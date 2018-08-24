Суриков — Евдокимов

В начале 2004 года народный артист России, уроженец Алтайского края Михаил Евдокимов заявил о намерении побороться за пост главы родного региона. Для Сурикова это уже были третьи выборы.

Примечательно, что после победы в 2000-м Суриков на пресс-конференции заявил, что на третий срок он претендовать не будет, так как "работа главы региона очень тяжела и плохо отражается на здоровье". Однако Александр Александрович слово свое не сдержал.

Тогда, в марте 2004-го, краевые СМИ отмечали, что Суриков "уверен в легкой победе" и относится к выборам "легкомысленно". Об этом говорит и бюджет кампании: изначально губернатор выделил на нужды своего предвыборного штаба всего 500 тысяч рублей.

Серьезная борьба между алтайским политиком и известным артистом началась тогда, когда действующий глава региона осознал, что протестная часть алтайского электората составляет не менее 30 процентов и бороться придется не на шутку.

Выборы проходили в два тура. И в апреле 2004-го новым губернатором Алтайского края стал известный артист эстрады Михаил Евдокимов.

Тогда на выборы пришли 57% избирателей. За Евдокимова отдали свои голоса 49,79% жителей Алтайского края, а за Сурикова — 46,04% процента. Против всех проголосовали 3,34%.