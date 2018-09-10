Микротексты

Возьмите обычную лупу, рассмотрите микротексты и мелкие графические рисунки на фоновом изображении банкноты. Например, на купюре номиналом 5000 рублей дальний берег реки Амур состоит из изображений представителей флоры и фауны Дальнего Востока.

На купюре номиналом в одну тысячу рублей (2010 года выпуска) фоновое изображение здания, расположенного справа от часовни, состоит из мелких графических элементов, повторяющегося числа 1000 и слова "Ярославль".

Подробнее описание всех графических рисунков на банкнотах смотрите на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru в разделах "Банкноты и монеты".