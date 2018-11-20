"Как рассчитывается сумма к оплате в случае, если не успел вовремя подать показания по счетчикам электроэнергии?" — спрашивает читательница Amic.ru Наталья у специалистов Барнаульской горэлектросети во время онлайн-конференции, прошедшей на портале.

На вопрос отвечает генеральный директор Иван Василиади:

Хотелось бы сразу отметить, что понятие "вовремя" для передачи показаний не совсем верное. По закону любая энергосбытовая компания обязана принять у вас показания электросчетчика в любой день месяца. Если вы полностью проигнорировали передачу показаний, сумму в квитанции вам рассчитают, исходя из средних показаний предыдущих периодов. Так продлится два месяца. Затем все начисления будут производиться по нормативу. Если вы передадите показания не до 25 числа, а, например, 5-го — ваши показания учтут в квитанции за следующий период, но недостающее количество дней рассчитают, опять же, из средних показаний предыдущих периодов.