Apple представила новые iPhone XS, XS Max и Xr. Любители гаджетов этого бренда уже в ожидании, когда же новинки появятся в России и сколько они будут стоить.
Чем отличаются новые модели друг от друга и от старых версий и сколько средних зарплат придется выложить жителю Алтайского края за iPhone XS, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Как правильно произносится название iPhone XS?
До презентации новинок, которая прошла 12 сентября, гаджету пророчили разные имена. В том числе и iPhone 11, iPhone XI, iPhone X 2.
Однако представители компании Apple во время презентации называли смартфон "Айфон тен эс". Следовательно, это название официальное. Безусловно, в России может прижиться и другое "имя" гаджета. Например, "икс эс". И этому есть объяснение: оригинальный iPhone X часто называли "иксом".
Габариты iPhone XS: 143,6×70,9×7,7 мм. На верхнем торце корпуса iPhone XS пусто. На правом расположена кнопка выключения, на левом — кнопки регулировки громкости и переключатель режимов звука. На нижнем торце размещены решетки динамиков и классический разъем Lightning.
iPhone XS стал первым смартфоном в мире, оснащенным процессором, созданным по 7-нм техпроцессу.
iPhone XS до 70% быстрее iPhone X благодаря новому процессору. Новинка быстрее открывает приложения и игры, выполняет сложные операции, кодирует видео и не только. Также инженеры компании постарались, чтобы система iPhone Xs тратила значительно меньше ресурсов. До 50% меньше, чем iPhone X.
iPhone XS выйдет в трех цветах корпуса: серебристом, сером и золотом. Новый золотой цвет ранее не использовался компанией ни в одном из устройств. Каждый цвет наносится на корпус с использованием уникального метода PVD-покрытия, с помощью которого и получается добиться эффекта глянца.
Отмечается, что iPhone X вышел только в двух цветах.
У iPhone XS Max экран на 6,5 дюйма. Таких компания еще не производила. Остальные характеристики как у версии XS.
iPhone XR – самая дешевая версия из всех представленных новинок. Экран такой же в iPhone 8, боковые рамки из алюминия, а не стали. Экран 6,1 дюйма, а корпуса представлены в белом, черном, красном, желтом, коралловом и синем цветах. Основная камера одинарная. Процессор — A12 Bionic.
Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата жителей Алтайского края составляет 24 тысячи 402 рубля в месяц. Считайте сами, сколько окладов придется выложить за новый iPhone.
iPhone XS и iPhone XS Max выйдут в продажу 21 сентября. В России — 28 сентября. А XR
iPhone XR выйдет в продажу 26 октября, предзаказ — с 19 октября.
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