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Что делать, если вашего ребенка травят в школе

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
Собрали советы, что делать, если вашего ребенка травят в школе, и как понять, что ребенок стал объектом травли

Фото: funnydetki.ru


На всю страну прогремел скандал с травлей ученика барнаульского лицея № 101. Над восьмиклассником издевались с начала года, а 12 ноября мальчик вернулся домой с подбитым глазом. Выяснилось, что в него кинули куском льда.

К сожалению, в своей жизни с буллингом в школе сталкивались большинство учеников. Попробуем разобраться, что нужно делать, если ваш ребенок стал жертвой травли в школе.

1
Кто может стать жертвой травли в школе?

Стать жертвой травли в школе может любой ученик, и чаще всего у обидчика отсутствуют какие-либо основания для агрессии. Но чаще всего объектом буллинга становятся те, кто отличается от других детей.

Это может быть новенький в классе, которого "проверяют на прочность". Жертвой может быть и тот, кто чем-то отличается от обидчика (другая национальность или отсутствие модного гаджета). Причиной для травли могут стать и поведенческие особенности ребенка (он плохо или хорошо учится, или он не выговаривает букву "р"). Часто страдают замкнутые или домашние дети, которые не умеют общаться в коллективе.

Исправлять особенности ребенка нет смысла. Обидчик воспримет это как слабость и низкую самооценку.

2
Чем опасна травля в школе?

Травля может принимать форму физического насилия и привести к травмам. По словам мамы мальчика, над которым систематически издевались в лицее № 101, в образовательном учреждении были случаи, когда травля доходила до перелома ноги ученика.

Травля может быть и психологической. И она не менее опасна, чем физическая. Буллинг снижает самооценку ребенка или подростка, у него формируются комплексы, и он начинает верить, что заслужил плохое отношение к себе.

Травля мешает объекту насмешек и издевок учиться, ему попросту не до уроков. У ребенка возникают тревожные расстройства, фобии, депрессии. 

Директор Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Ольга Борисенко отмечает, что буллинг — это всегда психологическая травма, которая может проявиться во взрослом возрасте по-разному: от неумения общаться с людьми до серьезных проблем со здоровьем.

3
Как понять, что ваш ребенок стал объектом травли в школе?

Первый признак того, что вашего ребенка травят в школе — он становится необщительным и скрытным.

"Если ребенок раньше рассказывал о школе, об одноклассниках, а потом резко начинает обходить эти темы стороной. Он находится в ситуации одиночества. Его никто не приглашает в гости, он не общается с одноклассниками, не хочет ходить на мероприятия в школе", — описывает признаки буллинга Ольга Борисенко.

Есть еще несколько признаков, как распознать, что вашего ребенка травят в школе.

  • Ребенок становится мрачным, напряженным и агрессивным;
  • Ребенок ищет причины, чтобы пропустить школу, притворяется больным;
  • Ребенок часто возвращается из школы в порванной одежде, "теряет" вещи или приносит сломанную технику, в тетрадях или на школьных вещах могут появляться оскорбительные надписи;
  • Снижается школьная успеваемость даже по любимым предметам;
  • У младших школьников может пропадать аппетит, появиться энурез.
4
Что делать, если ребенка травят в школе?

Если родителям стало известно, что у ребенка возникли проблемы в отношениях со сверстниками, то в первую очередь с ним нужно откровенно поговорить.

"Узнайте, как давно начались стычки с другими ребятами, как он переживает это. Желательно, чтобы ребенок высказался, не стыдясь тех эмоций. Когда он проговорит эту ситуацию, ему станет легче, и таким образом ситуация уже начнет решаться. Важно, чтобы родитель донес до ребенка, что эта проблема носит временный характер, что ребенок не виноват в этом. Нужно вселить в него надежду и показать, что вы будете его защищать и будете с ним до конца. Это важно. Если ребенка травят, он и так один против группы обидчиков", — рассказала Борисенко.

Она добавила, что родитель ни в коем случае не должен критиковать ребенка. Он должен почувствовать поддержку родителя.

Следующий шаг родителя — обращение в школу.

"Если школа помогла — замечательно. У нас был случай, когда мама только через год с удивлением узнала, что у ее ребенка был в классе конфликт. Классный руководитель, увидев это, так организовала работу, что инцидент был снят в классе, и не было необходимости иных людей втягивать в разбирательство. Ну а если родители считают, что руководство школы недостаточно вмешалось в конфликт, то они должны обратиться в комитет по образованию. У нас ни одно обращение не остается без внимания. И дальше мы уже начинаем работу не только с детьми и со школой, но и с родителями, предлагая различные варианты психолого-педагогической помощи", — рассказала председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина.

Родитель, в свою очередь, должен объяснить ребенку, что в травле нет его вины.

Жительница Москвы Наталья Цимбаленко, которая пресекла травлю в отношении своего сына, составила инструкцию, как подготовиться к защите своего ребенка, в том числе и в суде.

  • Соберите доказательную базу (скриншоты, оскорбления, ссылки, показания одноклассников, справки о побоях и так далее).
  • Проанализируйте аккаунты зачинщиков травли в соцсетях — в каких группах состоят, что постят, как разговаривают. Это поможет при составлении их характеристик.
  • Обратитесь к классной руководительнице, а также к родителям учеников, с которыми у вашего ребенка сложности, к школьному психологу, социальным работникам. Проговорите ситуацию, определите план действий. Нужно учитывать, что без вмешательства сами дети не смогут разрешить ситуацию в классе.
  • Если ничего не изменилось, то обратитесь к психологу за заключением о тяжелом психологическом состоянии и моральном вреде, нанесенном ребенку ситуацией. Выбирайте психолога, у которого есть лицензия — его заключение может иметь значение в суде.
  • Начинайте писать жалобы директору школы. Если это не помогло, то пишите жалобы в комиссию по делам несовершеннолетних администрации района, в управляющий совет школы, инспектору по делам несовершеннолетних. А если не помогло и это, то жалобы придется писать в департамент по образованию, в прокуратуру, уполномоченному по правам человека в городе.
  • Одновременно сформируйте общественный резонанс — именно он заставляет двигаться многие инстанции. А родителей зачинщика травли это подтолкнет к тому, чтобы пересмотреть свой подход к ситуации. Пишите посты в соцсетях, обращайтесь в СМИ.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, в свою очередь, советует дать ребенку детский телефон доверия. Телефон доверия: 8-800-2000-122. Звонок бесплатный.

"Там специально обученные консультанты подскажут ребенку, как вести себя именно в его индивидуальном случае. Они смогут замотивировать его получить помощь у родителей. Вот, как видим, в том случае, который мы обсуждаем, молодой человек решил сам справиться с этой проблемой. А это неправильная позиция. Это юношеский максимализм: "Я сам все решу, мама, не лезь". Нужно разъяснить детям, эту ситуацию решить одному нельзя. Что нужна помощь, независимо от того — старше тебя эти ребята или младше. Сильнее или слабее", — рассказал Amic.ru Костенко.

5
Что, если ваш ребенок травит других школьников?

Если вы узнали, что ваш ребенок выступает агрессором и травит других детей, прежде всего держите себя в руках и не переходите на физическое наказание, советует уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

"Нужно быть осторожным и разговаривать с ребенком, обсуждать его мотивы, недопустимость подобного рода поведения. Возможно, просмотр фильмов, обсуждение литературы, но важно довести до ребёнка понимание недопустимости такого поведения, а потом с ним периодически к этой теме возвращаться. Есть западноевропейские исследования, согласно которым у детей, которые являлись агрессорами, обидчиками, дома был специфически жесткий стиль семейного воспитания, имелись методы жестокого обращения", — цитируют Казанцеву "Вести Алтай".

Наталья Полосина, в свою очередь, подчеркивает, что родителям нужно трезво оценить ситуацию и также обратиться в школу.

"Ребенку очень сложно выйти из этой ситуации, как пострадавшему, так и тому, кто оказывает давление. Может, это чисто подростковый максимализм. Кто-то утверждает себя учебой, а кто-то по-другому", — говорит Полосина.

Максим Костенко добавляет, что детям, которые являлись активными участниками травли, тоже нужна серьезная психолого-педагогическая помощь.

"И на это мы тоже обратим внимание нашего Центра психолого-педагогического сопровождения. С этими детьми тоже должен работать психолог, потому что сейчас очень важно, чтобы такая форма насильственного поведения не закрепилась у них как форма поведения в социуме", — рассказал он о дальнейших действиях.

Психологическая служба должна вывести ребенка на то, какие пути утверждения он может найти помимо агрессии.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

27.11.2018 12:24
- гость -

когда вмешиваются родители травля остановится, но в большинстве случаев ребенок становится изгоем

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27.11.2018 12:28
Ну и что

изгой - это хорошо, меньше всяких обезьян в поле зрения

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27.11.2018 12:50
АААА

в советское время это было очень редко. И решалось просто, давали д..лей зачинщикам и все проходило. У меня в классе такое было примерно в 2 или в 3 класе. пришла мама мальчика (ему к стати тоже повредили голову - линейкой кинули и до крови пробили.) нормально так поговорили с инициатором всего этого и все перестало сразу же. К стати я помню, что вызвано это было не неприязненным отношением к мальчику, а нам казалось что это веселая игра, и что ему это тоже нравится. Линейкой поранили его случайно. Но это стало причиной вмешательства мамы и учителя наверное тоже (его роль не помню). После того как с детьми пообщались - мы все стали дружить. А в случаях более сложных - всегда были пионервожатые, старшеклассники, которые не давали в обиду никого. (всегда находился кто-нибудь из старших классов. который вмешивался в ситуацию и прекращал ее, даже девушки-старшеклассницы). Главное для таких людей показать, что против них тоже есть сила, причем не одного кого-то, а именно ОБЩЕСТВО не позволит гнобить одного. Именно этого сейчас не хватает - каждый сам за себя.

0  0
27.11.2018 13:07
- гость -

Виновник в этом ВСЕГДА школа и учителя. Обязанность учителя сделать в классе коллектив дружный и плаченный, они разбивают на группы и так проще управлять. Из процесса воспитания школу превратили в услугу по выдаче знаний. Именно государство должно заставить учителя работать по воспроизводству нужных для этого государства граждан. НО, если государству нужны именно такие, учителя именно таких учеников и воспитывают. Серая глупая масса, затюканная и тупая поддается проще для взимания налога, подати, это для государства выгодно. Нам ненужны математики и финансисты сказал Греф, получив образования математика и финансиста.

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27.11.2018 13:44
- гость -

Всю жизнь мама будет бегать собирать скриншоты, справки, показания? Ну-ну. Отдайте в бокс, пусть пятак разобъёт обидчику. А если в принципе характера нет, так и будет по жизни хикки.

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27.11.2018 14:05
- гость -

Если ребенка травят в школе - нужно добиваться увольнения по статье директора и педагогов допустивших травлю и наказания деятелей назначивших этих т.н. учителей!

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