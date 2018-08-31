Платить за электричество приходится каждый месяц. И каждый месяц очень хочется, чтобы сумма в квитанции была хоть немножечко поменьше. Между тем добиться этого довольно просто — всего лишь следуйте советам настоящих профессионалов. А кто знает об электричестве и способах его экономии больше, чем энергетики? Пожалуй, никто. А потому публикуем 10 советов от БГЭС, которые помогут меньше платить за свет.
Установите электросчетчик
Норматив очень невыгоден экономному потребителю, поскольку он должен окупить максимально возможное количество работающей электротехники в доме. Поэтому его размер зачастую превосходит реальное потребление в несколько раз. По данным Барнаульской горэлектросети, семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной квартире, потребляет в среднем 309 киловатт. Норматив же, к которому с 2017 года применяется повышающий коэффициент 50%, для этой же семьи составит 549 киловатт.
Абоненты Барнаульской горэлектросети могут задать все вопросы по установке электросчетчиков по телефонам: 50-12-48, 50-20-50.
Используйте энергосберегающие лампы
Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Такие лампы работают гораздо дольше и потребляют при этом в 4-5 раз меньше электроэнергии. Комнатная энергосберегающая лампа на 12 Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания 60 Вт.
Факт: хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче запыленной.
Уходя, гасите свет
Простое правило, которым многие пренебрегают и к которому нужно приучать с детства.
Выбирайте бытовую технику класса А
Бытовая техника класса А по энергозатратности – самая экономная. Простой пример: в энергосберегающих моделях стиральных машин автоматически определяется вес загруженной одежды, и в соответствии с этим регулируется поступление воды. Благодаря этому воды расходуется меньше, а экономия электроэнергии на ее нагрев составит до 40%. При полной загрузке такая машина экономит 0,4 кВт в час. А за год, в зависимости от объемов стирки, можно сберечь от 500 до 1000 рублей.
Холодильник подальше от батареи
Холодильник – один из главных потребителей электроэнергии в нашем доме. Расходует от 50 кВтч в месяц. Температура в комнате, где стоит холодильник, достигает 30 градусов? Считайте, что потребление электроэнергии им удваивается. Если хотите экономить, поставьте его подальше от батареи и от плиты.
Совет: установите холодильник возле наружной стены, но не вплотную к ней. Чем больше воздушный зазор между задней стенкой холодильника и стеной, тем ниже температура теплообменника и эффективнее его работа.
Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания
Телевизор постоянно включен в розетку? "Плюс" 70 кВтч в квитанции за электроэнергию в год. Часы на DVD обойдутся в 40 кВтч в год. Зарядка для телефона – 50 кВтч в год. Прибавим к этому списку микроволновую печь, компьютер и другие электроприборы — накопится среднемесячное потребление электроэнергии во всем доме.
Сделайте косметический ремонт
Несложные манипуляции, такие как поклейка светлых обоев и покраска потолков в светлые тона, позволят вашему помещению отражать до 80% солнечных лучей. Чем темнее материал, тем меньше он отражает свет. Это значит, для освещения комнат с темным интерьером потребуется больше электричества.
Факт: темно-зеленая поверхность отдает только 15% света, черная – 9%.
Готовьте еду на медленном огне
В большинстве случаев для приготовления пищи мощный нагрев плиты не нужен. Используйте остаточное тепло конфорок: выключайте плиту немного раньше, чем еда будет окончательно готова.
Пользуйтесь электроплитой разумно
Самый расточительный электроприбор в доме – это электроплита. Она потребляет больше 1000 киловатт в год. Простые правила помогут сэкономить. Накрывайте посуду на плите крышкой. Быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20–30%. Неровное дно у посуды может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60%.
Обсудите способы энергосбережения с семьей за чашкой чая
При этом воду в чайник стоит наливать ровно столько, сколько потребуется для чаепития. Также учитывайте тот факт, что наличие накипи в чайнике почти в 30 раз хуже проводит тепло, а значит, вам потребуется больше электроэнергии, чтобы вскипятить воду.
Комментарии
Телевизор постоянно включен в розетку? "Плюс" 70 кВтч в квитанции за электроэнергию в год. //////***Серьезно!?!?))))
Светодиод потребляет максимум 1Вт+ еще накинем 1Вт для погрешности. 1Вт*24 часа=24 Вт в сутки. 24Вт*30 дней = 720 Вт в месяц и 720Вт * 12 месяцев = 8,6 кВт, откуда такая бешеная цифра 70кВт!? Пора энергетикам переквалифицироваться в профессии))) Если кто-то посмеет возразить, то современный ТВ в рабочем режиме потребляет 50Вт в час
*Зарядка для телефона – 50 кВтч в год.*-----------------Это что, 4 с лишним кВтч в месяц???? Автор не жертва ЕГЭ, он звезда ЕГЭ!
А может, стоило бы не складывать бабло в карман, а модернизировать ЛЭП, отремонтировать оборудование трансформаторов, вкладываться в альтернативную энергетику? глядишь, киловатт бы и подешевел, а не собирать чушь, как смартфон вгоняет людей в нищету?
Лампу накаливания в 60 Вт заменяет люминесцентная в 12 Вт либо светодиодная в 6 Вт.
Кто считает, что свет светодиодов вреден, пользуйтесь керосиновой лампой. На живое пламя смотреть приятно. Вот только в комнате темно с ним.
статья-провокация. Цель - уменьшить нагрузку на электросети, т.к. мощности уже на пределе, а впереди - зима с повышенной нагрузкой на 20-25%. Как только понизится потребление, эти , недосчитавшись прибылей в кармане увеличат тариф. Нагрузка уменьшена, прибыль такая же Профит!
Когда стали с дома собирать данные в один день и контролировать ЖК сразу ОДН спустилось с 180р на 10р. Миллионами ворочают в масшабах города. Для этого и создали ОДН
В алтайэнергосбыте охренели вообще. Раньше собирали данные, а теперь от балды расчетным методом в 10 раз больше расход ставят.
- гость -
А может, стоило бы не складывать бабло в карман, а модернизировать ЛЭП, отремонтировать оборудование трансформаторов, вкладываться в альтернативную энергетику? глядишь, киловатт бы и подешевел, а не собирать чушь, как смартфон вгоняет людей в нищету?
именно! Не удивлюсь что скоро президент лично выступит и попросит понять и простить и по экономить электричество! Т.к все просрали а нового ничего не построили и строить не собираемся. Станции уже не те! Нужно экономить.
Именно для этого и вбрасываются такие статьи!
Подготовка общественного мнения!
Вообще, если бы не перешли на идиодные лампы- сейчас бы многоим подстанциям мелких поселений был бы кирдык.