Суббота, 24 Ноябрь, 08:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,67
€ 74,94
309125
Обь
59см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Вопрос дня



Как попасть на Кремлевскую елку

, ИА "Амител"
Можно ли попасть на Кремлевскую елку бесплатно и что нужно для этого сделать?

Фото: tvs-media.ru


Приближается Новый год, и вскоре по всей стране начнут проходить елки, которые с нетерпением ждут все дети. Одним из самых известных новогодних событий в стране является елка в Кремле. На кремлевскую елку мечтают попасть все дети страны, так как там выступают популярные коллективы, проходят интересные конкурсы. Amic.ru решил узнать, кто может попасть на кремлевскую елку, можно ли поехать туда бесплатно и что для этого нужно.

1
История кремлевской елки
Первая детская елка состоялась в 1935 году в Колонном зале Дома Союзов. В 1953 году главное новогоднее представление для детей состоялось в Большом Кремлевском Дворце, после чего собирать здесь юных зрителей под Новый год стало доброй традицией. С тех пор организаторами праздника являются московские профсоюзы. Билеты на елку в Кремль давали отличникам учебы. Кому выдать билеты, решалось на совете пионерской дружины школы. В 1963 году главную елку страны перенесли в Кремлевский Дворец Съездов (сейчас — Государственный Кремлевский Дворец). Дело в том, что просторный зрительный зал может вместить до шести тысяч человек. Сегодня на главную новогоднюю елку съезжаются дети со всей страны.
2
Как проходит кремлевская елка?

Кремлевская елка — это красочное представление, которое остается в памяти детей на долгие годы. Над созданием костюмов, декораций, а также музыкальным сопровождением спектакля трудятся талантливые художники, декораторы, музыканты и другие специалисты. При постановке новогодних спектаклей на сцене Государственного Кремлевского Дворца используется современное светотехническое и звуковое оборудование и уникальные спецэффекты. Нарядные костюмы, яркие декорации и уникальное музыкальное сопровождение сделают новогоднее шоу поистине незабываемым. И это неудивительно, поскольку кремлевская елка по праву считается главной елкой России. Перед спектаклем ребят ждут веселая дискотека в фойе, интересные конкурсы и любимые детские игры.

В сезоне 2018-2019 маленькие гости новогодних спектаклей в Государственном Кремлевском Дворце смогут зайти на "Почту Деда Мороза". Здесь можно написать письмо, попросив исполнить самое заветное желание, и опустить послание в волшебный ящик.

Детские Новогодние праздники в Государственном Кремлевском Дворце будут проходить с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

3
Как попасть на кремлевскую елку?

Для того, чтобы попасть на кремлевскую елку, нужно просто приобрести билет. Стоимость билета в 2018 году варьируется от 1900 рублей до 5400 рублей в зависимости от места в зале и того, будет ли ребенок в сопровождении взрослого.

Приобрести билеты можно на нескольких сайтах. Вы можете купить их у перекупщиков или заказать на сайте Кремлевской елки.

4
Можно ли попасть на кремлевскую елку бесплатно?
Да. Для этого нужно быть отличником, активистом и принимать участие в школьной жизни. Городские власти выделяют бесплатные билеты на кремлевскую елку и везут учеников группами в Москву.
5
Ездят ли на кремлевскую елку дети из Алтайского края?
Да. В 2018 году в Москву отправятся 64 ребенка и 16 сопровождающих. Гостями праздничного новогоднего мероприятия в Кремле станут победители олимпиад, отличники учебы, лидеры Российского движения школьников, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного или воинского долга, а также из семей ветеранов боевых действий.
6
Интересные факты о кремлевской елке
  • В январе 1997 года по приглашению российского Деда Мороза на кремлевскую елку впервые прибыл Санта-Клаус. На новогоднем празднике Дед Мороз и Санта-Клаус общались с маленькими зрителями и вместе водили хороводы в фойе.
  • В разные годы в создании постановки, каждая из которых уникальна, участвовали многие знаменитые писатели, художники, композиторы, режиссеры, сценаристы, вот имена лишь некоторых из них: Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Юрий Чичков, Михаил Пляцковский, Геннадий Гладков и многие другие.
  • Главных героев Новогодних представлений озвучивали многие известные артисты, такие как Валентина Толкунова, Михаил Боярский, Алена Апина, Марина Капуро, Ефим Шифрин, Николай Караченцов, Геннадий Хазанов и другие.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 15 ноября 2018 года. 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.11.2018 14:13
месный

я чёт сильно подозреваю, что бесплатные билеты по своим разойдутся

0  0
15.11.2018 14:26
- гость -

Как попасть? Родиться у чиновника или завуча или директора и ТД.

0  0
15.11.2018 16:07
Эпсилон Бык

Вы можете купить их у перекупщиков....?!

0  0
24.11.2018 07:52
Зануда

неправда, что по своим- чтобы ребёнка включить в состав делегации нужно иметь доказательства-грамоты, дипломы, некоторые дети отказываются от ёлки, потому что им надо на соревнования или, наоборот, они только вернутся с соревнований и им уже не хочется ехать на ёлку, так что, поверьте-шанс есть у тех, кто активно живёт

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
07:50
"Вот она, мечта поэта": лучшие роли Натальи Крачковской 0
07:34
Как попасть на Кремлевскую елку 4
07:19
Бороться с травлей в барнаульских школах будут по специальному алгоритму 0
07:03
Третья федеральная трасса в Алтайском крае может появиться в 2019 году 0
06:48
Совмещенную из двух частей квартиру продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 1
06:32
От Рейгана до Евдокимова: самые известные актеры-политики в мире 0
06:17
За секунду до: фотографии, на которых вот-вот случится катастрофа 0
06:01
Снег с дождем, ветер и +5: штормовые выходные начались в Алтайском крае 0
03:23
Шнуров сравнил Путина с Железным человеком из комиксов Marvel 0
02:16
Студенты, ехавшие на похороны одноклассницы, разбились в ДТП на Урале 0
01:10
Воссоздан облик знаменитого убийцы XIX века 1
00:14
Ученые нашли смертельно опасные белки в человеческих глазах 0
23:45
Рыбак из Мурманска выловил в море "кричащего червя" 0
23:35
Еду из воды и воздуха начнут производить в Финляндии 0
23:15
ФСО рассказала о первом этапе учений в Кремле 0
22:42
Братья Запашные хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса 0
22:28
Матвиенко поручила изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов 0
22:13
Правительство разрешило проводить тайные закупки через интернет 0
21:49
Суд рассмотрит дело удмуртского врача, изнасиловавшего пациентку 1
21:35
Дело возбудили после избиения учеников скакалкой в Северодвинске 2
21:04
Песков заявил, что у Путина нет дачи 0
20:40
Амурские студенты в шутку "заминировали" тот самый колледж в Керчи 0
20:17
МИД России припугнул США министром обороны Шойгу 2
20:02
Названа дата большой пресс-конференции Путина 0
19:48
Песков рассказал, почему Путин решил задержаться в Крыму 2
19:25
Добрый пес и сумасшедшая велопрогулка: куда сходить в Барнауле в выходные 0
19:08
Коротко о главном: обновление вокзала, буллинг и штрафы — на дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 ноября
18:51
Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" пройдет в Барнауле 3
18:35
Россиянке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери в Дубае 9
18:16
Песков рассказал об учениях с вертолетами над Кремлем 0
17:53
Экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" объявили в розыск 0
17:35
"Не уследили за огоньком": пламя из здания кафе взволновало барнаульцев 2
17:32
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 5
17:23
Модернизированную пожарную часть открыли в Барнауле 1
17:12
Барнаулец погиб в лобовом столкновении с КамАЗом на Чуйском тракте 0
17:02
Цена на нефть Brent упала ниже $62 6
16:55
Следком впервые показал видео с места гибели алтайского летчика Пешкова 0
16:39
Внедорожник врезался в столб и повалил его на въезде в Барнаул 1
16:28
Главный нарколог России разрешил чуть-чуть пить в холод 0
16:12
Мошенники под видом налоговиков обманывают жителей Алтайского края 2
16:02
Депутат послал россиян с дипломами работать малярами и уборщицами 38
15:48
Сергей Дугин поручил ускорить ремонт Дворца культуры Барнаула 2
15:32
Российским учителям предложили нанять психологов 4
15:21
Комитет по образованию не увидел травли в барнаульском лицее № 101 45
15:13
Площадь Сахарова в Барнауле перекроют с 1 декабря на полтора месяца 2
15:03
Пешеходные переходы предложили делать в форме "толстых лежачих полицейских" 1
15:00
Мама — главное слово: Фонд социальных проектов наградил барнаульских мам 0
14:50
Змеиногорск второй день живет без воды и тепла 2
14:33
Слово "пенсионный" стало одним из самых популярных в 2018 году 1
14:22
Бдительная пенсионерка на Алтае не попалась на уловку "сын в беде" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.