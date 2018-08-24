Районы города

Как обычно, каждый район Барнаула готовит свою программу на День города. В 2018-м все мероприятия начнутся в 20.00.

Так, в Железнодорожном районе в это время начнется концерт "Город, в котором живем, мечтаем и любим". Место проведения: ул. Георгия Исакова, 133.

В Индустриальном районе место встречи традиционное — парк отдыха "Лесная сказка". В 20.00 там начнется концертная программа "Мой город — жизнь, история моя", а в 21.00 всех желающих приглашают на дискотеку.

В Ленинском районе жителей ждет программа под названием "Огни родного города". Место проведения: пл. Мира (ул. Георгия Исакова, 213).

В Центральном районе праздничная площадка находится по адресу: ул. Чайковского, 21. Там (тоже в 20.00) начнется праздничный концерт "Ты — сердце Барнаула, Центральный наш район!"