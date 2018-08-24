Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Белоруссии – бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова. На этой должности Александр Александрович проработал с февраля 2006 года по настоящий момент. Как складывалась карьера экс-главы нашего региона, читайте в материале Amic.ru.
Александр Суриков родился 15 августа 1940 года в Мурманске в семье служащих. В 1966 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". Еще до получения диплома начал работать на строительстве Куйбышевской ГЭС (1957 год).
На Алтай Суриков переехал в 1966 году.
Политическая карьера началась в августе 1991 года. Именно с этого времени Суриков занимал пост председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов. В 1994 году его избрали депутатом, а затем — председателем краевого Законодательного Собрания. В 1996 году Суриков Александр переизбрался на эту должность.
Главой администрации Алтайского края Суриков становится также в 1996 году. Спустя четыре года, в марте 2000-го, его повторно переизбирают на должность главы региона.
В начале 2004 года народный артист России, уроженец Алтайского края Михаил Евдокимов заявил о намерении побороться за пост главы родного региона. Для Сурикова это уже были третьи выборы.
Примечательно, что после победы в 2000-м Суриков на пресс-конференции заявил, что на третий срок он претендовать не будет, так как "работа главы региона очень тяжела и плохо отражается на здоровье". Однако Александр Александрович слово свое не сдержал.
Тогда, в марте 2004-го, краевые СМИ отмечали, что Суриков "уверен в легкой победе" и относится к выборам "легкомысленно". Об этом говорит и бюджет кампании: изначально губернатор выделил на нужды своего предвыборного штаба всего 500 тысяч рублей.
Серьезная борьба между алтайским политиком и известным артистом началась тогда, когда действующий глава региона осознал, что протестная часть алтайского электората составляет не менее 30 процентов и бороться придется не на шутку.
Выборы проходили в два тура. И в апреле 2004-го новым губернатором Алтайского края стал известный артист эстрады Михаил Евдокимов.
Тогда на выборы пришли 57% избирателей. За Евдокимова отдали свои голоса 49,79% жителей Алтайского края, а за Сурикова — 46,04% процента. Против всех проголосовали 3,34%.
Помощник полпреда президента РФ
С 6 февраля 2006 года Суриков работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Белоруссии.
27 августа 2007 года Суриков заявил, что в ответ на планы США по развёртыванию элементов системы ПРО в Восточной Европе "Россия и Беларусь могут принять решение о создании новых совместных военных объектов, в том числе и ядерных".
Позднее Суриков говорил, что у России нет планов размещения в Белоруссии ядерного оружия, и его не так поняли.
Суриков — единственный из послов Российской Федерации в Республике Беларусь, проработавший более 5 лет. Свой пост Александр Александрович покинул 24 августа 2018 года.
Александру Сурикову исполнилось 78 лет 15 августа. Высока вероятность того, что уже в ближайшее время он вернется из Минска на Алтай.
Комментарии
На Алтай Суриков переехал в 1996 году.
А в 1976 году Александр Александрович назначается начальником объединения "Алтайавтодор". На этой должности Суриков проработал 14 лет, и в 1990 году его избрали генеральным директором строительно-промышленного концерна "Алтайстрой".
неуж-то Сан Саныч из Мурманска летал на работу ежедневно ))
Жуликов типа черномырдина, зурабова, сурикова не в послы надо, а на нары... Это было бы справедливо.