Фото: аляр.рф
9 сентября 2018 года в Алтайском крае пройдут выборы губернатора. На пост претендуют четыре кандидата. Кто считается победителем и что будет, если ни один кандидат не наберет нужное число голосов, читайте в материале Amic.ru.
Повторное голосование назначается, если в бюллетене было более двух кандидатов и ни один из них не был избран, то есть не набрал 50% голосов. Во второй тур выходят только два кандидата, набравших по итогам первого тура наибольшее количество голосов.
По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший больше голосов, чем соперник.
Второй тур проводится через 21 день со дня голосования.
Да, даже два раза. Так, в 1996 году во второй тур вышли глава администрации региона Лев Коршунов (в первом туре набрал 43,39%) и глава Законодательного Собрания Александр Суриков (46,92%). Победил в итоге Суриков, набрав всего на 3% больше, чем Коршунов: 49,36% и 46,14% соответственно.
В 2004 году явный фаворит, губернатор с двухлетним сроком руководства регионом за спиной Александр Суриков не смог выиграть в первом туре, набрав всего 47,46% голосов. Артист Михаил Евдокимов, выдвижение которого было неожиданным для всех, набрал 39,46% голосов. Остальные шесть кандидатов довольствовались "крохами с барского стола". Но именно эти крохи не дали победить Сурикову. Около 3% голосов на себя перетянул его однофамилец из Ростова Виталий Суриков, никому не известный сотрудник ведомственной охраны. Не помог даже мощный административный ресурс Сурикова. Во втором туре кандидат №1 Суриков, как это часто бывает, получил еще меньше поддержки — 46,29%. Кандидат №2 Евдокимов, наоборот, нарастил свой электоральный потенциал, получил 49,53% и стал губернатором.
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Комментарии
Второй тур невозможен в н.в.!
Все возможно. Мир полон невероятных случайностей и совпадений.
Надо разазить Томенко!