Что должно произойти, чтобы назначили второй тур выборов?

Повторное голосование назначается, если в бюллетене было более двух кандидатов и ни один из них не был избран, то есть не набрал 50% голосов. Во второй тур выходят только два кандидата, набравших по итогам первого тура наибольшее количество голосов.

По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший больше голосов, чем соперник.

Второй тур проводится через 21 день со дня голосования.