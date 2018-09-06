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Простым языком: что надо знать об изучении в школах второго иностранного

, ИА "Амител"
Рассказываем, что надо знать детям и родителям об изучении второго иностранного языка в школах Барнаула


Уже с начала нового учебного года школьники приступили к изучению второго иностранного языка. Кто будет решать, какой язык выбрать, есть ли проблема с кадрами и всех ли коснется это нововведение, читайте в материале портала Amic.ru.

1
Когда второй иностранный начнут изучать в школах?
Уже начали. К изучению второго иностранного языка школьники приступили с начала нового учебного года.
2
Второй язык учить обязательно или по желанию?

Нет, это не добровольный выбор. Все школьники будут изучать второй язык в качестве обязательного предмета.

"В последующем второй язык будет вписываться в свидетельство об окончании основной школы. Но пока мы находимся на стадии внедрения. Не нужно бояться изучения второго иностранного языка. По крайней мере, дети смогут научиться на нем разговаривать", — рассказала председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина.

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3

Сколько уроков в неделю отведено на второй иностранный?

Преподавать второй язык будут два раза в неделю.
4
С какого класса начнется обучение?
По словам Натальи Полосиной, каждая школа сама вправе решить, с какого класса начать обучение. Однако сегодня все же рекомендуют вводить второй иностранный с пятого класса.
5
Как и кто будет выбирать второй язык?

Для обучения рекомендуется целый ряд позиций: немецкий, французский, испанский, итальянский языки и так далее. Для Барнаула наиболее распространенные — немецкий и французский языки.

Что касается момента, кто будет решать, какой язык изучать ребенку, то это зависит от многих факторов.

"Желания родителей будут учитываться, но будут учитываться и возможности школы, учитель какого языка есть. На сегодняшний день итальянский, испанский, китайский языки — эксклюзив. Сегодня педагогический университет берет курс на возобновление изучения французского языка. То есть у нас будут студенты, а в последующем преподаватели, которые смогут вести два языка. Допустим, английский и французский или немецкий и французский и так далее", — объясняет Наталья Полосина.

6
Есть ли проблема с кадрами?
Проблема с кадрами есть, но она невелика. "Есть вакансии учителей начальной школы, учителей иностранного языка, физики. Но, к счастью, немного. Примерно 2,9% от потребностей учителей. Но хочу подчеркнуть: у нас не будет проблем с тем, что какой-либо предмет не будут преподавать. Это исключено", — говорит председатель комитета по образованию города Барнаула.
7
Какие нововведения еще ждут школьников?

Изменений будет мало. Пожалуй, самое основное — это внедрение в некоторых школах электронного учебника. Однако это коснется не всех предметов, а "второстепенных": технологии, ОБЖ, МХК. Это те предметы, которые не требуют домашней подготовки.

Это сертифицированные учебники, которыми можно пользоваться с любого электронного устройства. Эти учебники содержат не только текстовый материал, но и практические занятия, много дополнительного материала.

8
Все школы Барнаула перейдут на электронные учебники?
Нет, в эксперименте участвуют не все школы краевой столицы. "Это школа № 134, и я думаю, это будет новая школа, которая откроется ближе ко второй четверти", — рассказала Полосина.
Читайте также в сюжете: День знаний-2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.09.2018 11:41
Filin

русский выучить не могут...

0  0
6.09.2018 11:45
- гость -

учителя одного иностранного языка не могут найти во многих школах что говорить то о втором

0  0
6.09.2018 11:45
- гость -

какой навяжут язык такой и будут
в нашей стране все добровольно-принудительно
а следующего года третий
потом четвертый
далее пятый обязательный инязз

0  0
6.09.2018 11:51
- гость -

учителя иностранных языков массово бегут на работу в азиатские страны, в том же Китае в среднем учитель иностранного языка может зарабатывать от 3000 долларов причем не особо напрягаясь

0  0
6.09.2018 12:17
- гость -

Для второго иностранного часы будут отнимать от русского)

0  0
6.09.2018 12:21
- гость -

Второй иностранный ввели только в пяти пилотных школах края, не надо трындеть, что во всех. Хоть бы в Комитет по образованию для начала позвонили

0  0
6.09.2018 12:24
- гость -

6.09.2018 11:45
- гость
Вообще-то обычно учителя иностранного с двумя языками из ВУЗа выходят.

0  0
6.09.2018 12:32
- гость -

Вообще-то обычно учителя иностранного с двумя языками из ВУЗа выходят.
____________
А учить он будет одновременно двум или сначала одна половина класса балду пинает а потом вторая?

0  0
6.09.2018 12:37
- гость -

6.09.2018 12:32
- гость -
Очень остроумно. Мой комментарий был о том, что найти преподавателя второго языка - не такая проблема. Если преподаватель языка вообще в школе есть)))

0  0
6.09.2018 12:39
Яна

Вместо второго иностранного нужно увеличить количество часов на русский язык» Ольга Васильева продолжает бороться с наследием Дмитрия Ливанова

0  0
6.09.2018 12:46
гость

в Сибири и на Дальнем Востоке пора вводить обязательным китайский вместо английского

0  0
6.09.2018 12:46
Проходимец

И нафига нужны иностранные языки без практики живого общения? Ну английский, допустим, нужен чтобы сказать иностранцам "плиз, гив ми бабл гам". А нафига для этого итальянский или греческий?
А вообще, в связи с политикой ЕР и президента по разбазариванию территорий, всем надо учить китайский

0  0
6.09.2018 13:08
- гость -

А вообще, в связи с политикой ЕР и президента по разбазариванию территорий, всем надо учить китайский

вот и я поинтересовалась в школе, говорят спецов нет)))

0  0
6.09.2018 13:11
гость

6.09.2018 12:46
Проходимец
И нафига нужны иностранные языки без практики живого общения?

Чиновники от образования они очень мудрые и предусмотрительные. Вот, к примеру, постучится солдат НАТО в твою дверь, а он француз или немец по национальности, и как ты ему скажешь:
— Мы с тобой одной крови! Ты и я!

0  0
6.09.2018 13:59
- гость -

Вон в турции научились говорить по русски без всякой школы и ничего. кому нада тот и два и три освоит, нам-то оно зачем? Пионеры во дворе лет так 13-15 говорят на таком русском что не сразу вспомнишь такие слова а вы о втором иностранном! Кстати когда мой старший учился в школе им ввели второй язык, немецкий они все позапутались и это отменили, ладно хоть тесть его знал а у кого нет знающих этот второй как быть? Субботу бы учебную отменили казлы.

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