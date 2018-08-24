Дотянуть до зарплаты: как выбрать микрофинансовую организацию

Сколько в Алтайском крае МФО?

Сегодня МФО есть буквально на каждом шагу, а в проходных местах по 2-3 точки. Официально в регионе зарегистрировано 46 микрофинансовых и микрокредитных организаций. На деле же их больше, потому что здесь работают филиалы организаций, зарегистрированных в других регионах и Москве.

Но есть и те, кто работает нелегально, так называемые "чёрные кредиторы". Это организации и частные лица, которые занимаются профессиональной деятельностью по выдаче займов, но не входят в государственный реестр МФО (выдавать такие займы могут только юридические лица). По данным даже самого Центробанка, нелегалов больше, чем законопослушных МФО. Речь идет как об исключенных из реестра компаниях, так и тех, кто там никогда не состоял.

"Мы несколько раз проводили вместе с ОНФ "кредитный субботник" — оценивали, как работают организации, которые дают займы. Да, действительно, много работающих официально. Но немало и тех, кто просто на улице, в назначенном месте выдает в долг прямо из своей машины. Сегодня он в одном месте, завтра в другом. Рекламу о себе, как правило, даёт в газете. Мы передаем информацию о таких кредиторах в правоохранительные органы, но к реальной ответственности никто привлечен не был. Обычно ответ такой: да, вы обнаружили нелегалов, но пострадавших от их деятельности не предъявили. Значит, наказывать не за что", — рассказал Антон Доровских.

Был еще случай с организацией, которая была зарегистрирована в Алтайском крае, а работала в Горно-Алтайске. В ответ на обращение в Генеральную прокуратуру в прокуратуре Алтайского края заявили — это дело не наше, ведь они работают в Республике Алтай. Из прокуратуры Республики Алтай пришел такой ответ: мы этим заниматься не будем, так как они зарегистрированы в Алтайском крае. Несколько месяцев шла переписка. Потом надзорный орган соседней республики заявил: да, они вели нелегальную деятельность, но недавно её прекратили, поэтому привлекать к ответственности их не за что.

Более того, такие физлица и организации даже обращаются в суд для взыскания с должника денег. И успешно взыскивают долги. В последние годы не раз шла речь о том, что необходимо законодательно вводить уголовную ответственность за нелегальное кредитование. Но пока дальше разговоров дело не идет.