Фото: gazprom.ru
"Газпром" достроил морскую часть газопровода "Турецкий поток". 19 ноября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган присутствовали на торжественной церемонии укладки последних труб в подводной части газопровода. Amic.ru вспоминает, что такое "Турецкий поток" и почему он важен для России.
"Турецкий поток" — это экспортный газопровод из России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Он будет состоять из двух ниток. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод предполагает поставки мощностью 31,4 млрд кубометров газа в год. Протяженность трубопровода составит около 1100 километров, из них 910 километров будут проходить под водой.
Планируется, что "Турецкий поток" выйдет на сушу в европейской части Турции в районе населенного пункта Кыйыкёй. Точкой сдачи газа для турецких потребителей определен Люлебургаз, для европейских — участок турецко-греческой границы в местности Ипсала. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода составит 180 км.
Строительство морского участка началось 7 мая 2017 года у российского побережья.
Полное завершение строительства должно произойти в декабре 2019 года.
"Южный газовый коридор" — еще один экспортный газопровод от Баку до юга Италии. Он состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода (TANAP) по территории Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Его стоимость оценивалась примерно в 40 млрд долларов. По нему ежегодно 6 млрд кубических метров азербайджанского газа будет поступать в Турцию, а после 2020 года еще 10 млрд кубометров в год — в Европу. После 2026 года пропускную мощность коридора могут расширить до 31 млрд кубометров газа за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.
Проект воспринимается как очередная попытка положить конец монополии России на экспорт энергетических ресурсов в европейские страны. Однако многие эксперты все-таки считают, что "Южный газовый коридор" не несет угрозы российским газовым поставкам.
На открытии морской части "Турецкого потока" Владимир Путин заявил, что подобные проекты не направлены против кого-то, а носят созидательный характер.
Российский президент также заявил, что сооружение газопровода станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности.
"Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока", безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности", — подчеркнул российский лидер.
По мнению главы энергетического департамента Института энергетики и финансов России Алексея Громова, Россия за счет реализации проекта "Турецкого потока" планирует не увеличить свое присутствие на европейском рынке, а лишь переориентировать поставки газа с украинского направления на другое направление.
Украина опасается реализации второй нитки "Турецкого потока". По словам главы украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонида Униговского, объем транзита природного газа через Украину в Европу сократится на 12-13 млрд кубометров в год. Потери Украины составят около 500 тыс. долларов ежегодно.
"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", — сказал он в интервью "24 каналу".
Отметим, что в 2017 году транзит российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 94 млрд кубометров, что очень важно для украинской экономики. В 2017 году Россия заплатила за транзит газа около трех млрд долларов.
Комментарии
Турецкий поток - это когда Барнаулу необходимы сотни миллионов рублей на ремонт трамвайных путей, а мы тратим сотни миллиардов на строительство газопровода, по которому потом будем продавать газ в Турцию и другие страны по ценам, в разы ниже, чем для жителей РФ. Это когда деревни в Алтайском крае на грани вымирания, школы и больницы закрываются - а мы пускаем деньги бюджета на нужды горстки "приближенных". Это когда учитель получает 8000, а те кто будут газ гнать, будут и дальше покупать себе виллы в Монако и футбольные команды...
20.11.2018 16:02
- гость -
не ной, "иди в бизнес"...
ну турецкие партнеры не чем не лучше украинских, так что это поток ни раз еще аукнется. А что то про силу сибири давно молчок
за такой поток вообще всем россиянам нужно бесплатно отдых делать по неделе в год
"а мы тратим сотни миллиардов на строительство газопровода, по которому потом будем продавать газ в Турцию и другие страны по ценам, в разы ниже, чем для жителей РФ."
- Классика укровоЕнства!!!
Пиши исчо про "сотни миллиардов", только с 2020 года более 3-х миллиардов только транзитных платежей сэкономят на Украине. Не считая воровства.
"Почему он важен для России."
Он важен не для народа, он важен этим.....
Всё продам гармонь оставлю!!!
(из песни)