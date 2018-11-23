Пятница, 23 Ноябрь, 08:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,61
€ 74,8
305717
Обь
54см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Вопрос дня



Где в Барнауле покататься на коньках

, ИА "Амител"
Рассказываем, где открылись катки, где откроются в ближайшее время и сколько стоит прокат коньков

Фото: saratov-room.ru


В Барнаул пришла зима. Правда, пока не календарная. В краевой столице начинают работать зимние развлечения, в том числе и катки. Всего этой зимой в Барнауле для населения будут работать 19 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база. Предлагаем вам ознакомиться со списком уже открывшихся, а также готовящихся к запуску катков.

Парк "Экстрим" (пр-кт Ленина, 152д). Работает в будние дни с 14:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Стоимость проката коньков составляет 120 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 70 рублей в день.

Парк культуры и отдыха "Центральный". В зимний период парк ждет посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Стоимость проката коньков составляет 90 рублей в час. Со своими коньками каток можно посетить за 80 рублей в день.

Парк развлечений "Арлекино" (ул.Георгия Исакова, 149а). Часы работы: в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Прокат коньков — 100 рублей в час, со своими коньками — 50 рублей за весь день.

Остальные катки начнут работу с начала декабря в ежедневном режиме.

Крытый каток "Льдинка" (ул.Энтузиастов,12). В будние дни он будет работать с 12:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 22:00. Прокат коньков будет стоить 160 рублей в час, со своими коньками — 100 рублей в час.

Стадион имени Смертина (ул. Энтузиастов, 12б). Он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 часов. Прокат 120 рублей в час, прокат коньков 70 руб. Подробности по телефону: 22-64-97.

Ледовый дворец "Динамо" (ул.Жасминная,3). Он будет работать ежедневно с 08:00 до 23:00 часов. Стоимость проката составит 250 рублей в часа, для детей — 150 рублей.

Парк "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а). Каток там будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 часов. Стоимость проката — от 120 рублей в час, со своими коньками от 60 рублей.

Стрелковый комплекс "Олимпийский" (ул. Власихинская, 69 ф). Будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 часов, а в пятницу и субботу с 10:00 до 21:00 часов. Стоимость проката коньков — 150 рублей в час, со своими коньками -100 рублей.

Микрорайон Новосиликатный (ул.Благовещенская, 4а). Там на коньках можно будет покататься ежедневно с 09:00 до 21:00 часов. Прокат коньков будет стоить 150 рублей в час, со своими коньками — 100 рублей.

Сквер имени Германа Титова. Он будет работать в зимний период ежедневно с 11:00 до 21:00. Стоимость проката коньков составит 100 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 50 рублей в день. Открытие катка запланировано на 15 декабря.

Стадион "Мотор" (ул. Эмилии Алексеевой, 71в). Откроется каток на стадионе в начале декабря.

Спортивный комплекс "Лабиринт" (ул.Юрина, 197). Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Парк семейного отдыха "Эдельвейс" (ул.Юрина, 275б).

Площадь Мира (ул.Георгия Исакова, 213).

Всего этой зимой в Барнауле для населения будут работать 19 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
08:15
ФСО не комментирует появление военных вертолетов со "статуями" над Кремлем 0
07:50
Жителя Новоалтайска судят за убийство матери и сдачу ее украшений в ломбард 0
07:34
Машины не ставить: запретные места для парковки в Барнауле в схемах 0
07:19
Квартиру в стиле "благородная классика" продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 0
07:03
Веселая и фриковатая: фото озорной и легкой Майли Сайрус 0
06:48
Предотвратить насилие: в школах Алтая усилят меры по борьбе с конфликтами 1
06:32
Снеговик из ада: подборка страшных чудовищ из снега 3
06:17
Потепление до +5 и снежное одеяло: погода в Алтайском крае на 23 ноября 0
06:01
Где в Барнауле покататься на коньках 0
05:07
В Британии щенка арестовали за то, что он укусил полицейского 0
04:10
Недовольные сатанисты договорились с каналом Netflix 1
03:07
"Яндекс.Такси" разрешил пользователям вызывать несколько машин сразу 0
02:05
Суд в Москве взыскал с Церетели 522 тысячи рублей 0
01:14
Toyota попала в топ-5 продаваемых в РФ автопроизводителей 0
00:14
СК проводит проверку после гибели рабочего на стройке ТЦ в Новой Москве 0
23:57
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках в России 0
23:32
В ФСБ рассказали о предотвращении ряда нападений на школы в России 0
23:15
Пожар произошел в частном доме в Барнауле 0
22:57
Apple вернет в продажу смартфоны iPhone X 0
22:41
СМИ: восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей 0
22:23
Путин поправил курсанта, поставившего в слове неправильное ударение 3
21:58
Эксперты обнаружили более 400 клонов AliExpress перед "черной пятницей" 0
21:41
Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело 0
21:21
Кудрин заявил о ненужности полной дедолларизации экономики 0
20:56
Армию России признали одной из сильнейших в мире 0
20:41
СМИ: вице-адмирал Игорь Костюков стал и.о. главы ГРУ 0
20:24
Пизанская башня начала выпрямляться 0
19:47
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древней усадьбы 0
19:21
Немецкие СМИ назвали борщевик "стихийным бедствием" России 0
19:08
Коротко о главном: "переплата" за бензин, зеленая вода и старые билеты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 ноября
18:58
РКН выписал Sports.ru штрафы за использование ненормативной лексики 2
18:40
Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию ведущего 0
18:21
Роскачество определило лучшую туалетную бумагу 1
17:50
Милонов попросил главу МВД Колокольцева проверить деятельность Элджея 5
17:33
Барнаульцев призывают не бояться зеленой воды из крана 2
17:26
Пользователи Android полмиллиона раз скачали вирус под видом игр 0
17:12
Спрос останется высоким: как рост цен на отдых скажется на жителях Алтая 0
17:05
Ространснадзор исключил вину "Аэрофлота" в инциденте в Шереметьево 2
16:48
Барнаульца обвиняют в серии хищений автомобилей у знакомых и отчима 0
16:33
ГД приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 года 5
16:21
Реальные ли скидки предлагают продавцы в "Черную пятницу" 2
16:13
Минздрав одобрил идею об оплате сотрудникам фирм занятий спортом 1
16:02
Создание сплошного светового коридора завершили на Новом мосту в Барнауле 7
15:49
Эвакуацию провели в бывшем военном городке в Бийске из-за опасной находки 0
15:33
Опрос: большинство россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны 17
15:25
Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира 5
15:12
СМИ: рэпера Хаски обвинили по трем статьям 2
15:01
Гордость России: Шубенков претендует на "Национальную спортивную премию" 22
14:50
Чудеса сбываются: напишите письмо Деду Морозу и получите подарок 0
14:36
Смертельное лобовое ДТП с участием Lexus произошло на алтайской трассе 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.