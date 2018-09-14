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Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае

, ИА "Амител"
17 сентября Виктор Томенко официально вступит в должность губернатора

Фото: pronedra.ru


В понедельник, 17 сентября, в столице Алтайского края состоится торжественная инаугурация Виктора Томенко. Именно его жители региона выбрали губернатором на прошедшем 9 сентября голосовании. Рассказываем, что это за церемония и как она проходит.

1
Что такое инаугурация?
Инаугурация — это торжественная церемония вступления в должность высшего должностного лица.
2
Как проходит инаугурация?

По Уставу Алтайского края губернатор вступает в должность в торжественной обстановке. Точное место для инаугурации пока не определено, но, скорее всего, это будет Молодежный театр Алтая. Предыдущая инаугурация экс-губернатора Александра Карлина проходила в Краевом драмтеатре.

Сначала Виктору Томенко вручат удостоверение об избрании, затем он примет присягу, скажет несколько слов благодарности. Потом с поздравительными словами выступят некоторые особо статусные гости. По времени церемония продлится не больше часа.

3
Кто будет на ней присутствовать?
По закону на ней присутствуют депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, Государственной Думы, судьи Алтайского краевого суда, главы городов, районов, чиновники, общественники. Традиционно на церемонию пригласят губернаторов соседних регионов и полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.
4
Как пройдет присяга?

Текст присяги официально утвержден Уставом Алтайского края.

Вот что скажет губернатор:

"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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