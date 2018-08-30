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Правда ли, что МУП "Энергетик" ликвидируют, а тарифы абонентам снизят

, ИА "Амител"
МУП "Энергетик" поставляет тепло и горячую воду жителям поселка Южный, а также точечно по территории всего Барнаула


Сибирская генерирующая компания (СГК) готова практически полностью занять рынок теплоснабжения Барнаула. В настоящее время готовится передача в концессию СГК имущества муниципального предприятия "Энергетик". Напомним, МУП "Энергетик" поставляет тепло и горячую воду жителям поселка Южный, а также точечно по территории всего города. Что изменится для города и пользователей, если концессионное соглашение будет заключено, ИА "Амител" разбиралось вместе с председателем городского комитета по энергоресурсам Александром Кощеевым.

1
Что такое концессия?

Концессия — это уступка государства (или ведомства, действующего от имени государства) на определенный срок своих прав на имущество или хозяйственную деятельность негосударственным компаниям на определенных условиях.

Другими словами, это взаимовыгодная форма партнерства, когда компания или частное лицо вкладывает средства в объект концессионного договора и получает этот объект в свое управление, а вместе с ним и бо́льшую часть прибыли, которую приносит этот объект. Объектами концессионных договоров являются социально значимые объекты, которые не могут быть приватизированы, в том числе и объекты ЖКХ.

2

Зачем передавать имущество МУП "Энергетик" в концессию СГК?

Сибирская генерирующая компания намерена взять в эксплуатацию тепловое оборудование и теплосети МУП "Энергетик" сразу на много лет. При этом СГК пообещала за свой счет переключить большую часть абонентов на централизованное теплоснабжение, а там, где это невозможно, провести реконструкцию на старых котельных.
3
Как это отразится на абонентах МУП "Энергетик"?

Переключение котельных к централизованному теплоснабжению позволит увеличить загрузку ТЭЦ и снизить тариф для потребителей МУП "Энергетик" Барнаула – по предварительным данным, на 40%.

Также это позволит снизить затраты бюджета города на компенсацию жителям по оплате тарифа на тепловую энергию свыше предельного уровня, сообщил Александр Кощеев.

4
Когда будет заключено концессионное соглашение?

Точную дату этого события пока назвать сложно. Дело в том, что заключению концессионного соглашения предшествует большая работа. Нужно обследовать имущество, разработать инвестиционную программу и положения самого соглашения. Кроме того, этот документ должен пройти согласование в правительстве Алтайского края. Сейчас работа в самом разгаре. Пока разработана "дорожная карта".

5

А как эта ситуация отразится на предстоящем отопительном сезоне?

До заключения концессионного соглашения МУП "Энергетик" будет по-прежнему снабжать теплом своих абонентов. А после это право перейдет к АО "Барнаульская генерация".

"Вне зависимости от стороны договора услуга по теплоснабжению населения города будет оказываться в полном объеме", — подчеркнул Александр Кощеев.

6
Когда снизятся тарифы для абонентов "Энергетика"?

Уже скоро — до конца 2018 года.

Дело в том, что согласно схеме теплоснабжения, которую утвердило Минэнерго РФ 19 июня 2018 года, МУП "Энергетик" признано утратившим статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). С этого времени статус ЕТО присвоен АО "Барнаульская генерация".

"В связи с изменением зоны действия ЕТО для выравнивания тарифов по теплоснабжению и горячему водоснабжению МУП "Энергетик" и АО "Барнаульская генерация" поданы заявки в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на перерегулирование тарифов. Переход на единый тариф планируется в 4 квартале 2018 года. Это позволит снизить плату за тепловую энергию для абонентов МУП "Энергетик", — пояснил председатель городского комитета по энергоресурсам.

7
Сколько средств инвестирует СГК в теплоэнергетический комплекс МУП "Энергетик"?

Точный объем инвестиций в объекты МУП "Энергетик" в настоящее время находится на стадии согласования, сообщил Александр Кощеев. Но уже известно, что планируются работы по реконструкции тепловых сетей и котельных, их техническому перевооружению.

Между тем в феврале 2018 года гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов отмечал, что в развитие теплового хозяйства Барнаула и Новоалтайска СГК планирует за шесть лет вложить 11 млрд рублей. При этом 3,2 млрд уйдет на Новоалтайск, 5 млрд – на ремонт теплотрасс Барнаула. Остальные средства — на развитие теплового хозяйства, которое сегодня пока еще находится в управлении МУП "Энергетик".

8

Кто-то будет контролировать качество ремонтных работ СГК?

Конечно. По словам Александра Кощеева, целый отдельный раздел концессионного соглашения будет посвящен контролю за соблюдением условий выполнения работ. "Будут согласовываться проектная документация, контролироваться ход выполнения работ, проводиться проверки, осуществляться приемка в эксплуатацию реконструированных объектов соглашения. В случае неисполнения условий соглашения, оно может быть расторгнуто", — отметил руководитель комитета.

9
Правда ли, что часть котельных МУП "Энергетик" будут ликвидированы?
Да, правда. "Сибирская генерирующая компания" планирует переключение на ТЭЦ более 90% нагрузок муниципальных котельных. Именно такое предложение направило предприятие в администрацию города. Власти согласны с этим предложением, так как "это позволит существенно повысить надежность теплоснабжения, а также гарантировать стабильное развитие коммунального хозяйства города Барнаула с учетом планируемой жилой застройки".
10
Выдержит ли ТЭЦ увеличившуюся нагрузку?
Специалисты ООО "СГК" провели все необходимые расчеты и уверяют, что нет никаких сомнений в работоспособности ТЭЦ с учетом добавления новых нагрузок.
11
Какие котельные будут модернизированы?

Предусмотрена модернизация шести угольных котельных. Их планируют перевести на природный газ.

Это котельные по адресам:

– ул. К.Маркса, 124;

– Павловский тракт, 216к;

– ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной);

– ул. Строительная, 16а (пос. Власиха);

– ул. 2-я Строительная, 54;

– ул. Промышленная, 3 (пос. Центральный).

Нагрузки котельных, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения от ТЭЦ, планируется переключить.

12
Сколько абонентов обслуживает сегодня МУП "Энергетик"?

Сейчас тепло от СГК получают 90% жителей Барнаула. Оставшиеся дома обслуживает муниципальное предприятие "Энергетик", в его составе 38 небольших котельных. Себестоимость тепла и тариф у них гораздо выше, чем у барнаульцев, которые получают тепло от ТЭЦ. Несмотря на многочисленные жалобы абонентов "Энергетика", власти Барнаула отмечают, что у МУП установлен экономически обоснованный тариф. Добавим, на данный момент "Энергетик" обеспечивает теплом жителей поселка Южный — это порядка 19 тыс. 800 человек (данные статистики на начало 2018 года) и точечных абонентов по всему городу – еще около 4 тыс. человек.

13
Если МУП "Энергетик" ликвидируют, куда идти его сотрудникам?
В администрации города ИА "Амител" сообщили, что ликвидация МУП "Энергетик" как предприятия не планируется. Что касается работников компании, то сотрудники подразделений основной производственной деятельности будут трудоустроены в АО "БТСК", сказал Александр Кощеев.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.08.2018 11:37
- гость -

Правда ли, держите карман ширшее

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