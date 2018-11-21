День матери, пожалуй, самый трогательный праздник, который отмечают в России. Несмотря на то, что этот день не является выходным, к нему готовятся заранее: цветочные магазины получают заказы на букеты, а в школах и детских садах для мам готовят концерты.
Когда отмечают этот праздник в 2018 году, а также о его истории и традициях читайте в материале Amic.ru.
Когда отмечают День матери в 2018 году?
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2018 году этот праздник выпадает на 25 ноября.
В 2017 году отмечался 26 ноября, в 2019 году будет отмечаться 24 ноября.
История праздника
С 1988 года, благодаря предложению Комитета по правам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы, в России появился этот праздничный день. День матери был принят постановлением президента РФ Борисом Ельциным.
Где еще отмечают этот праздник?
Праздник День матери отмечают около 30 государств. Например, Украина празднует 12 мая, Армения — 7 апреля, Казахстан — 16 сентября, Великобритания — 3 апреля.
Как отмечают этот день?
Самый лучший способ отметить этот праздник — сходить в гости к маме. Кстати, в России в последние годы цветочные магазины продают в этот день огромное количество букетов. И с каждым годом спрос на цветы только растет.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 20 октября 2018 года
Комментарии
Еще в мире существует день отца, который в большинстве стран мира отмечается в третье воскресение июня. Но Россия не находится в этом большинстве. Хотя в России некоторые регионы отмечают региональный день отца, но Алтайский край не относится к этим регионам. Полагаю, что было бы разумно роли отцов тоже уделять внимание, что, на мой взгляд, могло бы способствовать укреплению института брака в принципе.
У некоторых и не разберешь.