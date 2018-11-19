Фото: agrimpasa.com
Пенсионная реформа — это не только повышение пенсионного возраста, но и ожидаемый рост пенсий. Россиянам обещали, что в год пенсия будет расти на тысячу рублей. Как именно это будет происходить в Алтайском крае, на радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по региону Наталья Мочалова.
12 тысяч 842 рубля — средний размер страховой пенсии в Алтайском крае на 1 октября 2018 года.
Для сравнения: на 1 января 2018 года средняя пенсия была 11 тысяч 902 рубля.
По словам Натальи Мочаловой, тысяча рублей — это сумма, на которую ежегодно будет повышаться средняя пенсия по стране для неработающих пенсионеров. Именно средняя, но не каждая. Это будет осуществляться через её индексацию. Рост на тысячу рублей рассчитан в виде индексации на 7%. Она состоится 1 января 2019 года и будет действовать весь год. Условно говоря, с начала года пенсия в регионе будет составлять примерно 13,8 тысячи рублей.
Индексация пенсии проводится ежегодно и сейчас. Так, с 1 января индексируются пенсии неработающим пенсионерам, с 1 апреля — государственные и социальные пенсии, с 1 августа пересчитываются пенсии работающим пенсионерам в зависимости от суммы страховых взносов от работодателей.
С 1 января 2019 года вступает в силу норма для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности и отработавших в сельском хозяйстве (перечень конкретных должностей и профессий пока не утвержден) более 30 лет. Надбавка составит 25% от фиксированной выплаты к пенсии, это около 1300 рублей.
На самом деле норма должна была работать с 2013 года, но вступление в силу несколько лет откладывалось.
Что важно, устанавливаться надбавка будет в беззаявительном порядке, по документам выплатных дел, имеющихся в территориальных органах Пенсионного фонда. Приходить в клиентскую службу и подавать заявление нет необходимости. Только если пенсионер не получит эту надбавку в 2019 году, но считает, что имеет на нее право, он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда с соответствующими документами о стаже. Сделать это можно в любое время до 31 декабря 2019 года, перерасчет будет проведен с 1 января 2020 года.
На 1 октября 2018 года в крае 765 тысяч пенсионеров, 643 тысячи из них — получатели пенсий (в том числе и льготных) по возрасту. За последние 10 лет в крае стало на 10% пенсионеров больше.
Ежегодно ПФР по региону назначает около 50 тысяч пенсий, 40 тысяч из них — страховые пенсии.
С 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию установлен для мужчин — 65 лет (было 60 лет), для женщин — 60 лет (было 55). Повышение возраста будет поэтапное, на один год ежегодно.
Первые, кого коснутся новшества, выйдут на пенсию на льготных условиях. Например, женщины 1964 года рождения и мужчины 1959-го. Для них увеличение возраста составит не год, а шесть месяцев. То есть на пенсию они пойдут не в 55 и 60, а в 55 с половиной и 60 с половиной. На пенсию они пойдут во втором полугодии 2019 года или в первом полугодии 2020. Для женщин 1965-го и мужчин 1960-го годов рождения пенсионный возраст увеличивается не на два, а на полтора года. А вот женщины 1968-го и мужчины 1963 года рождения пойдут на пенсию уже с 60-ти и 65 лет, то есть с установленного законом возраста.
Повышение пенсионного возраста не коснется людей, работавших во вредных или тяжелых условиях труда, в горячих цехах и на подземных работах, получающих социальные и техногенные пенсии (например, чернобыльцы), инвалидов и представителей других категорий, которые были определены законом и раньше.
Право на досрочную пенсию появилось у многодетных матерей. Так, по новому закону на три года раньше (в 57 лет) на пенсию смогут выйти женщины, родившие и воспитавшие до 8 лет трех детей, на четыре года (в 56 лет) — четырех детей, но при наличии страхового стажа 15 лет.
Так называемую льготу за длительный стаж имеют мужчины, отработавшие 42 года (страховой стаж), женщины — 37 лет. При расчете этого стажа учитываются только периоды трудовой деятельности плюс больничный. А вот служба в армии и отпуск по уходу за ребенком уже не включаются.
Такие граждане смогут выйти на пенсию раньше установленного возраста на два года, но не ранее чем в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины. Например, 20 января 2019 года женщине исполняется 55 лет. В соответствии с переходным периодом она имеет право получать пенсию с 20 июля 2019 года. Но если страховой стаж в 37 лет будет отработан, например, к 30 марта 2019 года, то право на пенсию она получит уже с 1 апреля. После окончания переходного периода эта льгота даст возможность выйти на пенсию на два года раньше: отработав стаж 37 лет для женщин или 42 года для мужчин, можно уйти на пенсию с 58 лет для женщин, и 63 лет для мужчин.
Комментарии
Страна лживых и вороватых чиновников...Глава пенсионного фонда - миллиардер, вор, а пенсионеры влачат нищенское существование, получая 5 - 7 тысяч...
Все таки было задумано Вовой и его бандой !!!
Как будет расти пенсия жителей Алтайского края после пенсионной реформы?
- ответ: НИКАК.
P.S. В инфляционной модели не может быть роста пенсии (в натуральном выражении), учите мат.часть господин Путин и компания.