Что такое "Турецкий поток"?

"Турецкий поток" — это экспортный газопровод из России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Он будет состоять из двух ниток. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод предполагает поставки мощностью 31,4 млрд кубометров газа в год. Протяженность трубопровода составит около 1100 километров, из них 910 километров будут проходить под водой.

Планируется, что "Турецкий поток" выйдет на сушу в европейской части Турции в районе населенного пункта Кыйыкёй. Точкой сдачи газа для турецких потребителей определен Люлебургаз, для европейских — участок турецко-греческой границы в местности Ипсала. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода составит 180 км.

Строительство морского участка началось 7 мая 2017 года у российского побережья.

Полное завершение строительства должно произойти в декабре 2019 года.