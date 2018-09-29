В каком возрасте сердечно-сосудистые заболевания поражают человека?

Раньше считалось, что в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям находятся граждане в возрасте от 45 и старше лет, то в последние годы возраст болезней стремительно молодеет. И сегодня врачи говорят уже о том, что в зоне риска находятся и дети.

Так, по данным Ассоциации детских кардиологов России в 2016 году в нашей стране из 27 млн детского населения сердечно-сосудистые заболевания имеют 1 млн 65 тысяч. При этом 50% из них уже имеют хронические формы болезней. При этом первое место среди сердечно-сосудистых заболеваний детей занимают врожденные пороки сердца, второе место – нарушения сердечного ритма.