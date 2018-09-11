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Осенняя пора: что нужно успеть сделать в саду в сентябре-2018

, ИА "Амител"
Эксперт рассказал о том, что обязательно следует сделать в огороде в сентябре

Фото: Wallhere.com


Зима близко, и садоводы-огородники готовятся закончить свой дачный сезон. Какие работы нужно успеть сделать на участке в сентябре, чтобы весной был хороший урожай, ИА "Амител" рассказал председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков. А мы рассказываем вам.

1
Убрать урожай
Бабье лето еще придет в Алтайский край и порадует своим теплом, но ночи уже в любом случае будут холодными, да и заморозки не за горами. Поэтому огородникам нужно поторопиться и собрать оставшийся урожай — томаты, огурцы. Также необходимо убрать и ботву, чтобы не оставлять ее в огороде и не размножить болезни растений, а также не привлечь на огород вредителей и грызунов.
2
Убрать сорняки
Не надо лениться и оставлять "в зиму" выросшие сорняки — весной сорной травы будет во много раз больше. А потому лучше сейчас убрать сорняки,  собрать и заложить в компост. Весной благодаря ему вы сможете хорошо удобрить почву.
3
Посадить сидераты и внести удобрения

Освободившиеся участки земли — там, где был картофель или грядки — можно засеять сидератами — растениями, которые быстро всходят и набирают зеленую массу. Лучше всего для этого подходят горчица, бобовые. Это не даст за оставшееся до зимы время вырасти сорнякам. Но самое главное — сидераты улучшат почву.

Кстати, сейчас же желательно внести удобрения в почву. Для этого Марков рекомендует приобрести в магазинах индикаторы, которые помогут определить количество питательных веществ в почве вашего участка.

4
Высадить "в зиму" чеснок и лук

Пришло время высаживать и зимний чеснок. Причем если высаживать "в зиму" чеснок уже практически никто не боится, то грядки лука, посаженные осенью, еще не так распространены. Между тем опытные садоводы уверяют, что лук, посаженный таким способом, на следующий год дает прекрасный урожай.

5
Подготовить теплицу

Минувшая весна и начало лета в очередной раз доказали необходимость обустройства теплицы на садовом участке. Счастливые обладатели теплицы раньше прочих смогли насладиться вкусом первых огурцов и помидоров. Да и сейчас еще многие продолжают срывать с грядки зеленые огурчики.

Так вот, сентябрь — самое время расширять площади под тепличное хозяйство.

6
Высадить саженцы плодовых деревьев

Сентябрь — благоприятное время не только приобретать саженцы, но и высаживать их на капитальное место, говорит Марков.

По его словам, именно осенью алтайские саженцы имеют наивысшую степень качества. А потому надо успевать их приобретать именно сейчас.

"Дело в том, что эти нераспроданные осенью саженцы плодопитомники оставят в прикопье и будут реализовывать их весной. Но за счет зимнего хранения такие саженцы потеряют во всхожести", — говорит специалист.

Кроме того, по его словам, именно сейчас самый большой выбор саженцев и можно успеть приобрести те культуры, которые необходимы. Весной же выбор будет гораздо меньше.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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