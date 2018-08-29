"Максимально смягчить": что Владимир Путин изменил в пенсионной реформе

Да. И мужчины, и женщины, которые должны были выйти на пенсию в 2019 или 2020 году, получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше наступления пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.