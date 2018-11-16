Фото: vk.com/filatovpavel
Долгожданные выходные в Барнауле ожидаются зимние и снежные. Рассказываем, чем заняться и как развлечься в краевой столице 17 и 18 ноября.
Фото: altdrama.ru.
В субботу, 17 ноября, в музыкальном театре покажут оперетту в двух действиях "Сильва" (16+). Ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей любви, которой не страшны никакие преграды. Начало в 17:00.
В воскресенье, 18 ноября, в театре пройдет музыкальная сказка в двух действиях "Маугли" (3+). Начало в 11:00.
Для зрителей постарше будут показывать музыкальную комедию в двух действиях "Проделки Ханумы" (12+). Начало в 17:00.
В театре драмы 17 ноября покажут драму "Земля Эльзы" (16+). Начало в 17:30. 18 ноября на сцене театра покажут сатирическую комедию в двух действиях по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (18+). Начало в 17:30.
Молодежный театр Алтая на выходных покажет сказку "Приключения Чиполлино" (6+). Начало 17 ноября в 12:00. А 18 ноября в 12:00 зрителям покажут драму "Собаки тоже плачут" (12+).
В филармонии 17 ноября пройдет вечер авторской песни "Все по-новому" (12+). Выступать перед зрителями будут Анатолий Киреев и Виктор Муравьев. Начало в 17:00.
А те, кто хочет послушать фортепиано, могут прийти 18 ноября в 17:00 на концерт "Симфонические вечера" (6+).
В концертном зале "Сибирь" 17 ноября в 17:00 пройдет вокальный проект "Поверь в себя" (0+).
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