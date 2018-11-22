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Реальные ли скидки предлагают продавцы в "Черную пятницу"

, ИА "Амител"
Рассказываем вам историю "Черной пятницы", о скидках на товары и как не попасться на уловки мошенников

Фото: tut.by


Уже не первый год во многих странах мира проводится глобальная распродажа "Черная пятница". Присоединяется к этому дню и Россия. Рассказываем вам, что за глобальная распродажа "Черная пятница", откуда она берет свои корни и как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

1
Откуда взялась "Черная пятница"?

"Черная пятница" родом из США. Там традиция устраивать распродажи в этот день установилась еще в 19 веке.

Сам термин "Черная пятница" появился в 1966 году в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Современная трактовка этого термина в английском языке более позитивная — связана с идиомой "in the black" (т.е. "положительный баланс", в противоположность "in the red"), подразумевая, что многие продавцы "выйдут в плюс" в этот день.

Необычное название праздника связывают также с тем, что в бухгалтерских книгах продавцов в 60-е годы использовались два вида чернил — черные и красные. Расходы и убытки отмечались красными, а доходы — черными. Грандиозные распродажи и скидки проводились для получения прибыли, поэтому день и назвали Черной пятницей.

2
Когда "Черная пятница" в 2018 году?

В Америке и по всему миру акция проходит после Дня благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.

В 2018 году "Черная пятница" выпадает на 23 ноября. Однако многие магазины начнут акцию уже сегодня вечером, 22 ноября. В России акция продлится все выходные.

3
Какие магазины примут участие в "Черной пятнице" в 2018 году?
В акции принимают участие подавляющее большинство магазинов. В ней поучаствуют более 250. Существует несколько сайтов-агрегаторов, на которых указаны магазины, устраивающие распродажи в этот день. К их числу относятся: blackfridaysale.ru и blackfriday-russia.ru, а также chernaja-pyatnitsa.ru.
4
Чем российская "Черная пятница" отличается от американской?

В Америке "Черная пятница" не является официальным праздником, но многие работники в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В этот день магазины открываются очень равно — около 5 утра, а некоторые торговые сети в полночь. И покупателям предлагаются большие, реальные скидки, иногда доходящие до 80-90%.

В России магазины также обещают бешеные скидки в "Черную пятницу". Однако честный дисконт дают далеко не все. Многие ритейлеры сначала завышают цену на товар, а потом делают "искусственную скидку". Именно это и есть самый распространенный ход в России. На нем попадался не один магазин.

5
Настоящие ли скидки в "Черную пятницу"?

Когда как. Крупные торговые сети с хорошей репутацией дорожат своей репутацией, и, скорее всего, там скидки будут настоящие.

А некоторые магазины пользуются следующими уловками.

Многие продавцы за несколько недель до распродажи накручивают цену на товар, а к "Черной пятнице" резко снижают ее, предлагая "скидки" в 50%. В результате покупатель приобретает товар по его обычной цене.

Бывает, что продавец сначала накручивает стоимость товара, а потом так же снижает ее, но скидка будет настоящая. Просто вместо описанных 90% на самом деле скидка составит не более 10%.

6
Как не попасться на уловки нечестных продавцов в "Черную пятницу"?

Эксперты Moscow Business School рассказали, как не стать жертвой обмана недобросовестных продавцов и избежать финансовых потерь.

  • Выберите товар заранее. Если вы выберете то, что хотите купить, заранее, то вы легко можете проследить, реальную ли скидку выставил продавец.
  • Проверьте цену товара перед покупкой. Если покупка на распродаже спонтанная, посмотрите на исходную цену. Пробейте стоимость в интернете и узнайте, соответствует ли результат средней цене на этот товар. Если она окажется в несколько раз выше — вас пытаются надуть.
  • Смотрите внимательно, что покупаете. Большинство продавцов в "Черную пятницу" стараются сбыть с рук залежалый товар. Он уже не современный, не модный и часто не слишком качественный. Поэтому и идет по бросовым ценам.
  • Посмотрите на условия доставки и возврата. Если делаете покупку в интернете, внимательно изучите условия доставки и возврата товара, приобретенного по скидкам. Накануне "Черной пятницы" активизируются мошеннические сайты, которые отказываются забирать купленный у них товар, если он не подошел.
  • Избегайте дубликатов сайтов. Смотрите внимательно, у кого покупаете. Мошенники создают точные копии популярных сайтов, чтобы заманивать доверчивых покупателей скидками. В лучшем случае они продадут копии известных брендов, которые развалятся сразу после покупки или прослужат несколько месяцев. Чтобы убедиться, что перед вами не дубль сайта, всегда проверяйте адрес страницы, на которой находитесь. Иногда от оригинального его отличает всего пара букв.
  • Не торопитесь с покупкой. Как это ни парадоксально звучит, но настоящие скидки часто бывают после "Черной пятницы", когда продавцы понимают, что не смогли распродать все, что планировали. Тем более что вслед за "Черной пятницей" идут киберпонедельник, рождественская и новогодняя распродажи.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

22.11.2018 16:26
Жоржик

Да нет скидок реальных нигде. Идет небольшой скидос только на откровенно залежалый товар. На ходовые позиции нет скидок вообще, они и так продаются.

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