться с жалобами на незаконную деятельность МФО можно в саморегулируемые организации (СРО) микрофинансовых организаций. В них состоят около 99% компаний. СРО имеют право наказывать своих членов.

Пристально за деятельностью МФО следит Банк России, можно обращаться в Алтайское отделение Сибирского ГУ.

Если вы считаете, что нарушены ваши права как потребителя финансовых услуг, то обращаться нужно в Роспотребнадзор. С жалобами на незаконное взыскание необходимо обращаться в Федеральную службу судебных приставов. А если речь идет об откровенном криминале, тогда необходимо идти в полицию, при отказе в помощи — в прокуратуру.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.08.2018 07:25
гость

Или: где продают топоры для отрубания голов ростовщикам...

0  0
24.08.2018 07:36
АБОРИГЕН

Главная причина спроса на услуги этих шараг, повальная нищета населения. Даже имея работу, даже занимая руководящую должность, не гарантирует стабильного финансового положения.

0  0
24.08.2018 07:50
Eugene

Почему нет сноски:"На правах рекламы"?
p.s. А ОНФ то такая же продажная штука как ЕДРО

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