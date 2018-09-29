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"Здоровое сердце ребенка": как обследуют школьников и каковы результаты

, ИА "Амител"
Рассказываем, зачем нужен День сердца и как борются с сердечными болезнями в крае и Барнауле


Ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Свой "праздник" у этого органа появился не случайно: в настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Каждый год они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Рассказываем, зачем нужен День сердца и как борются с сердечными болезнями в крае и Барнауле.

1
Зачем нужен День сердца?
Отмечать ежегодно в конце сентября День сердца предложили в 1999 году Всемирная федерация сердца. Специалисты организации заявили, что мир охватила настоящая эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний. Особую тревогу вызывает то, что эти болезни стремительно "молодеют". Между тем, по мнению Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если держать под контролем основные факторы риска их развития и проводить профилактические меры.
2
Какие факторы могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям?

На самом деле таких факторов много, но особенно высок риск "подхватить" сердечно-сосудистое заболевание у тех людей, у которых повышенно артериальное давление и повышенный уровень общего холестерина крови и его фракций.

Ведут к развитию заболеваний и следующие факторы:

  • табакокурение

  • недостаточное потребление овощей и фруктов

  • избыточный вес

  • чрезмерное потребление алкоголя

  • малоподвижный образ жизни

  • стрессы

3
В каком возрасте сердечно-сосудистые заболевания поражают человека?

Раньше считалось, что в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям находятся граждане в возрасте от 45 и старше лет, то в последние годы возраст болезней стремительно молодеет. И сегодня врачи говорят уже о том, что в зоне риска находятся и дети.

Так, по данным Ассоциации детских кардиологов России в 2016 году в нашей стране из 27 млн детского населения сердечно-сосудистые заболевания имеют 1 млн 65 тысяч. При этом 50% из них уже имеют хронические формы болезней. При этом первое место среди сердечно-сосудистых заболеваний детей занимают врожденные пороки сердца, второе место – нарушения сердечного ритма.

4
Как же с этим бороться?
В Алтайском крае в феврале 2018 года началась реализация регионального медицинского проекта "Здоровое сердце ребенка". Проект направлен на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний у детей. В рамках проекта в городах и селах Алтайского края, в том числе в Барнауле, проводят комплексное обследование всех детей в возрасте 12-ти лет.
5
Почему обследуют именно 12-летних детей?
Врачи считают, что это лучший возраст, чтобы выявить и излечить многие заболевания. Кроме того, как отмечает инициатор проекта, депутат Государственной Думы Валерий Елыкомов, именно подростковый возраст чаще всего выпадает из поля зрения врачей: медосмотры проводят у детей дошкольного возраста, в начальной школе и после окончания школы. А вот "подростковый возраст, когда как раз идет активное развитие организма, выпадает из поля зрения медиков. А именно сейчас важно предупредить и предотвратить развитие болезней сердечно-сосудистой системы, чтобы ребенок вошел во взрослую жизнь здоровым человеком", — говорит Елыкомов.
6
Чтобы пройти обследование, ребенка нужно куда-то везти?
Нет, никуда специально везти ребенка не нужно. Обследование проводят в школах. Вместе с исследованием здоровья подростка, специалисты рассказывают ученикам о принципах здорового питания.
7
Что входит в обследование?
В рамках обследования детям проводят целый комплекс лабораторных исследований, в том числе измерения на кардиовизоре и пульсоксиметре, биоимпедансометрию и электрокардиограмму. У них берут экспрес-анализ крови на сахар и холестерин, измеряют артериальное давление, рост и вес ребенка, проводят вычисление ИMТ, динамометрию и пр. все эти исследования позволяют оценить количество мышечной и жировой массы в организме ребенка, а также выявить бессимптомно протекающие нарушения сердечного ритма.
8
И много детей уже обследовали?

С февраля 2018 года в Алтайском крае прошли обследование уже порядка пяти тысяч детей в разных городах и районах края. В том числе: Бийске, Камне-на-Оби, Белокурихе, Новалтайске, Алейском, Алтайском, Бийском, Быстроистокстоком, Зональном, Калманском, Красногорском, Мамантовском, Павловском и других районах.

С сентября 2018 года начали проводить обследование учащихся и в школах Барнаула. В частности, первыми проверили здоровье учеников 86-го лицея. Врачи краевого Центра медицинской профилактики взяли анализы на сахар и холестерин, проверили дыхательную и сердечно-сосудистую систему подростков.

9
И каковы результаты такого обследования?

Не утешительны. Оказалось, что примерно 2/3 детей имеют отклонения в здоровье. Даже у подростков, считавшихся практически здоровыми, выявляют отклонения по ЭКГ.

Кроме того, среди школьников характерна высокая распространенность факторов риска, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом самыми распространенными факторами являются: высокий уровень холестерина (выявлен у 31% обследованных детей), нерациональное питание (27%), избыточная масса тела (24%), низкая физическая активность (17%), повышенный уровень артериального давления (16%).

10
Что происходит, если у ребенка выявляют проблемы?

После обследования педиатр проводит консультацию ребенка и его родителей. Если у подростка выявляют серьезные отклонения, то его направляют на дообследование в Краевую детскую клиническую больницу. С начала реализации программы "Здоровое сердце" двое детей направлены в федеральные специализированные центры.

Кроме того, по результатам осмотра в крае будет сформирован регистр детей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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