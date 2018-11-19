А что за надбавка к пенсии для работников сельского хозяйства?

С 1 января 2019 года вступает в силу норма для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности и отработавших в сельском хозяйстве (перечень конкретных должностей и профессий пока не утвержден) более 30 лет. Надбавка составит 25% от фиксированной выплаты к пенсии, это около 1300 рублей.

На самом деле норма должна была работать с 2013 года, но вступление в силу несколько лет откладывалось.

Что важно, устанавливаться надбавка будет в беззаявительном порядке, по документам выплатных дел, имеющихся в территориальных органах Пенсионного фонда. Приходить в клиентскую службу и подавать заявление нет необходимости. Только если пенсионер не получит эту надбавку в 2019 году, но считает, что имеет на нее право, он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда с соответствующими документами о стаже. Сделать это можно в любое время до 31 декабря 2019 года, перерасчет будет проведен с 1 января 2020 года.