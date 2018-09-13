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iPhone XS: отличия от других версий, сколько стоит, когда появится в России

, ИА "Амител"
Характеристики, цена, возможности. Рассказываем, чем отличаются iPhone XS, XS Max и XR


Apple представила новые iPhone XS, XS Max и Xr. Любители гаджетов этого бренда уже в ожидании, когда же новинки появятся в России и сколько они будут стоить.

Чем отличаются новые модели друг от друга и от старых версий и сколько средних зарплат придется выложить жителю Алтайского края за iPhone XS, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1

Как правильно произносится название iPhone XS?

До презентации новинок, которая прошла 12 сентября, гаджету пророчили разные имена. В том числе и iPhone 11, iPhone XI, iPhone X 2.

Однако представители компании Apple во время презентации называли смартфон "Айфон тен эс". Следовательно, это название официальное. Безусловно, в России может прижиться и другое "имя" гаджета. Например, "икс эс". И этому есть объяснение: оригинальный iPhone X часто называли "иксом".

2
Дизайн
Внешний вид новинки не особо отличается от её предшественника iPhone XS. Форма корпуса iPhone XS не изменилась. Он незначительно закруглен на углах, в традиционном стиле смартфонов Apple. Новый iPhone XS очень сильно похож на iPhone X.
3
Характеристики

Габариты iPhone XS: 143,6×70,9×7,7 мм. На верхнем торце корпуса iPhone XS пусто. На правом расположена кнопка выключения, на левом — кнопки регулировки громкости и переключатель режимов звука. На нижнем торце размещены решетки динамиков и классический разъем Lightning. 

iPhone XS стал первым смартфоном в мире, оснащенным процессором, созданным по 7-нм техпроцессу.

iPhone XS до 70% быстрее iPhone X благодаря новому процессору. Новинка быстрее открывает приложения и игры, выполняет сложные операции, кодирует видео и не только. Также инженеры компании постарались, чтобы система iPhone Xs тратила значительно меньше ресурсов. До 50% меньше, чем iPhone X.

4
Звук
Специалисты Apple уделили особое внимание звучанию iPhone XS. Стереодинамики новинки стали звучать на 50% громче по сравнению с iPhone X. В компании специально хотели добиться такого результата. Поддержка форматов Dolby Vision и HDR позволит владельцам iPhone XS наслаждаться фильмами не только с качественной насыщенной картинкой, но и объемным звуком.
5
Ударопрочность
Передняя и задняя поверхности корпуса гаджета покрыты защитным закаленным стеклом нового поколения. В компании Apple заявили, что стекла в iPhone XS являются самыми прочными среди когда-либо использовавшихся в смартфонах. Стекла соединяет рамка из нержавеющей стали.
6
В каких цветах будет представлена новинка?

iPhone XS выйдет в трех цветах корпуса: серебристом, сером и золотом. Новый золотой цвет ранее не использовался компанией ни в одном из устройств. Каждый цвет наносится на корпус с использованием уникального метода PVD-покрытия, с помощью которого и получается добиться эффекта глянца.

Отмечается, что iPhone X вышел только в двух цветах.

7
Зарядка
Время автономной работы iPhone Xs выросло на 30 минут, если сравнивать с предыдущей версией. Другими словами, гаджет работает до 20 часов в режиме разговора. Плюс iPhone Xs поддерживает быструю зарядку. С использованием мощного адаптера питания зарядить телефон наполовину можно всего за 30 минут. Также модель поддерживает и беспроводную зарядку, скорость которой заметно увеличилась.
8
Камера
Качество фото – это, пожалуй, один из ключевых моментов, почему так ценятся эти телефоны. Главное улучшение камеры iPhone Xs произошло в режиме "Портрет". Он позволяет снимать фотографии с эффектом глубины резкости. И фон, и объект съемки стали определяться заметно более точно, за счет чего выросло и общее качество.
9
iPhone XS Max и iPhone XR iPhone XR

У iPhone XS Max экран на 6,5 дюйма. Таких компания еще не производила. Остальные характеристики как у версии XS.

iPhone XR – самая дешевая версия из всех представленных новинок. Экран такой же в iPhone 8, боковые рамки из алюминия, а не стали. Экран 6,1 дюйма, а корпуса представлены в белом, черном, красном, желтом, коралловом и синем цветах. Основная камера одинарная. Процессор — A12 Bionic.

10
Цена
Стоимость iPhone XS начинается от 87990 рублей, iPhone XS Max – от 96990 рублей, а iPhone XR – от 64990 рублей.
Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата жителей Алтайского края составляет 24 тысячи 402 рубля в месяц. Считайте сами, сколько окладов придется выложить за новый iPhone.
 
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11
Когда появятся в России?

iPhone XS и iPhone XS Max выйдут в продажу 21 сентября. В России — 28 сентября. А XR

iPhone XR выйдет в продажу 26 октября, предзаказ — с 19 октября.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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