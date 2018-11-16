Сходить в театр

Фото: altdrama.ru.

В субботу, 17 ноября, в музыкальном театре покажут оперетту в двух действиях "Сильва" (16+). Ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей любви, которой не страшны никакие преграды. Начало в 17:00.

В воскресенье, 18 ноября, в театре пройдет музыкальная сказка в двух действиях "Маугли" (3+). Начало в 11:00.

Для зрителей постарше будут показывать музыкальную комедию в двух действиях "Проделки Ханумы" (12+). Начало в 17:00.

В театре драмы 17 ноября покажут драму "Земля Эльзы" (16+). Начало в 17:30. 18 ноября на сцене театра покажут сатирическую комедию в двух действиях по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (18+). Начало в 17:30.

Молодежный театр Алтая на выходных покажет сказку "Приключения Чиполлино" (6+). Начало 17 ноября в 12:00. А 18 ноября в 12:00 зрителям покажут драму "Собаки тоже плачут" (12+).