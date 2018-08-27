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Только цифры: у 80% первоклассников Алтайского края имеются отклонения от норм здоровья. В основном дети имеют проблемы со зрением, весом (избыток или недостаток массы тела) и неврологические нарушения. К моменту окончания средней школы данные не меняются количественно, только качественно. И, увы, не всегда в лучшую сторону. Например, некоторые болезни становятся хроническими.

О том, как подготовить ребенка к школе и какие правила соблюдать, чтобы он был здоров, читайте в материале Amic.ru.

1 Осталась неделя до начала нового учебного года. Как ее провести? По словам врачей, эту неделю надо потратить на установление режима. Летом у многих детей практически нет графика: долго спят, играют, гуляют, отбой происходит после 23.00. А это не тот ритм жизни, который полезен ребенку. Чтобы минимизировать стресс от нового графика, которого придется придерживаться уже с 3 сентября, врачи рекомендуют уже сегодня начать придерживаться четких правил. Например, ложиться спать не позднее 22.30, а просыпаться не позднее 9.00. А еще врачи рекомендуют исключить активное использование гаджетов и как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

2 Что делать, если ребенок не хочет в школу? Это вполне себе обычная реакция школьников на начало нового учебного года. Здесь выход один — разговаривать с ребенком. Когда в школах начнутся следующие каникулы Рассказываем, когда дети и родители снова смогут отдохнуть от школы 2855 0 "Надо привести обычные доводы. Ребенку надо объяснить, что у него есть обязательства. Например, перед семьей или государством. Зря вы иронизируете. Что касается своих прав, то дети их очень бурно озвучивают. А свои обязательства они не знают или знать не хотят. Также надо объяснить, чем полезен процесс получения знаний и как это потом пригодится", — рассказал заместитель главного врача КГБУЗ "Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей" Виктор Ведяшкин на брифинге в региональном минздраве. Также врач советует родителям держать свои эмоции под контролем. "Родителям тоже надо готовиться к 1 сентября. Они должны больше времени проводить с детьми. Мамы и папы не должны отмалчиваться, они должны разговаривать с детьми, отвечать на их вопросы", — заявил Ведяшкин.

3 А есть совет для родителей первоклассников? Если ребенок идет в первый класс, постарайтесь ему объяснить, что такое школа, в игровой форме. Заинтересуйте будущего ученика. Безусловно, у мам и пап есть много поводов для волнения: как сложатся отношения их чада с учителем, одноклассниками, понравится ли их первоклашке в школе. Однако родители не должны демонстрировать личную тревогу. Напротив, они должны транслировать спокойствие и уверенность, что все будет хорошо.

4 Что делать, если у ребенка не складываются отношения с одноклассниками? Надо подождать, говорит Ведяшкин. "Идет процесс притирки, адаптации, все может поменяться коренным образом. Если пару месяцев отношения не складываются — не страшно. Смена школы будет очередной психологической травмой. Нельзя идти на конфликт с администрацией школы и так далее. Нужно разговаривать с ребенком, нужно его поддерживать. Можно вежливо поговорить с классным руководителем. Но идти на открытый конфликт не стоит — сделаете только хуже", — отмечает врач.

5 Говорят, что у школьников сильно портится зрение. Это правда? Да, это правда. Проблемы со зрением в начальной школе наблюдаются у 15-20% учеников. После окончания средней школы уже у 60-80%. Чтобы этого избежать, важно помнить о нескольких факторах. Во-первых, речь идет о наследственности. Если мама или папа страдают близорукостью, то вероятность проблем со зрением у их ребенка — 70%. Если оба, то более 90%. Как выбрать школьную форму: рекомендации ученых Алтайского медуниверситета Одежда должна быть не только красивой, но еще и безопасной 1845 4 Также важна зрительная нагрузка, ее количество и интенсивность. Каждые 30-40 минут необходимо делать перерыв, чтобы дать глазам отдохнуть. И нельзя забывать о физической активности. Спорт повышает кровоток, стимулирует общемозговую деятельность, снижается скорость прогрессирования близорукости. Плюс важно сбалансированное питание. "В Алтайском крае идет тенденция к увеличению: лет через десять к окончанию школы количество детей с проблемами со зрением будет достигать 80%. Гаджеты оказывают большую нагрузку. Важно, как и где ребенок читает: если за партой при правильном освещении — это одно, а вот если лежа на диване с телефоном в руках — это вторая история", — отмечает заместитель главного врача КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая больница" Владимир Ткачев.

6 А переход на электронные учебники опасен для здоровья глаз? По словам врачей, электронный учебник не сильно отличается от книги. Важно, как и в каких условиях его ребенок читает. "Если освещение хорошее, он читает за партой и не "лежит" над учебником, то опасность минимальная. Электронный учебник не сильно отличается от книги. Важно рабочее место ребенка", — говорит Ткачев.