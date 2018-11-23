Фото: saratov-room.ru

В Барнаул пришла зима. Правда, пока не календарная. В краевой столице начинают работать зимние развлечения, в том числе и катки. Всего этой зимой в Барнауле для населения будут работать 19 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база. Предлагаем вам ознакомиться со списком уже открывшихся, а также готовящихся к запуску катков.

Парк "Экстрим" (пр-кт Ленина, 152д). Работает в будние дни с 14:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Стоимость проката коньков составляет 120 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 70 рублей в день.

Парк культуры и отдыха "Центральный". В зимний период парк ждет посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Стоимость проката коньков составляет 90 рублей в час. Со своими коньками каток можно посетить за 80 рублей в день.

Парк развлечений "Арлекино" (ул.Георгия Исакова, 149а). Часы работы: в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Прокат коньков — 100 рублей в час, со своими коньками — 50 рублей за весь день.

Остальные катки начнут работу с начала декабря в ежедневном режиме.

Крытый каток "Льдинка" (ул.Энтузиастов,12). В будние дни он будет работать с 12:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 22:00. Прокат коньков будет стоить 160 рублей в час, со своими коньками — 100 рублей в час.

Стадион имени Смертина (ул. Энтузиастов, 12б). Он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 часов. Прокат 120 рублей в час, прокат коньков 70 руб. Подробности по телефону: 22-64-97.

Ледовый дворец "Динамо" (ул.Жасминная,3). Он будет работать ежедневно с 08:00 до 23:00 часов. Стоимость проката составит 250 рублей в часа, для детей — 150 рублей.

Парк "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а). Каток там будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 часов. Стоимость проката — от 120 рублей в час, со своими коньками от 60 рублей.

Стрелковый комплекс "Олимпийский" (ул. Власихинская, 69 ф). Будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 часов, а в пятницу и субботу с 10:00 до 21:00 часов. Стоимость проката коньков — 150 рублей в час, со своими коньками -100 рублей.

Микрорайон Новосиликатный (ул.Благовещенская, 4а). Там на коньках можно будет покататься ежедневно с 09:00 до 21:00 часов. Прокат коньков будет стоить 150 рублей в час, со своими коньками — 100 рублей.

Сквер имени Германа Титова. Он будет работать в зимний период ежедневно с 11:00 до 21:00. Стоимость проката коньков составит 100 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 50 рублей в день. Открытие катка запланировано на 15 декабря.

Стадион "Мотор" (ул. Эмилии Алексеевой, 71в). Откроется каток на стадионе в начале декабря.

Спортивный комплекс "Лабиринт" (ул.Юрина, 197). Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Парк семейного отдыха "Эдельвейс" (ул.Юрина, 275б).

Площадь Мира (ул.Георгия Исакова, 213).

Всего этой зимой в Барнауле для населения будут работать 19 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база.