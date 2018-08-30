Что такое концессия?

Концессия — это уступка государства (или ведомства, действующего от имени государства) на определенный срок своих прав на имущество или хозяйственную деятельность негосударственным компаниям на определенных условиях.

Другими словами, это взаимовыгодная форма партнерства, когда компания или частное лицо вкладывает средства в объект концессионного договора и получает этот объект в свое управление, а вместе с ним и бо́льшую часть прибыли, которую приносит этот объект. Объектами концессионных договоров являются социально значимые объекты, которые не могут быть приватизированы, в том числе и объекты ЖКХ.