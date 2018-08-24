Дотянуть до зарплаты: как выбрать микрофинансовую организацию

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С 2011 года в Алтайском крае бурно развивается рынок микрофинансовых услуг. В Барнауле "деньги до зарплаты", "быстрые деньги" и другие подобные услуги можно получить буквально на каждом шагу. Есть такие организации и в районах края. Как понять, какая организация работает законно, а к какой лучше не обращаться, как в регионе работают мошенники и куда бежать, если вас обманули? Об этом и не только порталу Amic.ru рассказал исполнительный директор ассоциации по защите прав заемщиков Алтайского края, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Доровских.
Что такое МФО, как должны работать все эти "Деньги до зарплаты", "Быстрые деньги", "Кредит за 20 минут", определяет Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" № 151-ФЗ.
В нем сказано буквально следующее: микрофинансовая организация — юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр МФО.
Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании (МКК) или микрокредитной компании (МФК). На сегодня в реестре состоят 62 МФК и 1995 МКК. В МКК физлицу могут дать максимум 500 тысяч рублей, в МФК — до 1 млн рублей, пояснил Антон Доровских.
Сегодня МФО есть буквально на каждом шагу, а в проходных местах по 2-3 точки. Официально в регионе зарегистрировано 46 микрофинансовых и микрокредитных организаций. На деле же их больше, потому что здесь работают филиалы организаций, зарегистрированных в других регионах и Москве.
Но есть и те, кто работает нелегально, так называемые "чёрные кредиторы". Это организации и частные лица, которые занимаются профессиональной деятельностью по выдаче займов, но не входят в государственный реестр МФО (выдавать такие займы могут только юридические лица). По данным даже самого Центробанка, нелегалов больше, чем законопослушных МФО. Речь идет как об исключенных из реестра компаниях, так и тех, кто там никогда не состоял.
"Мы несколько раз проводили вместе с ОНФ "кредитный субботник" — оценивали, как работают организации, которые дают займы. Да, действительно, много работающих официально. Но немало и тех, кто просто на улице, в назначенном месте выдает в долг прямо из своей машины. Сегодня он в одном месте, завтра в другом. Рекламу о себе, как правило, даёт в газете. Мы передаем информацию о таких кредиторах в правоохранительные органы, но к реальной ответственности никто привлечен не был. Обычно ответ такой: да, вы обнаружили нелегалов, но пострадавших от их деятельности не предъявили. Значит, наказывать не за что", — рассказал Антон Доровских.
Был еще случай с организацией, которая была зарегистрирована в Алтайском крае, а работала в Горно-Алтайске. В ответ на обращение в Генеральную прокуратуру в прокуратуре Алтайского края заявили — это дело не наше, ведь они работают в Республике Алтай. Из прокуратуры Республики Алтай пришел такой ответ: мы этим заниматься не будем, так как они зарегистрированы в Алтайском крае. Несколько месяцев шла переписка. Потом надзорный орган соседней республики заявил: да, они вели нелегальную деятельность, но недавно её прекратили, поэтому привлекать к ответственности их не за что.
Более того, такие физлица и организации даже обращаются в суд для взыскания с должника денег. И успешно взыскивают долги. В последние годы не раз шла речь о том, что необходимо законодательно вводить уголовную ответственность за нелегальное кредитование. Но пока дальше разговоров дело не идет.
Ежеквартально Банк России устанавливает среднерыночные и предельные значения полной стоимости займа. На сегодня предельное значение полной стоимости займа по самому дорогому виду ссуды – микрозаймам до зарплаты (до 30 тысяч рублей сроком на месяц) – составляет 817% годовых. По другим видам займов ставки ниже, некоторые из них можно даже сравнить с банковскими.
В Алтайском крае микрозаймы до зарплаты в среднем дают под 2% в день. Это маленькая хитрость: обычно человек не понимает, что в год это составит свыше 700%. Есть организации, которые дают и под 1%, и даже под 0,5% в день, но у них, как правило, выше штрафные санкции.
Стандарт по защите прав потребителей услуг МФО, утвержденный Центробанком, в теории не должен допускать выдачу денег тем, кто не сможет обслуживать кредит. Но на самом деле МФО дают кредит кому угодно.
Главная причина высокого спроса на услуги таких организаций — массовая доступность. Когда человек израсходовал "кредит доверия" банков, он уже не может взять там кредит из-за испорченной кредитной истории или высокой кредитной нагрузки. В МФО получить кредит гораздо проще: быстрые сроки рассмотрения, минимальный набор документов, можно прийти с плохой кредитной историей, не отказывают даже безработным.
В Алтайском крае есть еще одна причина — низкий уровень доходов населения, "зарплаты в конверте". Многим нашим землякам по этой причине путь в банки заказан. А что делать, если нужно собрать ребенка или нескольких детей в школу? Как быть с подготовкой к зиме, покупкой топлива (уголь-то стоит свыше 3 тысяч рублей за тонну)? А если ребенку срочно нужны дорогостоящие лекарства? Вот и идут люди в МФО, часто не понимая, как будут гасить долги.
К сожалению, много и тех, кто не умеет планировать свой бюджет и тратит деньги на то, без чего при небольшом семейном достатке можно было бы обойтись. Есть и своего рода кредитные наркоманы, которые уже не могут представить жизнь без новых займов.
Эксперт предупреждает, МФО — рискованный инструмент. И зачастую займы не удается погасить быстро и без какого-либо для себя ущерба. За последние полгода количество невозвращенных займов превысило 40%. Потому для организации тоже есть риск, они выдают под большой процент, понимая, что почти половина выданных средств невозвратные. Ущерб компенсируется большим процентом.
"К сожалению, те, кому три-пять тысяч рублей нужны сегодня и сейчас, думают о правильности выбора МФО в последний момент. Выбирают из тех, кто даёт", — констатирует Антон Доровских.
И всё же советы будут не лишними:
- Самое главное — не принимайте спонтанных решений.
- Ознакомьтесь с условиями займов, которые предлагают разные МФО.
- Сравните процентные ставки.
- Учтите, что на первой странице договора займа должна быть обозначена полная стоимость займа. Если этого нет, речь идет о серьезном нарушении. Не поддавайтесь на уговоры типа "мы вам скажем, сколько вы будете платить в месяц, этого достаточно". Имейте в виду, что полная стоимость займа не может превышать предельного значения, установленного Банком России.
- Обратите внимание на штрафные санкции, которые наступят в случае просрочки.
- Проверьте, состоит ли МФО в реестре Центробанка (смотрите пункт "Государственный реестр микрофинансовых организаций"). Если в реестре организации нет, то лучше с ней не связываться. К сожалению, бывают случаи, когда исключенные из реестра МФО не возвращают выданные им свидетельства.
- Посмотрите отзывы клиентов в интернете. Но надо понимать, что положительные комментарии пишут редко. В основном они негативные, но не всегда означают, что та или иная организация работает незаконно. Возможно, просто клиент не рассчитал свои силы, оказался в должниках, а клиент аккуратный с этой компанией имел нормальные, законные отношения.
- Помните, что долг не может превышать размер займа более чем в три раза. По старым займам в последнее время сложилась такая практика Верховного суда: большой размер займа, указанный в договоре, действует только на срок договора. Дальше, как считает Верховный суд, нужно опираться на ставку рефинансирования Банка России, она в десятки раз ниже процентов по микрозайму.
- Нужно с осторожностью относиться к онлайн-займам. Нередко за такими предложениями стоят откровенные мошенники. Они могут заявить, что необходимо предварительно заплатить за проверку кредитной истории, получение справки из Пенсионного фонда и так далее. После получения денег они могут исчезнуть.
Есть случаи, когда на ничего не подозревающих граждан оформляют подложные онлайн-займы. Для этого мошенникам нужна копия паспорта, иногда еще СНИЛС. Здесь совет такой: нельзя разрешать незнакомым людям делать копии или фотографии ваших документов, даже если они представляются сотрудниками Пенсионного фонда, Министерства финансов, Центробанка. Храните свой паспорт как зеницу ока. Доказать подложность займа в суде сложно.
"Недавно к нам обратился житель Алтайского края с 14 займами, которые, как он уверяет, сам не брал. Кто-то взял их через его банковскую карту. Такой же случай у нас был два года назад с пенсионеркой. Тогда нам удалось доказать, что деньги в долг она не брала, просто кто-то воспользовался её персональными данными", — рассказал Антон Доровских.
Наиболее распространенное нарушение — превышение предельного значения стоимости займа. За это Центробанк может серьезно наказать МФО.
Недавно Центробанк назвал недобросовестной практику, когда МФО дают займы под залог квартир, домов и другой недвижимости. Немало случаев, когда вместо договора залога людям подсовывают договор купли-продажи квартир. После заемщиков выставляют на улицу. Суды в 90% случаев становятся на сторону кредиторов.
В последнее время МФО нередко штрафуют за нарушения при взыскании долгов.
Если есть вопросы по теме, то можете обратиться на "горячую линию" Ассоциации по защите прав заемщиков (8-385-2) 57-20-00 или по телефону 8-800-550-49-10. Консультация бесплатная.
Обращаться с жалобами на незаконную деятельность МФО можно в саморегулируемые организации (СРО) микрофинансовых организаций. В них состоят около 99% компаний. СРО имеют право наказывать своих членов.
Пристально за деятельностью МФО следит Банк России, можно обращаться в Алтайское отделение Сибирского ГУ.
Если вы считаете, что нарушены ваши права как потребителя финансовых услуг, то обращаться нужно в Роспотребнадзор. С жалобами на незаконное взыскание необходимо обращаться в Федеральную службу судебных приставов. А если речь идет об откровенном криминале, тогда необходимо идти в полицию, при отказе в помощи — в прокуратуру.
Комментарии
Или: где продают топоры для отрубания голов ростовщикам...
Главная причина спроса на услуги этих шараг, повальная нищета населения. Даже имея работу, даже занимая руководящую должность, не гарантирует стабильного финансового положения.
Почему нет сноски:"На правах рекламы"?
p.s. А ОНФ то такая же продажная штука как ЕДРО