На что направлен законопроект?

Один из разработчиков проекта, депутат Олег Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

"Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность", — отмечает он.