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Только цифры: у 80% первоклассников Алтайского края имеются отклонения от норм здоровья. В основном дети имеют проблемы со зрением, весом (избыток или недостаток массы тела) и неврологические нарушения. К моменту окончания средней школы данные не меняются количественно, только качественно. И, увы, не всегда в лучшую сторону. Например, некоторые болезни становятся хроническими.
О том, как подготовить ребенка к школе и какие правила соблюдать, чтобы он был здоров, читайте в материале Amic.ru.
По словам врачей, эту неделю надо потратить на установление режима. Летом у многих детей практически нет графика: долго спят, играют, гуляют, отбой происходит после 23.00. А это не тот ритм жизни, который полезен ребенку.
Чтобы минимизировать стресс от нового графика, которого придется придерживаться уже с 3 сентября, врачи рекомендуют уже сегодня начать придерживаться четких правил. Например, ложиться спать не позднее 22.30, а просыпаться не позднее 9.00.
А еще врачи рекомендуют исключить активное использование гаджетов и как можно больше времени проводить на свежем воздухе.
Это вполне себе обычная реакция школьников на начало нового учебного года. Здесь выход один — разговаривать с ребенком.
"Надо привести обычные доводы. Ребенку надо объяснить, что у него есть обязательства. Например, перед семьей или государством. Зря вы иронизируете. Что касается своих прав, то дети их очень бурно озвучивают. А свои обязательства они не знают или знать не хотят. Также надо объяснить, чем полезен процесс получения знаний и как это потом пригодится", — рассказал заместитель главного врача КГБУЗ "Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей" Виктор Ведяшкин на брифинге в региональном минздраве.
Также врач советует родителям держать свои эмоции под контролем. "Родителям тоже надо готовиться к 1 сентября. Они должны больше времени проводить с детьми. Мамы и папы не должны отмалчиваться, они должны разговаривать с детьми, отвечать на их вопросы", — заявил Ведяшкин.
Да, это правда. Проблемы со зрением в начальной школе наблюдаются у 15-20% учеников. После окончания средней школы уже у 60-80%.
Чтобы этого избежать, важно помнить о нескольких факторах. Во-первых, речь идет о наследственности. Если мама или папа страдают близорукостью, то вероятность проблем со зрением у их ребенка — 70%. Если оба, то более 90%.
Также важна зрительная нагрузка, ее количество и интенсивность. Каждые 30-40 минут необходимо делать перерыв, чтобы дать глазам отдохнуть. И нельзя забывать о физической активности. Спорт повышает кровоток, стимулирует общемозговую деятельность, снижается скорость прогрессирования близорукости. Плюс важно сбалансированное питание.
"В Алтайском крае идет тенденция к увеличению: лет через десять к окончанию школы количество детей с проблемами со зрением будет достигать 80%. Гаджеты оказывают большую нагрузку. Важно, как и где ребенок читает: если за партой при правильном освещении — это одно, а вот если лежа на диване с телефоном в руках — это вторая история", — отмечает заместитель главного врача КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая больница" Владимир Ткачев.
По словам врачей, электронный учебник не сильно отличается от книги. Важно, как и в каких условиях его ребенок читает.
"Если освещение хорошее, он читает за партой и не "лежит" над учебником, то опасность минимальная. Электронный учебник не сильно отличается от книги. Важно рабочее место ребенка", — говорит Ткачев.
Физическая нагрузка должна быть, но она должна быть умеренной. Сегодня родители ударяются в крайности: либо дети не занимаются спортом вообще, либо они посещают одновременно несколько секций. И то и другое вредно для здоровья.
"Все должно быть разумно. Нагрузка зависит от возраста, физической готовности, здоровья ребенка и так далее. Если говорить о первоклашках, то недостаток двигательной активности вреден так же, как и избыток. Истина посередине. Самое главное, чтобы тренировки не были многочасовыми. И не надо забывать, что ребенок редко занимается рядом с домом. Если первоклассник делает уроки в машине, ест на бегу, не соблюдает режим, то ни к чему хорошему это не приведет", — отмечает врач по спортивной медицине КГБУЗ "Алтайская краевая офтальмологическая больница" Елена Мельниченко.
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