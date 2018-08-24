День рождения Барнаула в 2018-м отмечают 9 сентября. Примечательно, что основные праздничные мероприятия пройдут вечером из-за того, что в этот же день жители Алтайского края будут выбирать нового губернатора.
Как отметят 288-й День города в краевой столице, читайте в материале Amic.ru.
Это единственная площадка, которая будет работать с утра. В 10.00 в музее "Город" (пр. Ленина, 111) начнет работу выставка членов Союза художников России "Живем на Алтае".
Это традиционно главная площадка праздника. В 19.00 там начнется молодежная программа "Барнаул – молодой". Далее в программе международный турнир по профессиональному боксу из серии боев "Мы зажигаем звезды". Его начало анонсировано на 19.30.
Еще на одной площадке рядом с Сахарова пройдет молодежный праздник. Он начнется также в 19.00 в Университетском дворике АлтГУ (пр-т Ленина, 61).
Как обычно, каждый район Барнаула готовит свою программу на День города. В 2018-м все мероприятия начнутся в 20.00.
Так, в Железнодорожном районе в это время начнется концерт "Город, в котором живем, мечтаем и любим". Место проведения: ул. Георгия Исакова, 133.
В Индустриальном районе место встречи традиционное — парк отдыха "Лесная сказка". В 20.00 там начнется концертная программа "Мой город — жизнь, история моя", а в 21.00 всех желающих приглашают на дискотеку.
В Ленинском районе жителей ждет программа под названием "Огни родного города". Место проведения: пл. Мира (ул. Георгия Исакова, 213).
В Центральном районе праздничная площадка находится по адресу: ул. Чайковского, 21. Там (тоже в 20.00) начнется праздничный концерт "Ты — сердце Барнаула, Центральный наш район!"
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