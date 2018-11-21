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В начале ноября депутаты Госдумы от "Единой России" сообщили о подготовке законопроекта о "кибердружинах", которые должны будут выявлять в интернете противоправную информацию. Авторами инициативы выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие. Вместе с Amic.ru разбираемся, чем будут заниматься кибердружины и кто может в них вступить.
Точные обязанности кибердружин пока не прописаны. Но предполагается, что кибердружины должны будут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию. К ней относятся пропаганда войны, разжигание расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокуратура, следственные органы, органы местного самоуправления и государственной власти должны сотрудничать с кибердружинами.
Один из разработчиков проекта, депутат Олег Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.
"Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность", — отмечает он.
По мнению заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, инициатива создания кибердружин идет от силовиков.
"Это такой хитрый ход. В последнее время к ним было много претензий, поэтому они решили зайти со стороны общества. Создается видимость, что у общества есть такая потребность, оно само находит противоправную информацию, а экспертиза силовиков подтверждает это, и дело идет в суд. Если эти дружины начнут образовываться, я вас уверяю, среди этих дружинников будут либо бывшие силовики, либо агенты силовиков", — сказала РИА Новости Меркачева.
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