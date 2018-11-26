Фото: sputnik.by
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и двинулись к Керченскому проливу. Вместе с Amic.ru разбираемся, что произошло и в какие последствия может вылиться этот инцидент.
Фото: most.life
Утром 25 ноября два малых бронированных катера военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" попытались перейти из порта Одессы в Мариуполь в Черном море. Украинские корабли пересекли российско-украинскую границу и двинулись в Керченский пролив. При этом предварительной заявки на проход судов Украина не подавала. Украина, в свою очередь, утверждает, что о намерении совершить плановый переход она сообщала заранее.
В течение всего дня о судьбе двух украинских катеров и буксиров ничего известно не было. Однако в трактовке ВМС Украины события разворачивались следующим образом.
"Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", — заявила украинская сторона.
Уточняется, что против трех судов действовали российские катера "Соболь", сторожевой корабль "Дон", катер "Мангуст" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Ближе к полудню навстречу "Бердянску" и "Никополю" из украинского Бердянска к Керченскому проливу уже со стороны Азовского моря вышло еще два речных бронекатера класса "Гюрза". Катера были остановлены береговой охраной у границы российских территориальных вод в Азовском море.
Около полудня Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов. Для этого поперек арки Крымского моста было выставлено судно. Позднее район начали патрулировать российские штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52. Проход под мостом ненадолго открывался только для российского тральщика "Вице-адмирал Захарьин" и двух российских артиллерийских катеров.
Уже вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По информации Украины, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия, однако ведомство сообщает о трех раненых. Им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
Кончилась украинская провокация тем, что российская сторона задержала два украинских катера и буксир.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел военное положение на 60 дней, сообщает 112.ua. Секретарь Совета Александр Турчинов заявил, что особый режим введен для "создания условий для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины".
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что военное положение не означает оглашение войны.
"Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территории, территориальной целостности, суверенитета и независимости страны", — цитирует Порошенко издание.
Фото: ru.krymr.com
У здания посольства России в Киеве собрались украинские активисты, которые устроили акцию протеста. Митингующие забросали территорию посольства дымовыми шашками, а ко входу принесли автомобильные шины. Активисты попытались поджечь шины, но правоохранительные органы помешали этому.
Какова реакция других стран?
На инцидент отреагировали и международные организации. Евросоюз призвал стороны к сдержанности в Азовском море, чтобы деэскалировать ситуацию.
"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию", — заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
"Строительство Керченского моста проходило без согласия Украины и представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит инспекции", — также заявили в ЕС.
В сообщении НАТО говорится, что альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права на навигацию в территориальных водах. Альянс призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море в соответствии с международным правом.
Фото: ps.fsb.ru
ФСБ России заявила о наличии неопровержимых доказательств тому, что Военно-морские силы Украины устроили провокацию. В ближайшее время эти доказательства будут опубликованы.
"Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — сообщили в ФСБ.
Довольно резко о сложившемся конфликте высказалась в своем Twitter спикер МИД РФ Мария Захарова.
"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", — сказала Захарова.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что сейчас от России не требуются аккуратные действия. По его словам, "необходимы жесткие дипломатические предупреждения".
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, в свою очередь, заявил, что провокация готовилась давно.
"Провокация готовилась давно, и это не последний этап нагнетания конфронтации в российско-украинских отношениях", — сказал Мурадов "Известиям".
Он подчеркивает, что на Украине приближаются выборы президента, и позиции Петра Порошенко на них довольно слабы. Поэтому он пытается создать среду, в которой ему будет легче завоевать голоса украинских избирателей.
К чему может привести конфликт России и Украины в Керченском проливе?
Из сообщений ФСБ неясно, в каком месте была нарушена российская граница. Судоходство в перекрытом Россией Керченском проливе и в Азовском море регулируется российско-украинским договором "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", сообщает "Коммерсантъ". В документе говорится, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
Это означает, что украинские корабли имеют право беспрепятственно проходить через пролив в Азовское море, так как оно является внутренними водами России и Украины.
В связи с этим России могут быть предъявлены обвинения в нарушении этого договора. И они уже были предъявлены.
"Расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования, — заявило украинское Министерство иностранных дел. — Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", — подчеркивает украинское МИД.
Комментарии
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"25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, и двинулись к Керченскому проливу."
"Из сообщений ФСБ неясно, в каком месте была нарушена российская граница. Судоходство в перекрытом Россией Керченском проливе и в Азовском море регулируется российско-украинским договором "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", сообщает "Коммерсантъ". В документе говорится, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства."
Если вам неясно - так выясняйте, а чушь не пишите.
Азовское море является внутренним морем России и Украины. Только для прохода под мостом нужна заявка и лоцман. Заявки не было, на запросы корабли не отвечали. Амик иноагент? Подрабатывает у укровоенов?
14:03
- гость -
Только для прохода под мостом нужна заявка и лоцман.
Разве Россия делала заявку в Украину для постройки моста?
"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", — сказала Захарова.
а чего еще ожидали от "лучшего выбора украины"...
Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте (с)
26.11.2018 14:12
- гость -
А вы ухи не переели?
ничего не поняла из статьи.. начали за здравие - Украина нарушила границы, закончили за упокой - РФ нарушила договор.. так кто крайний то в итоге?
26.11.2018 14:18
- гость -
Вашим ртом только дерьмо хавать.
Идите на своих салоедских ресурсах сосите Парашенко.
14:14
Грантштейн
А вы ухи не переели?
А что не так, бандит с большой дороги?
26.11.2018 14:21
- гость -
Ты назовись, чтобы с тобой разговаривать, путало малолетнее.
14:20
Грантштейн
Идите на своих салоедских ресурсах сосите Парашенко.
Почему вы ненавидите украинцев, вы наци?
14:23
Грантштейн
Я - гость! Вы слепой?
26.11.2018 14:23
- гость -
Петя Параша - враг всему здравому. Про нацию сказано ничего не было.
26.11.2018 14:24
- гость -
С анонимами не общаюсь.
26.11.2018 14:23
- гость -
Я вот к примеру сам украинец, но вас, поганую бандеровскую фашистскую нечисть, ненавижу люто-бешено.
"Это означает, что украинские корабли имеют право беспрепятственно проходить через пролив в Азовское море, так как оно является внутренними водами России и Украины."
Как они могли нарушить границу, если там разрешено судоходство?
14:29
Грантштейн
Разве вы не украинцев презрительно назвали салоедами?
14:30
- гость -
Я вот к примеру сам украинец,
А не врёшь?
Сейчас Вова потирает руки, ведь можно много млрд. рублей "выделить" на новую войнушку
26.11.2018 14:32
- гость -
Ты к украинцам не примазывайся, галичанка тернопольская. Вали в свою Польшу.
26.11.2018 14:33
Kremlin
Больше всех рада хунта и Порошок в частности, можно "выборы" отменить.
26.11.2018 14:33
Kremlin
Вот 4 года сидел Вова, терпел, не воровал деньжат, а теперь его расперло, да? Убогий, объясни свою логику, если сможешь.
14:38
Грантштейн
Какой он тебе вова, биндера?? Он Владимир Владимирович!
ну что россияне, затягивайте пояса, новые санкции не за горами...
Значит Денис Пушилин писать можно, а поменять заглавные буквы его ФИО нельзя?)
26.11.2018 14:38
Грантштейн
Полегче, дерзкий парнишка
Зря наш главнокомандующий четыре года назад не дал приказа агрессивно оккупировать
Запорожскую и Херсонскую области.
26.11.2018 14:46
- гость -
А вы так самоутверждаетесь?
26.11.2018 14:47
Kremlin
Ты так с зеркалом разговаривай, убогий.
26.11.2018 14:48
Грантштейн
Не вижу смысла опускаться на твой уровень и продолжать диалог. Удачи, Чудо!
14:47
- гость -
Зря наш главнокомандующий четыре года назад не дал приказа агрессивно оккупировать
Запорожскую и Хе рсонскую области.
Клоун, у тебя за ОРДЛО пенсию отобрали, а за те области тебе бы уже жрать нечего было!)))
Всё-таки зря наш главнокомандующий четыре года назад не дал приказа агрессивно оккупировать Запорожскую и Хе рсонскую области.
26.11.2018 14:52
Kremlin
Удачи себе пожелай, убогий. Как же вас корёжет, когда на отпор натыкаетесь.
26.11.2018 14:53
- гость -
ОРДЛО... Свидомый утырок?
26.11.2018 14:53
- гость -
Зря наш главнокомандующий четыре года назад не дал приказа агрессивно оккупировать
приехал буркхальтер и все испортил...
вообще-то Крым украинский, это признают все страны мира и даже СНГ. где там граница россии? щас вове прилетит санкций и дарагие расияне останутся совсем без пенсий и социалки.
14:57
- гость -
приехал буркхальтер и все испортил...
Это тот швейцарский ханорик, который сорвал победоносное наступление?
Опять целостность украины подорвана,а гидность порушена.
Какую какую границу нарушили? Где она по документам, а не по хотелкам путиноидов?
О! доллар на рубль вырос!
Вообще складывается впечатление, что Порох работает в паре с Путиным и бизнес их заключается в окончательном разводе лохов украинцев на бабки, а те и рады стараться. Порох - я шхуны отправлю, ты их долбанешь. А потом я все бабки на агрессию с тобой выкачаю и свалю. Тебе долю отпишу.
ВВП - договорились
Павсесакий,границы уже четыре года как изменились.Такое бывает на земле,и тому сотни примеров.Напиши, при каких условиях крымчане по другому разу стали бы украинцами? )Продолжай витать в облаках.
Кранштейн в ярости, видно дела у повара идут не очень.
26.11.2018 15:10
Павсекакий
Какий, обычная государственная граница. Не в курсе?
Хочу напомнить: УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 433-ФЗ)
26.11.2018 15:19
местный
О, уже и шалавы рот открыли)
Кранштейн, вы хороший индикатор, пушной зверек уже не за горами.
Грантштейн, тогда передайте Вашим жене и дочке привет. Они поймут от кого.
26.11.2018 15:26
местный
И я даже знаю в чью дверь он постучится)
26.11.2018 15:26
- гость -
Иди лесом, убогий, здесь тебе не подадут.
Гратштейн, о каких призывах речь? Ты бредишь? Где граница был вопрос. И почему у РФ больше прав в керченском проливе, чем у Украины?
Павсесакий,ты всерьёз думаешь,что это нормально,в рамках международного права,шнырять без уведомления и разрешения под стратегическим мостом,включая военные катера?
"Напиши, при каких условиях крымчане по другому разу стали бы украинцами?"
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У очень многих крымчан (возможно у большинства) и так есть украинские паспорта, т.е. они украинцы
"Возможно,большинства..."Ты в облаках витаешь .Или
15:41, а каких правах вы вдруг вспомнили? Договор о границе между РФ и Украиной Путин подписывал.
Или это как с пенсионным возрастом? Это давно было, не считается?
Ну и вот этот договор не мешало бы всем почитать:
Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива
Керчь, 24 декабря 2003 года
Ратифицирован Федеральным законом РФ от 22 апреля 2004 года N 23-ФЗ