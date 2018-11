Откуда взялась "Черная пятница"?

"Черная пятница" родом из США. Там традиция устраивать распродажи в этот день установилась еще в 19 веке.

Сам термин "Черная пятница" появился в 1966 году в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Современная трактовка этого термина в английском языке более позитивная — связана с идиомой "in the black" (т.е. "положительный баланс", в противоположность "in the red"), подразумевая, что многие продавцы "выйдут в плюс" в этот день.

Необычное название праздника связывают также с тем, что в бухгалтерских книгах продавцов в 60-е годы использовались два вида чернил — черные и красные. Расходы и убытки отмечались красными, а доходы — черными. Грандиозные распродажи и скидки проводились для получения прибыли, поэтому день и назвали Черной пятницей.