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Приближается Новый год, и вскоре по всей стране начнут проходить елки, которые с нетерпением ждут все дети. Одним из самых известных новогодних событий в стране является елка в Кремле. На кремлевскую елку мечтают попасть все дети страны, так как там выступают популярные коллективы, проходят интересные конкурсы. Amic.ru решил узнать, кто может попасть на кремлевскую елку, можно ли поехать туда бесплатно и что для этого нужно.
Кремлевская елка — это красочное представление, которое остается в памяти детей на долгие годы. Над созданием костюмов, декораций, а также музыкальным сопровождением спектакля трудятся талантливые художники, декораторы, музыканты и другие специалисты. При постановке новогодних спектаклей на сцене Государственного Кремлевского Дворца используется современное светотехническое и звуковое оборудование и уникальные спецэффекты. Нарядные костюмы, яркие декорации и уникальное музыкальное сопровождение сделают новогоднее шоу поистине незабываемым. И это неудивительно, поскольку кремлевская елка по праву считается главной елкой России. Перед спектаклем ребят ждут веселая дискотека в фойе, интересные конкурсы и любимые детские игры.
В сезоне 2018-2019 маленькие гости новогодних спектаклей в Государственном Кремлевском Дворце смогут зайти на "Почту Деда Мороза". Здесь можно написать письмо, попросив исполнить самое заветное желание, и опустить послание в волшебный ящик.
Детские Новогодние праздники в Государственном Кремлевском Дворце будут проходить с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
Для того, чтобы попасть на кремлевскую елку, нужно просто приобрести билет. Стоимость билета в 2018 году варьируется от 1900 рублей до 5400 рублей в зависимости от места в зале и того, будет ли ребенок в сопровождении взрослого.
Приобрести билеты можно на нескольких сайтах. Вы можете купить их у перекупщиков или заказать на сайте Кремлевской елки.
- В январе 1997 года по приглашению российского Деда Мороза на кремлевскую елку впервые прибыл Санта-Клаус. На новогоднем празднике Дед Мороз и Санта-Клаус общались с маленькими зрителями и вместе водили хороводы в фойе.
- В разные годы в создании постановки, каждая из которых уникальна, участвовали многие знаменитые писатели, художники, композиторы, режиссеры, сценаристы, вот имена лишь некоторых из них: Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Юрий Чичков, Михаил Пляцковский, Геннадий Гладков и многие другие.
- Главных героев Новогодних представлений озвучивали многие известные артисты, такие как Валентина Толкунова, Михаил Боярский, Алена Апина, Марина Капуро, Ефим Шифрин, Николай Караченцов, Геннадий Хазанов и другие.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 15 ноября 2018 года.
Комментарии
я чёт сильно подозреваю, что бесплатные билеты по своим разойдутся
Как попасть? Родиться у чиновника или завуча или директора и ТД.
Вы можете купить их у перекупщиков....?!
неправда, что по своим- чтобы ребёнка включить в состав делегации нужно иметь доказательства-грамоты, дипломы, некоторые дети отказываются от ёлки, потому что им надо на соревнования или, наоборот, они только вернутся с соревнований и им уже не хочется ехать на ёлку, так что, поверьте-шанс есть у тех, кто активно живёт