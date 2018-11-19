Фото: Househill.ru

"Что нужно сделать, если неправильно отправил показания счетчика в БГЭС?" — спросила читательница Amic.ru Татьяна во время онлайн-конференции со специалистами Барнаульской горэлектросети на портале ИА "Амител" .

На вопрос Татьяны ответил генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

"Уважаемая Татьяна! Вы можете поправить свои показания, сообщив их в Барнаульскую горэлектросеть в любое удобное время и любым удобным для вас способом. При этом показания, переданные с 21 по 25 число, будут учтены в квитанциях без изменений. Если вы не успели, беспокоиться не стоит. Ваши показания все равно примут к расчетам, однако недостающее количество дней рассчитают, исходя из средних показаний предыдущих периодов. В любом случае, у вас всегда есть возможность поправиться в следующем периоде или дождаться контрольного снятия показаний нашим сотрудником, которое производится не реже одного раза в полгода".

Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на портале Amic.ru проводятся еженедельно. Читатели имеют возможность напрямую задать вопрос по любой теме, связанной с деятельностью БГЭС, ее руководителю.

Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/