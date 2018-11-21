День матери, пожалуй, самый трогательный праздник, который отмечают в России. Несмотря на то, что этот день не является выходным, к нему готовятся заранее: цветочные магазины получают заказы на букеты, а в школах и детских садах для мам готовят концерты.

Когда отмечают этот праздник в 2018 году, а также о его истории и традициях читайте в материале Amic.ru.

1 Когда отмечают День матери в 2018 году? День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2018 году этот праздник выпадает на 25 ноября. В 2017 году отмечался 26 ноября, в 2019 году будет отмечаться 24 ноября.

2 История праздника С 1988 года, благодаря предложению Комитета по правам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы, в России появился этот праздничный день. День матери был принят постановлением президента РФ Борисом Ельциным.

3 Где еще отмечают этот праздник? Праздник День матери отмечают около 30 государств. Например, Украина празднует 12 мая, Армения — 7 апреля, Казахстан — 16 сентября, Великобритания — 3 апреля.

4 Как отмечают этот день? Самый лучший способ отметить этот праздник — сходить в гости к маме. Кстати, в России в последние годы цветочные магазины продают в этот день огромное количество букетов. И с каждым годом спрос на цветы только растет.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 20 октября 2018 года