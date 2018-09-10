В Алтайском крае вновь активизировались фальшивомонетчики. С конца августа в регионе было выявлено несколько подделок крупных банкнот. А всего с начала 2018 года в крае выявлено 86 фальшивых купюр. Чаще всего мошенники подделывают крупные банкноты номиналом в пять и тысячу рублей. В отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ ИА "Амител" рассказали о признаках, которые помогут отличить фальшивку от настоящих денег и не стать жертвой фальшивомонетчика.
Водяные знаки
Рассмотрите банкноту на просвет, найдите на ней водяные знаки. Хорошо рассмотрите их. Помните, что водяные знаки должны быть четкими, с плавным переходом от светлых участков к темным.
Радужные полосы
Расположите банкноту под острым углом. На вертикальном однотонном поле становятся видимыми радужные полосы, а в цветной декоративной ленте, справа от памятника, можно рассмотреть две буквы РР. Они появляются то темные на светлом фоне, то наоборот – светлые на темном фоне.
Изменение цвета
Наклоняйте банкноту от себя к себе. Герб города меняет свой цвет, а блестящая полоса на денежных знаках модификации 2010 года перемещается от середины вверх и вниз.
Микротексты
Возьмите обычную лупу, рассмотрите микротексты и мелкие графические рисунки на фоновом изображении банкноты. Например, на купюре номиналом 5000 рублей дальний берег реки Амур состоит из изображений представителей флоры и фауны Дальнего Востока.
На купюре номиналом в одну тысячу рублей (2010 года выпуска) фоновое изображение здания, расположенного справа от часовни, состоит из мелких графических элементов, повторяющегося числа 1000 и слова "Ярославль".
Подробнее описание всех графических рисунков на банкнотах смотрите на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru в разделах "Банкноты и монеты".
Мобильное приложение от ЦБ
Пользователи также могут скачать мобильное приложение "Банкноты Банка России", которое выпустил Банк России. Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет узнать, как это сделать самостоятельно без специального оборудования: на просвет, на ощупь, при изменении угла наблюдения или с помощью лупы. Приложение покажет, где именно на банкнотах расположены эти защитные признаки и как они должны выглядеть.
Комментарии
похоже - лупу НАДО покупать - и состав товара в магазине прочитать и деньги проверять. весело живем!