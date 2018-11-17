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Зачем запрещают энергоэффективные лампы, куда их сдавать и чем заменить

, ИА "Амител"
Почему энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в мусорное ведро и куда их можно сдать в Барнауле


С 1 июля 2018 года в России вступило в силу постановление правительства об ограничении реализации энергосберегающих ртутных ламп и трубчатых люминесцентных светильников. Ранее ИА "Амител" уже подробно рассказывал о том, какие лампочки запретили использовать в России. Сегодня вместе с главным специалистом отдела по охране окружающей среды администрации г. Барнаула Вадимом Евсеевым разбираемся, зачем этот закон понадобился, как правильно нужно утилизировать эти лампы и куда их можно сдать в Барнауле.

1
Почему решили ограничить реализацию энергосберегающих ртутных и люминисцентных ламп?

Во-первых, это позволит уменьшить энергопотребление с учетом масштабов использования искусственного освещения. Во-вторых, позволит сократить ущерб, который наносится природе и здоровью людей в результате неправильной утилизации. Надо отметить, что работа по снижению энергопотребления в нашей стране ведется уже довольно долго. Еще с 2011 года в России действует ограничение по обороту ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. Позднее Минэнерго РФ предложило ограничить оборот ламп мощностью 60 и 75 Вт.

В разработке законопроекта, который вступил в силу в июле 2018 года, принимало участие Минприроды России, которое заинтересовано в экологической безопасности. По словам Евсеева, существующий порядок сбора и утилизации ртутных ламп, к сожалению, не всегда соблюдается. И проследить за его исполнением возможности нет. "Например, ведь все знают, что ртутьсодержащие лампы запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Они подлежат специальной утилизации, чтобы не нанести вреда окружающей среде. А зачастую их просто выбрасывают в мусорное ведро — как обычные граждане, так и учреждения. В итоге страдает не только экология, но и здоровье. Это и выступило одним из доводов введения запрета на реализацию таких ламп".

2
А что делать, если у меня в квартире горят такие лампы?
Ничего. Пусть горят, пока не кончится срок службы. Непосредственно сама эксплуатация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп не запрещается. Но когда такая лампа выработает свой ресурс, приобрести такую же будет трудно.
3
Почему сначала призывали использовать энергосберегающие лампы, а теперь их запрещают?
Энергосберегающие лампы не запрещают. Ограничивают ртутьсодержащие энергосберегающие лампы, но именно ими пользуются большинство наших сограждан. Это легко объяснить: если вспомнить время, когда принимался первый законопроект по переходу на энергоэффективные лампы, то мы в массовом порядке приобретали ртутьсодержащие винтовые, дуговые и прочие компактные энергосберегающие лампы только потому, что они были значительно дешевле светодиодных, но экономичнее ламп накаливания. На тот момент светодиодные лампы только появились в продаже. Сегодня же технологии шагнули далеко вперед и светодиодные лампочки стали доступны потребителю. И настало время сократить использование вредных ртутьсодержащих.
4
Каков срок службы светодиодных светильников и насколько они экологически безопасны?

В среднем светодиодные светильники служат около 5-10 лет, а отдельные производители указывают срок службы до 25 лет. Это зависит от производителя и цены лампы. Каждый производитель дает гарантию минимум 1-2 года. Но здесь надо учитывать еще такой момент: на срок службы лампы влияет частота включения/выключения. Чем больше таких циклов, тем скорее лампа выйдет из строя. Тем не менее эти лампы гораздо надежнее, чем обычные лампы накаливания и люминесцентные. А также — более энергоэффективны.

Светодиодные лампы (если на упаковке нет иной информации — прим. специалиста) подлежат утилизации вместе с обычными бытовыми приборами. Но так как производителей очень много и они могут вносить разные изменения, информацию об этом нужно смотреть на упаковке.

4
От люминесцентных ламп придется отказаться и школам и садикам?
В соответствии с федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" начиная еще с 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от потребленного объема  в 2009 году. В Барнауле уже несколько лет идет работа по постепенной замене источников света в учреждениях образования на светодиодные конструкции. Как правило это происходит во время ремонтных работ. Более того, уже многие учреждения в городе отказываются от установки модулей для люминесцентных ламп, а укомплектовывают модулями под светодиодные лампы.
5
Куда же девать использованные ртутьсодержащие лампы?

В Барнауле работают три лицензированные компании, специализирующиеся на обезвреживании ртутьсодержащих отходов. Это: ООО "Региональный институт экологической безопасности", ООО "Терик" и ООО "Эко-партнер". С юридическими лицами они работают по договору. Утилизация опасных отходов, в том числе ламп производится за оплату.

Что касается утилизации вышедших из строя ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях, то на эти цели заключается муниципальный контракт. 

Эксперт отмечает, что услуга эта пользуется спросом: второй год в Барнауле наблюдается серьезный рост обращений от юридических лиц, которые передают лампы на утилизацию. С одной стороны, на это повлияла законодательная база и риск получить за это административный штраф. А с другой — информационная пропаганда: почему такие лампы нужно утилизировать особым способом, чтобы не навредить природе.

6
А куда могут сдать лампу простые граждане?
Согласно закону, оборудование мест для накопления и хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их передачу на утилизацию, организовывают ТСЖ или управляющие компании. В 2017-м году в городе было создано порядка 13 точек для сбора таких отходов.

Кроме того, уже на протяжении пяти лет в Барнауле проходит акция "Экомобиль". Когда раз в месяц специальный автомобиль подъезжает к заранее согласованному пункту сбора и любое физическое лицо может принести и сдать компактные ртутьсодержащие лампы. Кстати, для физических лиц это абсолютно бесплатно.

Согласно статистике проведения акции "Экомобиль" в 2015-м году горожане принесли на утилизацию порядка тысячи ламп в течение года, а за 10 месяцев 2018 года было сдано порядка двух тысяч. То есть, люди стали осознаннее и ответственнее подходить к этому вопросу.
7
Почему эти лампы нельзя просто выбросить в мусорное ведро?

Потому что энергосберегающие и люминесцентные лампы содержат ртуть в виде паров или в виде соединения ртути с металлами.

Выброшенная вместе с прочим мусором такая лампа может надломиться и пары ртути будут испаряться в квартире. В среднем в одной энергосберегающей лампе содержится 3-5 мг ртути, в люминесцентной лампе 20-500 мг ртути. Этого достаточно, чтобы даже взрослому человеку получить отравление. А если вдыхать эти пары на протяжении длительного времени, возрастает риск развития онкологических заболеваний.

Использованную лампу необходимо поместить в картонную упаковку и аккуратно передать на утилизацию.

8
Из-за нового закона в Барнауле придется менять и лампы уличного освещения?

На самом деле сегодня в наружном освещении города, находящемся в муниципальной собственности отсутствуют неэнергоэффективные светильники, в том числе с ртутными лампами. Из более 18 тыс. находящихся в эксплуатации светильников 34,2% — светодиодные, остальные – с натриевыми лампами.

Обратите внимание: когда в городе ставятся новые мачты освещения, то в них используются уже светодиоды. И именно светодиоды освещают Нагорный парк, пешеходную зону по улице Мало-Тобольская и улице Димитрова.

Как сообщили в администрации Барнаула, в рамках проведения капитального ремонта линий наружного освещения до конца 2018 года планируется установить 272 новых светодиодных светильника на улично-дорожной сети Барнаула.

9
Почему нельзя обустроить контейнеры для ртутьсодержащих ламп рядом с домом?
Потому что, в соответствии с санитарными нормами для этого должен быть установлен специальный контейнер, куда надо очень аккуратно складывать использованные лампы, чтобы они не побились и пары ртути не попали в окружающую среду. Кто-то должен охранять этот контейнер от вандалов, которые могут повредить уже сложенные туда лампы. А если это произойдет, то последствия от отравления паров ртути могут быть самые тяжелые.

Во-вторых: для установления таких контейнеров должно быть отведено отдельное помещение. Поэтому лучше отнести использованные лампы в специализированное предприятие, передать на утилизацию в ходе проведения акции "Экомобиль", либо отнести в Управляющую компанию, где оборудованы контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп.
10
Адреса, куда можно сдавать в Барнауле энергосберегающие лампы:

ООО "Региональный институт экологической безопасности": пр-кт Космонавтов, 14/15,
тел.: 50-18-11, 50-18-66;

ООО "Терик": ул. Попова, 183,
тел.: 50-04-23;

ООО "Эко-партнер": ул. Пролетарская, 64, офис 409,
тел.: 63-40-39, 52-95-48.

Ближайшая акция "Экомобиль" состоится 24 ноября.
Компактные энергосберегающие лампы будут приниматься по следующему графику:

10:00-10:20 ул.Попова, 86 (площадь "Народная")

10:40-11:00 ул.Антона Петрова, 219б (ТРЦ "Огни")

11:20-11:40 ул.Балтийская,53 (площадь адмирала Н.Г.Кузнецова)

12:20-12:40 пр-кт Красноармейский, 51а (ТОЦ "Гулливер парк")

13:00-16:00 пр-кт Ленина,102В, (ТРЦ "Пионер")

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.11.2018 08:36
- гость -

Почему сначала призывали использовать энергосберегающие лампы, а теперь их запрещают?Да потому,что свечные заводики,построенные членами правительства по закону,изданному под себя и штамповавшие ртутные лампы,уже не рентабельны.Налаживать выпуск и продвигать применение светодиодов нужно было с момента запрета ламп накаливания мощнее 95 ватт.

0  0
17.11.2018 08:47
- гость -

17.11.2018 08:36
- гость -
Потому что ДАМ не подумал, как обычно. Он никогда не думает, прям очень нужный человек Президенту. Это как у красивой девочки должна быть страшненькая подружка

0  0
17.11.2018 09:15
Пионер

Потому что ДАМ не подумал, как обычно. Он никогда не думает, прям очень нужный человек Президенту. Это как у красивой девочки должна быть страшненькая подружка

Беда в том, что обе девочки страшненькие

0  0
17.11.2018 09:44
Гость

У нас на работе меняют старое освещение на светодиодное. Светодиоды дохнут как мухи.

0  0
17.11.2018 13:45
гость

А ведь умные люди СРАЗУ предупреждали , что так и будет , что будут выбрасывать в обычную мусорку и загадят всю природу.
Очередное предупреждение - Светодиодное освещение очень ПЛОХО сказывается не живых организмах ( растениях , животных ) и скоро мы это почувствуем , хотя растительность в городах уже чахлая ( скорые последствия ) , так что ... Кратковременное воздействие ещё куда- ни шло , а вот постоянное - плохо .

0  0
17.11.2018 14:29
- гость -

Oни зaдoлбaли co cвoими инициaтивaми. Блaгoдeтeли.
Рaнee у нac былo в oргaнизaции oкoлo coтни гaлoгeнoвых лaмп. В мecяц мeняли их пo 2-3 штуки (нa 100 рублeй) и гoря нe знaли.
Пoвeлиcь нa рeклaму, зaмeнили нa cвeтoдиoдныe cвeтильники, пoтрaтили тыщ 50 рублeй.
Тaк тeпeрь кaждый мecяц мeняeм пo 1-2-3 блoки питaния (дрaйвeрa) cтoимocтью рублeй oт 500 1500 кaждый (рaзныe мoдeли). Плюc рaнee лaмпы caми мeняли, a тeпeрь нaдo или вeзти пo гaрaнтии в тoргoвую oргaнизaцию, или приглaшaть элeктрикa, чтoбы oн c пoтoлкa cнимaл вecь cвeтильник, мeнял дрaйвeр, cтaвил oбрaтнo.
Рacхoдoв и хлoпoт cтaлo нecoизмeримo бoльшe, тeпeрь cвeтильники этo нaшa гoлoвнaя бoль.

0  0
17.11.2018 15:25
- гость -

Мы тоже ОЧЕНЬ жалеем что поменяли галогеновое освещение на светодиодное.
Мало того что потратили тыщ 50, так еще и горят по 1-2-3 шт в месяц.
Если раньше на замену ламп уходило по 100 рублей в месяц, то сейчас на ремонт или замену светильников тратим 1-2-3 тыщи, плюс время, плюс нервы

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