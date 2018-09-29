Ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Свой "праздник" у этого органа появился не случайно: в настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Каждый год они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Рассказываем, зачем нужен День сердца и как борются с сердечными болезнями в крае и Барнауле.
На самом деле таких факторов много, но особенно высок риск "подхватить" сердечно-сосудистое заболевание у тех людей, у которых повышенно артериальное давление и повышенный уровень общего холестерина крови и его фракций.
Ведут к развитию заболеваний и следующие факторы:
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табакокурение
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недостаточное потребление овощей и фруктов
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избыточный вес
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чрезмерное потребление алкоголя
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малоподвижный образ жизни
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стрессы
Раньше считалось, что в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям находятся граждане в возрасте от 45 и старше лет, то в последние годы возраст болезней стремительно молодеет. И сегодня врачи говорят уже о том, что в зоне риска находятся и дети.
Так, по данным Ассоциации детских кардиологов России в 2016 году в нашей стране из 27 млн детского населения сердечно-сосудистые заболевания имеют 1 млн 65 тысяч. При этом 50% из них уже имеют хронические формы болезней. При этом первое место среди сердечно-сосудистых заболеваний детей занимают врожденные пороки сердца, второе место – нарушения сердечного ритма.
С февраля 2018 года в Алтайском крае прошли обследование уже порядка пяти тысяч детей в разных городах и районах края. В том числе: Бийске, Камне-на-Оби, Белокурихе, Новалтайске, Алейском, Алтайском, Бийском, Быстроистокстоком, Зональном, Калманском, Красногорском, Мамантовском, Павловском и других районах.
С сентября 2018 года начали проводить обследование учащихся и в школах Барнаула. В частности, первыми проверили здоровье учеников 86-го лицея. Врачи краевого Центра медицинской профилактики взяли анализы на сахар и холестерин, проверили дыхательную и сердечно-сосудистую систему подростков.
Не утешительны. Оказалось, что примерно 2/3 детей имеют отклонения в здоровье. Даже у подростков, считавшихся практически здоровыми, выявляют отклонения по ЭКГ.
Кроме того, среди школьников характерна высокая распространенность факторов риска, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом самыми распространенными факторами являются: высокий уровень холестерина (выявлен у 31% обследованных детей), нерациональное питание (27%), избыточная масса тела (24%), низкая физическая активность (17%), повышенный уровень артериального давления (16%).
После обследования педиатр проводит консультацию ребенка и его родителей. Если у подростка выявляют серьезные отклонения, то его направляют на дообследование в Краевую детскую клиническую больницу. С начала реализации программы "Здоровое сердце" двое детей направлены в федеральные специализированные центры.
Кроме того, по результатам осмотра в крае будет сформирован регистр детей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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