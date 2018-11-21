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Что за кибердружины предлагают создать в России

, ИА "Амител"
Рассказываем, чем будут заниматься кибердружины и кто может стать кибердружинником

Фото: ptzgovorit.ru


В начале ноября депутаты Госдумы от "Единой России" сообщили о подготовке законопроекта о "кибердружинах", которые должны будут выявлять в интернете противоправную информацию. Авторами инициативы выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие. Вместе с Amic.ru разбираемся, чем будут заниматься кибердружины и кто может в них вступить.

1
Чем будут заниматься кибердружины?

Точные обязанности кибердружин пока не прописаны. Но предполагается, что кибердружины должны будут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию. К ней относятся пропаганда войны, разжигание расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура, следственные органы, органы местного самоуправления и государственной власти должны сотрудничать с кибердружинами.

2
Как будут создаваться кибердружины?
Кибердружины будут создаваться как общественная организация. О ее деятельности нужно будет уведомлять территориальный Роскомнадзор.
3
Кто может вступить в кибердружину?
В кибердружину может вступить любой желающий гражданин России, которому есть 18 лет.
4
На что направлен законопроект?

Один из разработчиков проекта, депутат Олег Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

"Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность", — отмечает он.

5
При чем здесь Лига безопасного интернета?
На самом деле в России уже существует что-то похожее на кибердружины. Их создала "Лига безопасного интернета" в 2011 году. Кибердружинники находят сайты, которые распространяют запрещенные материалы, и сообщают о них Лиге. Однако деятельность добровольцев никак не регулируется, и ведомства сами решают, обращать ли на них внимание или нет.
6
Мнение эксперта

По мнению заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, инициатива создания кибердружин идет от силовиков.

"Это такой хитрый ход. В последнее время к ним было много претензий, поэтому они решили зайти со стороны общества. Создается видимость, что у общества есть такая потребность, оно само находит противоправную информацию, а экспертиза силовиков подтверждает это, и дело идет в суд. Если эти дружины начнут образовываться, я вас уверяю, среди этих дружинников будут либо бывшие силовики, либо агенты силовиков", — сказала РИА Новости Меркачева.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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