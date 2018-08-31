Платить за электричество приходится каждый месяц. И каждый месяц очень хочется, чтобы сумма в квитанции была хоть немножечко поменьше. Между тем добиться этого довольно просто — всего лишь следуйте советам настоящих профессионалов. А кто знает об электричестве и способах его экономии больше, чем энергетики? Пожалуй, никто. А потому публикуем 10 советов от БГЭС, которые помогут меньше платить за свет.

1 Установите электросчетчик Норматив очень невыгоден экономному потребителю, поскольку он должен окупить максимально возможное количество работающей электротехники в доме. Поэтому его размер зачастую превосходит реальное потребление в несколько раз. По данным Барнаульской горэлектросети, семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной квартире, потребляет в среднем 309 киловатт. Норматив же, к которому с 2017 года применяется повышающий коэффициент 50%, для этой же семьи составит 549 киловатт.



Абоненты Барнаульской горэлектросети могут задать все вопросы по установке электросчетчиков по телефонам: 50-12-48, 50-20-50.

2 Используйте энергосберегающие лампы Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Такие лампы работают гораздо дольше и потребляют при этом в 4-5 раз меньше электроэнергии. Комнатная энергосберегающая лампа на 12 Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания 60 Вт.



Факт: хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче запыленной.

3 Уходя, гасите свет Простое правило, которым многие пренебрегают и к которому нужно приучать с детства.

4 Выбирайте бытовую технику класса А Бытовая техника класса А по энергозатратности – самая экономная. Простой пример: в энергосберегающих моделях стиральных машин автоматически определяется вес загруженной одежды, и в соответствии с этим регулируется поступление воды. Благодаря этому воды расходуется меньше, а экономия электроэнергии на ее нагрев составит до 40%. При полной загрузке такая машина экономит 0,4 кВт в час. А за год, в зависимости от объемов стирки, можно сберечь от 500 до 1000 рублей.

5 Холодильник подальше от батареи Холодильник – один из главных потребителей электроэнергии в нашем доме. Расходует от 50 кВтч в месяц. Температура в комнате, где стоит холодильник, достигает 30 градусов? Считайте, что потребление электроэнергии им удваивается. Если хотите экономить, поставьте его подальше от батареи и от плиты.



Совет: установите холодильник возле наружной стены, но не вплотную к ней. Чем больше воздушный зазор между задней стенкой холодильника и стеной, тем ниже температура теплообменника и эффективнее его работа.

6 Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания Телевизор постоянно включен в розетку? "Плюс" 70 кВтч в квитанции за электроэнергию в год. Часы на DVD обойдутся в 40 кВтч в год. Зарядка для телефона – 50 кВтч в год. Прибавим к этому списку микроволновую печь, компьютер и другие электроприборы — накопится среднемесячное потребление электроэнергии во всем доме.

7 Сделайте косметический ремонт Несложные манипуляции, такие как поклейка светлых обоев и покраска потолков в светлые тона, позволят вашему помещению отражать до 80% солнечных лучей. Чем темнее материал, тем меньше он отражает свет. Это значит, для освещения комнат с темным интерьером потребуется больше электричества.



Факт: темно-зеленая поверхность отдает только 15% света, черная – 9%.

8 Готовьте еду на медленном огне В большинстве случаев для приготовления пищи мощный нагрев плиты не нужен. Используйте остаточное тепло конфорок: выключайте плиту немного раньше, чем еда будет окончательно готова.

9 Пользуйтесь электроплитой разумно Самый расточительный электроприбор в доме – это электроплита. Она потребляет больше 1000 киловатт в год. Простые правила помогут сэкономить. Накрывайте посуду на плите крышкой. Быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20–30%. Неровное дно у посуды может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60%.