Как и кто будет выбирать второй язык?

Для обучения рекомендуется целый ряд позиций: немецкий, французский, испанский, итальянский языки и так далее. Для Барнаула наиболее распространенные — немецкий и французский языки.

Что касается момента, кто будет решать, какой язык изучать ребенку, то это зависит от многих факторов.

"Желания родителей будут учитываться, но будут учитываться и возможности школы, учитель какого языка есть. На сегодняшний день итальянский, испанский, китайский языки — эксклюзив. Сегодня педагогический университет берет курс на возобновление изучения французского языка. То есть у нас будут студенты, а в последующем преподаватели, которые смогут вести два языка. Допустим, английский и французский или немецкий и французский и так далее", — объясняет Наталья Полосина.