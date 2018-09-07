Фото: visitaltai.info
Традиционно в День города барнаульцев ждут концерты с выступлением творческих коллективов, салют и спортивные мероприятия. Также 9 сентября пройдут автошоу, запустят в воздух тысячу воздушных шаров и выберут самую красивую девушку краевой столицы. Подробнее в материале Amic.ru.
Конкурс "Мисс Барнаул" пройдет 9 сентября в 18.00. Место сбора гостей — университетский дворик АлтГУ, а продолжится мероприятие на главной сцене на площади Сахарова в 20.00.
Финал главного конкурса красоты и талантов традиционно проводит модельное агентство "Стиль" при поддержке городской администрации.
За звание "Мисс Барнаул — 2018" будут сражаться 15 девушек. Победительница конкурса будет представлять Барнаул на "Мисс Россия — 2019".
Также у некоторых участниц будет шанс представить город на российских конкурсах "Мисс Волга", "Мисс туризм России", "Жемчужина Черного моря".
В 11 утра в День города пройдет автошоу "На грани возможного". Место проведения мероприятия: открытая парковка на пр. Строителей, 117. Организаторы обещают, что площадка перед торговым центром превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, бревенчатым навалом, уклоном и даже железнодорожным переездом.
Также гостей кроме зрелищных заездов ждут различные конкурсы, за участие в которых обещают подарки. Для детей будет работать интерактивная детская зона.
В 15.00 на площадке ДК "Трансмаш" начнется концерт с участием лучших творческих коллективов города. Организаторы обещают подарки гостям, различные розыгрыши и насыщенную программу.
Перед зрителями выступит группа "Мондегрин-шоу", а в 16.00 там же начнут делать арт-объект. Это огромные буквы "БАРНАУЛ". Гости смогут раскрасить их яркими цветами прямо из баллончика. А в 17.00 на площади запустят в небо 1000 воздушных шаров.
Традиционная выставка "Город мастеров" будет работать вдвое дольше обычного. Она начнется на площади Ветеранов в 11.00. Торговля сувенирами и изделиями ручной работы в разных техниках будет продолжаться до семи часов вечера.
А еще гостей ждут в лицее №121. Туда привезут на выставку 300 цветочных композиций. На площадке появятся пятиметровый самолет из цветов и двухметровые цветочные торты, гигантский бриллиант и мельница с колодцем.
В День города пройдет несколько дегустаций. В 10.30 на продуктовой ярмарке Индустриального района будут угощать пирогами, через полтора часа пригласят попробовать сырную, мясную и фруктовую нарезки, а в час дня – отведать ухи.
С полудня в летней резиденции ресторана Granmulino начнется первый в Сибири фестиваль итальянской пасты. На территории заведения устроят большую гриль-зону, дегустации сыров и колбас.
А еще горожан приглашают посидеть за чашкой чая у самовара в старинную дворянскую усадьбу. Чайную церемонию проводит музей культуры Алтая (ГМИЛИКА). Начало в 18.00.
А в 19.00 начнут праздновать двухлетие ресторации сибирской кухни "Горная аптека" (участие по записи, количество мест ограничено). На именинах устроят мастер-класс от шеф-повара и подведут итоги розыгрыша сертификатов на бесплатные угощения в ресторации.
9 сентября в 19.30 на площади Сахарова в рамках международного турнира по боксу "Великий бой на великом Алтае" пройдет пять поединков. Среди почетных гостей — известный боксер, чемпион мира Николай Валуев, а также легенда мирового бокса кубинец Феликс Савон (выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год).
Кстати, в 19.00 Николай Валуев придет в парк "Барнаульская крепость". У жителей и гостей города будет возможность пообщаться с легендарным спортсменом.
Комментарии
пожалуй, пропущу
никогда не ходили и нечего начинать
Офигеть!! Какая крутая программа!
"что интересного пройдет в День города в Барнауле". Ничего
Очень классно,что два праздника совпадают,можно будет сначала проголовать и поучаствовать в конкурсе мой голос 22,а потом пойти всей семьёй на другие мероприятия.
Надежда
из палаты вас все равно не выпустят, так что не гундите
запуск 1000 шаров, а рядом картинка с запутавшейся лисой - "
Эксперты предлагают ограничить запуск воздушных шаров из-за гибели животных"
Надежда
из палаты вас все равно не выпустят, так что не гундите
смешно
пожалуй что в мизульке можно шашлыков пожарить
чего-то не ахти с мероприятиями. может и отменить уже этот день города совсем. праздновать то особо нечего
От шаров уже везде отказываются, а у нас только начинают их массово запускать. А как же экология?
а как же митинг против повышения пенс. возраста?
едросов мимо
А в 17.00 на площади запустят в небо 1000 воздушных шаров.
вот это точно ни к чему, загадили уже всю природу.
Это называется - ни себе, ни людям. У меня участок маленький, заманухи там не будет, так что - не пойду. За украденный день города обидно - просто плюнули людям в душу.
Город мастеров теперь на площади ветеранов???
За украденный день города обидно - просто плюнули людям в душу.
никогда не считал день города народным праздником. при СССР без дней городов как-то вот обходились
а как же митинг против повышения пенс. возраста?
когда и где?
А в 17.00 на площади запустят в небо 1000 воздушных шаров.
может и не тыщу. кто посчитает то
Город мастеров теперь на площади ветеранов???
да
про шарики бред, конечно