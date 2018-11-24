Как проходит кремлевская елка?

Кремлевская елка — это красочное представление, которое остается в памяти детей на долгие годы. Над созданием костюмов, декораций, а также музыкальным сопровождением спектакля трудятся талантливые художники, декораторы, музыканты и другие специалисты. При постановке новогодних спектаклей на сцене Государственного Кремлевского Дворца используется современное светотехническое и звуковое оборудование и уникальные спецэффекты. Нарядные костюмы, яркие декорации и уникальное музыкальное сопровождение сделают новогоднее шоу поистине незабываемым. И это неудивительно, поскольку кремлевская елка по праву считается главной елкой России. Перед спектаклем ребят ждут веселая дискотека в фойе, интересные конкурсы и любимые детские игры.

В сезоне 2018-2019 маленькие гости новогодних спектаклей в Государственном Кремлевском Дворце смогут зайти на "Почту Деда Мороза". Здесь можно написать письмо, попросив исполнить самое заветное желание, и опустить послание в волшебный ящик.

Детские Новогодние праздники в Государственном Кремлевском Дворце будут проходить с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.