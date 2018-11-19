Фото: urist-land.ru
В СМИ и социальных сетях уже на протяжении нескольких месяцев распространяется информация о том, что Сбербанк ввел единый налог в размере 1% за снятие наличных с банковских карт. Разбираемся, действительно ли это так.
Нет. Ни налога, ни комиссии за снятие наличных с банковских карт Сбербанк не вводил. Банки не имеют права взимать налоги со своих клиентов, такое право есть только у Федеральной налоговой службы. Информацию о налоге за снятие наличных опроверг сам банк.
"Сбербанк не менял тарифы за снятие наличных в банкоматах. Распространяемая отдельными фейковыми ресурсами информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе банка.
Если владелец карты Сбербанка снимает в сутки до 150 000 рублей, то комиссия взиматься не будет. Если клиенту потребовалось больше наличных, то ему придется заплатить 0,5% от суммы, которая превышает суточный лимит.
Также комиссия берется за снятие любой суммы в банкоматах других банков. Комиссия в банкомате составит 1% (но снимать можно не менее 100 рублей), в кассе комиссия также составит 1% (но снимать можно не менее 150 рублей).
Комментарии
Да ладно? А при перечислении на счета физ лиц комиссию не вводили? А со счета на счет физ лиц? А со счета юр лица на физ лица? А если ваша организация не является зарплатным проектом? А если вы в другом банке? Задайте правильные вопросы. Юридически, да, не налог. Но фактически...
Комиссия в банкомате составит 1% (но снимать можно не менее 100 рублей)
а где волшебные слова " но не менее 150 рублей" ))
то есть при снятии 100 рублей комиссия будет 150%
1% комиссия начинает работать с суммы снятия в 15000 рублей...
Сбербанк - не налоговая инспекция, а потому налогов взимать не может
Только комиссию
Это всё неправда.
Не ввели.
Но непременно введут.
да и комиссию можно по-другому обозвать. Чем вам "оплата услуги по перечислению/обналичиванию" не нравится? А это уже - не комиссия. )