Автошоу

В 11 утра в День города пройдет автошоу "На грани возможного". Место проведения мероприятия: открытая парковка на пр. Строителей, 117. Организаторы обещают, что площадка перед торговым центром превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, бревенчатым навалом, уклоном и даже железнодорожным переездом.

Также гостей кроме зрелищных заездов ждут различные конкурсы, за участие в которых обещают подарки. Для детей будет работать интерактивная детская зона.