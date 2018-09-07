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Сентябрь — месяц, когда собирают урожай. В том числе, выкапывают картофель. Но поскольку весна 2018 года была холодной, многие жители Алтайского края посадили картошку позже обычного и сегодня задаются вопросом — когда же ее выкапывать. На все вопросы по этому поводу Amic.ru ответил председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.
Когда лучше всего копать картофель осенью 2018-го года?
Предстоящие выходные 8 и 9 сентября и последующая за ними неделя — самое благоприятное в 2018 году время, чтобы выкапывать картофель в Алтайском крае. Об этом ИА "Амител" рассказал председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков
"Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы копать картофель. Идут цикличные осадки, но при этом также плюсовые отметки, температура воздуха днем более 20-ти градусов. Клубни уже созрели, даже на участках тех садоводов, которые из-за холодной весны посадили картофель попозже. Лучше сейчас выкопать, просушить и уложить на хранение, нежели дождаться периода когда будут осадки и клубни могут повреждаться", — рассказал специалист.
Действительно, многие садоводы в этом году жалуются на снижение урожайности картофеля. Особенно это заметно в тех случаях, когда огородники использовали не районированные в Алтайском крае сорта, говорит Владимир Марков: "потому что эти сорта плохо отзывчивы к нашим суровым климатическим условиям, таким как этим летом, когда случались резкие перепады тепла и холода".
Большое влияние на урожайность картофеля оказали осадки: где то они выпали позже, чем нужно и это тоже вызвало эффект снижения урожайности.
Впрочем, такая ситуация не повсеместно в регионе. Есть места в Алтайском крае, где всегда с урожаем картофеля. И этот год не исключение.
"Как обычно, у нас славится хорошим урожаем картофеля зона предгорья, Змеиногорский, Усть-Калманский, Смоленский, Советский, Бийский, Зональный районы. Ближе к Барнаулу это Первомайский и Косихинский районы", — сказал эксперт, — Зона Барнаула менее урожайная. Тем не менее, я считаю, что урожая будет достаточно, чтобы хватило всем".
Эксперт советует, в первую очередь выбирать те сорта, которые адаптированы под наши климатические условия. В этом случае лучше прислушиваться к советам специалистов Западно-Сибирской опытной овощной станции, которая находится в с. Лебяжье Барнаула. "Наша опытная овощная станция уже испытала многие сорта, в том числе и кемеровской селекции, прибалтийской, европейской и канадской. И оказалось, что наиболее урожайны именно те сорта, которые рекомендованы именно нашей овощной станцией", — говорит эксперт. Сортов много, поэтому перечислять их нет смысла, лучше связаться с экспертами напрямую и у них уточнить.
При этом огороднику лучше использовать на своем участке сразу несколько сортов — таким образом вы будете лучше защищены от того, что какой-то сорт в этом году окажется неурожайным. "Многие опытные садоводы защищаются от непредвиденных погодных условий тем, что размещают на своих участках несколько сортов. Год на год не приходится, и когда-то красноплодные сорта картофеля дают хороший урожай, а когда-то белые. И применяя несколько сортов на своих грядках можно получить хороший урожай картофеля всегда", — говорит Марков.
Но даже в этом случае неопытные садоводы могут снизить урожай самых хороших сортов картофеля, неправильно отбирая семеня на хранение.
По словам Маркова, наука и жизненный опыт подсказывают, что на семена следует оставлять клубни с кустов картофеля, которые дали хороший урожай.
"Когда мы копаем картофель, нужно обращать внимание на куст: на количество клубней, на то, насколько они крупные. И отбирать на семена картофель надо с общего гурта или кучи, а именно с наиболее плодородных кустов. Даже мелкий клубень с этого куста даст богатый урожай в следующем году. А когда мы все смешаем в кучу и выберем оттуда мелкий картофель, то можем сами себе снизить урожай в будущем году даже если имеем хорошие сорта", — говорит эксперт.
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