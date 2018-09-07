Правда ли что в 2018 году урожай картофеля на Алтае хуже, чем год назад?

Действительно, многие садоводы в этом году жалуются на снижение урожайности картофеля. Особенно это заметно в тех случаях, когда огородники использовали не районированные в Алтайском крае сорта, говорит Владимир Марков: "потому что эти сорта плохо отзывчивы к нашим суровым климатическим условиям, таким как этим летом, когда случались резкие перепады тепла и холода".

Большое влияние на урожайность картофеля оказали осадки: где то они выпали позже, чем нужно и это тоже вызвало эффект снижения урожайности.

Впрочем, такая ситуация не повсеместно в регионе. Есть места в Алтайском крае, где всегда с урожаем картофеля. И этот год не исключение.

"Как обычно, у нас славится хорошим урожаем картофеля зона предгорья, Змеиногорский, Усть-Калманский, Смоленский, Советский, Бийский, Зональный районы. Ближе к Барнаулу это Первомайский и Косихинский районы", — сказал эксперт, — Зона Барнаула менее урожайная. Тем не менее, я считаю, что урожая будет достаточно, чтобы хватило всем".