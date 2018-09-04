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3 сентября 2018 года в России вступил в силу закон об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг. А 24 августа Банк России назначил главным финансовым уполномоченным Юрия Воронина, который ранее являлся советником Председателя Банка России, а до этого в банке возглавлял аппарат Счетной палаты РФ. Специалисты отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ рассказали ИА "Амител" подробно, зачем нужен уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг россиянам, кто и когда к нему может обращаться и чем он сможет помочь.
Дело в том, что в суды поступает очень много исков от граждан, связанных с финансовыми вопросами. Cогласно статистике, в 2016 году в суды поступило более 420 тысяч исков только по ОСАГО, в 2017 году зарегистрировано более 370 (390) тысяч таких исков. Предполагается, что деятельность финансового уполномоченного позволит снизить количество судебных споров по таким вопросам. А кроме того, заставит изменить отношение финансовых организаций к своим клиентам. Закон предусматривает, что статистика споров в отношении компаний будет публиковаться в открытом доступе, и гражданин сможет выбирать организацию не только по признаку "цена", но и "добросовестное отношение к потребителю".
Также ожидается, что введение института финансового омбудсмена стимулирует финансовые организации самостоятельно урегулировать споры с гражданами. Дело в том, что финансирование этого института частично будет происходить за счет взносов компаний. И взносы эти будут зависеть от количества принятых против них решений уполномоченного. То есть чем больше обоснованных претензий у клиентов, тем дороже обойдется организации.
Так называемый финансовый омбудсмен призван до суда определять и регулировать споры между участниками финансового рынка. А решения, которые он принимает, обязательны для участников спора.
Решение финансового уполномоченного обязательно для организаций, которые будут состоять в специальном реестре Банка России. В него будут входить страховые (Медстрахование под этот закон не попадает — прим.редакции) и микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды, банки, негосударственные пенсионные фонды.
Законом будет запрещено работать с физическими лицами тем организациям, которые отсутствуют в реестре Центробанка. Присоединиться к реестру могут и другие организации, предоставляющие финансовые услуги потребителям. Сделать это можно уже через 90 дней после вступления в силу данного закона. А закон, еще раз напомним, вступил в силу с 3 сентября 2018 года.
Нет. Будет создан целый институт финансовых уполномоченных. Их будет много. В одной сфере финансового рынка может быть назначено даже несколько финансовых уполномоченных. Возможно, со временем появятся и региональные уполномоченные, хотя территориальное расположение финансовых уполномоченных пока неясно, кроме главного, который находится в Москве.
Причем предполагается, что они будут работать по разным направлениям деятельности на финансовом рынке. Кто-то будет заниматься претензиями по ОСАГО, а кто-то по финансовым организациям. Это позволит быстрее решать споры.
Финансовый уполномоченный назначается сроком на пять лет. Причем один человек может занимать эту должность не более трех сроков подряд.
Прежде чем обратиться к финансовому уполномоченному, вы должны попытаться решить вопрос непосредственно с той организацией, к которой у вас есть претензии. Для этого нужно направить письменное обращение в эту компанию. На рассмотрение обращения организации дается 15 рабочих дней. "Этот порядок установлен для обращений и претензий в электронном виде с момента возникновения спора, по которому прошло не более полугода. В других случаях срок обращения составляет 30 дней", — пояснили в Центробанке.
Если ответ финансовой организации вас не удовлетворил, вы можете обратиться к финансовому уполномоченному. Сделать это можно как в бумажном, так и в электронном виде через официальный сайт финансового уполномоченного, через "Госуслуги" и через МФЦ. Большинство сервисов будут доступны с 8-00 до 20-00 (время московское), отдельные сервисы будут работать круглосуточно и в выходные.
Можете. Более того, это приветствуется и даже поощряется. Например, обращения граждан уполномоченный рассматривает бесплатно. А если же обращение подает финансовый посредник (юрист), то рассмотрение обращения будет уже на платной основе.
Для подачи обращения к финансовому уполномоченному не требуется никаких познаний в области юриспруденции. Таким образом, нет никакой необходимости обращаться к профессиональному юристу.
Финансовый уполномоченный, получивший обращение гражданина, направляет копию обращения в организацию, к которой предъявлены претензии. Компания обязана предоставить уполномоченному всю информацию, необходимую для рассмотрения спора.
Рассмотрев обращение, финансовый уполномоченный выносит решение: либо удовлетворить (полностью или частично) требования гражданина, либо отказать.
При этом финансовый уполномоченный может понудить организацию исполнить его решение. То есть не только вынести наказание, но и довести дело до конца.
Организация, в отношении которой вынесено решение, обязана его исполнить.
При этом если финансовая организация добровольно не исполняет решение уполномоченного, то по заявлению потребителя суд взыскивает с финансовой организации штраф в размере 50% от суммы заявленного требования.
Кроме того, если организация не исполняет решение уполномоченного, то он сообщает об этом факте в Банк России и выдает потребителю специальное удостоверение — аналог исполнительного листа.
На основании этого удостоверения уже пристав-исполнитель приводит решение уполномоченного в исполнение.
За таким удостоверением человек может обратиться к финансовому уполномоченному в течение 3 месяцев с даты, когда должно было быть исполнено решение финансового уполномоченного.
Нет. Законом определено, что финансовый уполномоченный может рассматривать только имущественные споры граждан с финансовыми организациями, которые входят в реестр или добровольно сотрудничают с финансовым уполномоченным.
Сумма спора не должна превышать 500 тысяч рублей, если речь идет не об ОСАГО. Имущественные споры по ОСАГО рассматриваются вне зависимости от суммы.
Пока рано. В настоящий момент институт финансовых уполномоченных еще только создается. Решаются организационные и прочие вопросы. Далее планируется поэтапное введение обязанности исполнять решение финансового уполномоченного для разного сектора рынка.
Для страховых организаций по ОСАГО — с 1 июня 2019 года; для страховых организаций в части остальных видов страхования, кроме ОМС — с 28 ноября 2019 года; для микрофинансовых организаций — с 1 января 2020 года; для кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, кредитно-потребительских кооперативов — с 1 января 2021 года.
До этих пор споры граждан с финансовыми организациями будет решать суд.
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