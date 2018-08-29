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"Максимально смягчить": что Владимир Путин изменил в пенсионной реформе

, ИА "Амител"
Предложения главы государства не отменяют саму идею повышения возраста выхода на пенсию, но делают переход более щадящим

Фото: domcns.ru


29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны по поводу грядущей пенсионной реформы. Глава государства объявил о смягчении условий по целому ряду ключевых позиций, а также о появлении новых льгот для населения. Портал Amic.ru собрал самые важные инициативы президента в традиционной рубрике "Вопрос-ответ".

1

Правда ли, что пенсионный возраст у женщин будет наступать раньше заявленных правительством 63 лет?

Да, это так. Пенсионный возраст для женщин увеличится не до 63 лет, как планировалось изначально, а до 60. Таким образом, представительницы слабого пола, как и мужчины, будут выходить на пенсию на 5 лет позже, чем сейчас.
2

Какие льготы ждут многодетных матерей?

Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше. Женщины, у которых пять и более детей, смогут по-прежнему выходить на пенсию в 50 лет.

3

Смогут ли оформить выход на пенсию раньше те, кому вот-вот исполнится 55 и 60 лет соответственно?

Да. И мужчины, и женщины, которые должны были выйти на пенсию в 2019 или 2020 году, получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше наступления пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

4

Что будет с льготами на недвижимость и землю, которые ранее были у женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет?

Все льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы сохраняются, люди, достигшие "прежнего" пенсионного возраста, по-прежнему не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.

5

Как долго эта льгота будет действовать?

Весь переходный период — по 2028 год (и для женщин, и для мужчин).

6

Что будет с нынешними региональными льготами, которые полагаются по достижении 55/60 лет?

Вопрос о сохранении действующих региональных льгот (бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств) должен быть решен территориями самостоятельно, естественно, в положительном ключе.

7

Как будут защищать людей предпенсионного возраста в связи с риском потерять работу?

Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4900 рублей до 11280 рублей с 1 января 2019 года. Выплаты могут быть получены в течение года.

8

Какие дополнительные обязанности возложат на работодателя при наличии у него работников предпенсионного возраста?

Работодатель должен каждый год предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

9

А каких категорий вообще не коснется изменение пенсионного законодательства?

Реформа не затронет коренные малочисленные народы Севера, шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев.

10

Каких бонусов стоить ждать жителям села?

Согласно словам президента, с 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

11

Что будет со стажем, дающим право на досрочный выход на пенсию?

Его сократят на три года — до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин.

12

Как законодательно защитят людей предпенсионного возраста?

Будут разработаны программы повышения квалификации, которые профинансирует федеральный бюджет. Кроме того, работодателей будут административно и уголовно преследовать за увольнение и отказ в приеме на работу из-за предпенсионного возраста.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.08.2018 17:32
-гость-

дерипаску спасать надо

0  0
29.08.2018 17:35
- гость -

Правильно, на женщинах все держится. Надеюсь так и будет, как он сказал

0  0
29.08.2018 17:36
- гость -

Какой добренький царь, не то, что злые бояре...

0  0
29.08.2018 17:39
17:32

?

0  0
29.08.2018 17:44
Алена

Хоть кто то о народе думает. Молодец!

0  0
29.08.2018 17:50
многодетный

Ничто нового не сказал. Сейчас хоть какой-то шанс у мужиков есть дожить и пожить на пенсии, после принятия закона половина мужиков просто не доживут до пенсии, такова реальность . Чтобы женщины рожали в нашей стране со стороны правительства делаются шаги только в одном направлении, в денежном, это и маткапитал, и помощь финансовая нищим если рожаешь первого ребенка,теперь будет льготы к пенсиям - для женщин, родишь пятерых уйдешь в 50 лет на пенсию. До них не доходит, что рожать будут только в стране со стабильной,развивающейся экономикой, к нашей стране это на данный момент не относится и в ближайшее время ничто не изменится в этом направлении. 2 сентября митинг на Титова в 13 часов, приходите, надеюсь что и референдум состоится.

0  0
29.08.2018 17:56
- гость -

не хочу даже дожить до пенсии, смотрю как живут наши пенсионеры, нет, такого "счастья" мне не надо, лучше умереть в полных силах и здравии

0  0
29.08.2018 18:02
месный

смягчил блин, чёт я не заметил как хотели 65 так и осталось, а где работать мужику за 50 а пЫня блин, с зрплатой, чтоб жить?!?!?!?!?!? Почёму сначала не сравняли пенсии всяких кто всю жизнь кормился с бюджета к средней по стране хотябы, чем их организм от организма простых людей отличается, которые в отличии от них работали и платили налоги, а не жили на них, что им такие большие пенсии нужны на своё содержание, чтоб зажравшийся максимум не страдал? А где простому человеку после 50ти работать , чтоб до пенсии с голоду не подохнуть или в этом весь смысл? Мож харэ воевать непонятно где и за кого, тратить бабки на всяких чубайсов и строительство всяких силсибири и т.д. никому нафиг не нужных. Устраивать олимпиады и прочие мундили в стране нищего народа? Мож сначала хватит "зарабатывать" на госконтрактах своим людям. Может пора госконторам работать на государство а не в карман их директорам. Мож пора конфисковать в доход государства и продать собственность тех чинуш которых доходы не позволяют её иметь вообще?

0  0
29.08.2018 18:14
- гость -

Фото хорошеее!

0  0
29.08.2018 18:28
Дима

Фото хорошеее
__________________
Амик красавцы)

0  0
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