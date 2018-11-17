Почему решили ограничить реализацию энергосберегающих ртутных и люминисцентных ламп?

Во-первых, это позволит уменьшить энергопотребление с учетом масштабов использования искусственного освещения. Во-вторых, позволит сократить ущерб, который наносится природе и здоровью людей в результате неправильной утилизации. Надо отметить, что работа по снижению энергопотребления в нашей стране ведется уже довольно долго. Еще с 2011 года в России действует ограничение по обороту ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. Позднее Минэнерго РФ предложило ограничить оборот ламп мощностью 60 и 75 Вт.

В разработке законопроекта, который вступил в силу в июле 2018 года, принимало участие Минприроды России, которое заинтересовано в экологической безопасности. По словам Евсеева, существующий порядок сбора и утилизации ртутных ламп, к сожалению, не всегда соблюдается. И проследить за его исполнением возможности нет. "Например, ведь все знают, что ртутьсодержащие лампы запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Они подлежат специальной утилизации, чтобы не нанести вреда окружающей среде. А зачастую их просто выбрасывают в мусорное ведро — как обычные граждане, так и учреждения. В итоге страдает не только экология, но и здоровье. Это и выступило одним из доводов введения запрета на реализацию таких ламп".