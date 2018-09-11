Посадить сидераты и внести удобрения

Освободившиеся участки земли — там, где был картофель или грядки — можно засеять сидератами — растениями, которые быстро всходят и набирают зеленую массу. Лучше всего для этого подходят горчица, бобовые. Это не даст за оставшееся до зимы время вырасти сорнякам. Но самое главное — сидераты улучшат почву.

Кстати, сейчас же желательно внести удобрения в почву. Для этого Марков рекомендует приобрести в магазинах индикаторы, которые помогут определить количество питательных веществ в почве вашего участка.