Правда ли то, что Сбербанк ввел налог за снятие наличных?

Нет. Ни налога, ни комиссии за снятие наличных с банковских карт Сбербанк не вводил. Банки не имеют права взимать налоги со своих клиентов, такое право есть только у Федеральной налоговой службы. Информацию о налоге за снятие наличных опроверг сам банк.

"Сбербанк не менял тарифы за снятие наличных в банкоматах. Распространяемая отдельными фейковыми ресурсами информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе банка.