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Это нельзя пропустить: что интересного пройдет в День города в Барнауле

, ИА "Амител"
Барнаул отметит 288-летие 9 сентября. Рассказываем, какие интересные мероприятия пройдут в День города

Фото: visitaltai.info


Традиционно в День города барнаульцев ждут концерты с выступлением творческих коллективов, салют и спортивные мероприятия. Также 9 сентября пройдут автошоу, запустят в воздух тысячу воздушных шаров и выберут самую красивую девушку краевой столицы. Подробнее в материале Amic.ru.

1
Самая красивая

Конкурс "Мисс Барнаул" пройдет 9 сентября в 18.00. Место сбора гостей — университетский дворик АлтГУ, а продолжится мероприятие на главной сцене на площади Сахарова в 20.00.

Финал главного конкурса красоты и талантов традиционно проводит модельное агентство "Стиль" при поддержке городской администрации.

За звание "Мисс Барнаул — 2018" будут сражаться 15 девушек. Победительница конкурса будет представлять Барнаул на "Мисс Россия — 2019".

Также у некоторых участниц будет шанс представить город на российских конкурсах "Мисс Волга", "Мисс туризм России", "Жемчужина Черного моря".

2
Автошоу

В 11 утра в День города пройдет автошоу "На грани возможного". Место проведения мероприятия: открытая парковка на пр. Строителей, 117. Организаторы обещают, что площадка перед торговым центром превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, бревенчатым навалом, уклоном и даже железнодорожным переездом.

Также гостей кроме зрелищных заездов ждут различные конкурсы, за участие в которых обещают подарки. Для детей будет работать интерактивная детская зона.

3
1000 шаров

В 15.00 на площадке ДК "Трансмаш" начнется концерт с участием лучших творческих коллективов города. Организаторы обещают подарки гостям, различные розыгрыши и насыщенную программу.

Перед зрителями выступит группа "Мондегрин-шоу", а в 16.00 там же начнут делать арт-объект. Это огромные буквы "БАРНАУЛ". Гости смогут раскрасить их яркими цветами прямо из баллончика. А в 17.00 на площади запустят в небо 1000 воздушных шаров.

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4
Осенний бал
9 сентября в Барнауле пройдет осенний бал. Мероприятие проводит студия старинного танца "Золотой век". В программе — мастер-классы по старинным танцам, в котором могут принять участие все желающие.
5
И еще раз танцы
В 14.00 в развлекательно-игровом комплексе "Барнаульская крепость" также пройдет танцевальный праздник. Одни из участников — студия танца "Лариса". Гости также смогут увидеть документальный фильм об истории коллектива, который команда сняла в честь своего 25-летия. Напомним, юбилей "Лариса" отмечала 25 августа. Начало встречи с известной командой танцоров в 17.00.
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6
Сувениры и гигантские фигуры

Традиционная выставка "Город мастеров" будет работать вдвое дольше обычного. Она начнется на площади Ветеранов в 11.00. Торговля сувенирами и изделиями ручной работы в разных техниках будет продолжаться до семи часов вечера.

А еще гостей ждут в лицее №121. Туда привезут на выставку 300 цветочных композиций. На площадке появятся пятиметровый самолет из цветов и двухметровые цветочные торты, гигантский бриллиант и мельница с колодцем.

7
Бесплатные угощения

В День города пройдет несколько дегустаций. В 10.30 на продуктовой ярмарке Индустриального района будут угощать пирогами, через полтора часа пригласят попробовать сырную, мясную и фруктовую нарезки, а в час дня – отведать ухи.

С полудня в летней резиденции ресторана Granmulino начнется первый в Сибири фестиваль итальянской пасты. На территории заведения устроят большую гриль-зону, дегустации сыров и колбас.

А еще горожан приглашают посидеть за чашкой чая у самовара в старинную дворянскую усадьбу. Чайную церемонию проводит музей культуры Алтая (ГМИЛИКА). Начало в 18.00.

А в 19.00 начнут праздновать двухлетие ресторации сибирской кухни "Горная аптека" (участие по записи, количество мест ограничено). На именинах устроят мастер-класс от шеф-повара и подведут итоги розыгрыша сертификатов на бесплатные угощения в ресторации.

8
Турнир по боксу

9 сентября в 19.30 на площади Сахарова в рамках международного турнира по боксу "Великий бой на великом Алтае" пройдет пять поединков. Среди почетных гостей — известный боксер, чемпион мира Николай Валуев, а также легенда мирового бокса кубинец Феликс Савон (выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год).

Кстати, в 19.00 Николай Валуев придет в парк "Барнаульская крепость". У жителей и гостей города будет возможность пообщаться с легендарным спортсменом.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.09.2018 11:42
- гость -

пожалуй, пропущу

0  0
7.09.2018 11:44
- гость -

никогда не ходили и нечего начинать

0  0
7.09.2018 11:54
Ольга

Офигеть!! Какая крутая программа!

0  0
7.09.2018 11:55
- гость -

"что интересного пройдет в День города в Барнауле". Ничего

0  0
7.09.2018 11:55
Надежда

Очень классно,что два праздника совпадают,можно будет сначала проголовать и поучаствовать в конкурсе мой голос 22,а потом пойти всей семьёй на другие мероприятия.

0  0
7.09.2018 12:08
- гость -

Надежда
из палаты вас все равно не выпустят, так что не гундите

0  0
7.09.2018 12:10
- гость -

запуск 1000 шаров, а рядом картинка с запутавшейся лисой - "
Эксперты предлагают ограничить запуск воздушных шаров из-за гибели животных"

0  0
7.09.2018 12:17
- гость -

Надежда
из палаты вас все равно не выпустят, так что не гундите


смешно

0  0
7.09.2018 12:18
- гость -

пожалуй что в мизульке можно шашлыков пожарить

0  0
7.09.2018 12:21
- гость -

чего-то не ахти с мероприятиями. может и отменить уже этот день города совсем. праздновать то особо нечего

0  0
7.09.2018 12:27
Гостья

От шаров уже везде отказываются, а у нас только начинают их массово запускать. А как же экология?

0  0
7.09.2018 12:28
- гость -

а как же митинг против повышения пенс. возраста?

0  0
7.09.2018 12:28
- гость -

едросов мимо

0  0
7.09.2018 12:30
- гость -

А в 17.00 на площади запустят в небо 1000 воздушных шаров.

вот это точно ни к чему, загадили уже всю природу.

0  0
7.09.2018 12:31
- гость -

Это называется - ни себе, ни людям. У меня участок маленький, заманухи там не будет, так что - не пойду. За украденный день города обидно - просто плюнули людям в душу.

0  0
7.09.2018 12:31
- гость -

Город мастеров теперь на площади ветеранов???

0  0
7.09.2018 12:40
- гость -

За украденный день города обидно - просто плюнули людям в душу.


никогда не считал день города народным праздником. при СССР без дней городов как-то вот обходились

0  0
7.09.2018 12:41
- гость -

а как же митинг против повышения пенс. возраста?


когда и где?

0  0
7.09.2018 12:42
- гость -

А в 17.00 на площади запустят в небо 1000 воздушных шаров.


может и не тыщу. кто посчитает то

0  0
7.09.2018 12:49
- гость -

Город мастеров теперь на площади ветеранов???


да

0  0
7.09.2018 12:50
- гость -

про шарики бред, конечно

0  0
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