Зачем нужен финансовый уполномоченный?

Дело в том, что в суды поступает очень много исков от граждан, связанных с финансовыми вопросами. Cогласно статистике, в 2016 году в суды поступило более 420 тысяч исков только по ОСАГО, в 2017 году зарегистрировано более 370 (390) тысяч таких исков. Предполагается, что деятельность финансового уполномоченного позволит снизить количество судебных споров по таким вопросам. А кроме того, заставит изменить отношение финансовых организаций к своим клиентам. Закон предусматривает, что статистика споров в отношении компаний будет публиковаться в открытом доступе, и гражданин сможет выбирать организацию не только по признаку "цена", но и "добросовестное отношение к потребителю".

Также ожидается, что введение института финансового омбудсмена стимулирует финансовые организации самостоятельно урегулировать споры с гражданами. Дело в том, что финансирование этого института частично будет происходить за счет взносов компаний. И взносы эти будут зависеть от количества принятых против них решений уполномоченного. То есть чем больше обоснованных претензий у клиентов, тем дороже обойдется организации.

Так называемый финансовый омбудсмен призван до суда определять и регулировать споры между участниками финансового рынка. А решения, которые он принимает, обязательны для участников спора.