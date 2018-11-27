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Рак поджелудочной железы: как распознать и лечить эту болезнь

, ИА "Амител"
Рассказываем о симптомах, лечении и причинах возникновения рака поджелудочной железы


Рак поджелудочной железы находится в числе лидеров по заболеваемости и смертности среди всех злокачественных опухолей в Алтайском крае. Одногодичная летальность с момента постановки диагноза в Алтайском крае в 2017 году составила 83%. Помимо этого, с каждым годом количество заболевших продолжает расти. За 10 лет заболеваемость раком поджелудочной железы среди мужчин в Алтайском крае выросла на 47%, у женщин – почти на 60%. Разбираемся, как бороться с этим недугом и кто находится в группе риска.

1
Почему возникает рак поджелудочной железы?

Доподлинно никто не знает. Однако, есть определенные факторы, способствующие возникновению и развитию этого заболевания.

  • Курение и злоупотребление алкоголем;

  • Неправильный режим питания (нерегулярно, но "до отвала", несбалансированный состав пищи – чрезмерное количество жиров или углеводов, преобладание фаст-фуда, полуфабрикатов);

  • Поскольку рак возникает, как правило, в уже измененной ткани, то такие процессы как аденома (доброкачественная железистая опухоль), кисты и хронический панкреатит – воспаление поджелудочной железы можно считать предраковыми. Поэтому их необходимо регулярно наблюдать у врача;

  • Сахарный диабет;

  • Вероятность развития рака поджелудочной железы также увеличивается с возрастом. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу старше 50 лет;

  • Наследственность и генетические нарушения. Эта область "подозрений" продолжает активно исследоваться. Известны семейные случаи заболевания.

2
Как распознать рак поджелудочной железы?

Рак поджелудочной железы – коварное заболевание. Длительное время он протекает бессимптомно, но даже когда появляются первые признаки болезни, часто их принимают за нарушения в работе пищеварительного тракта.

При этих симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу:

  • Регулярные боли в животе с переходом на спину;
  • Тошнота;
  • Рвота;
  • Снижение аппетита и потеря веса,
  • Желтуха, сопровождающаяся потемнением мочи и обесцвечиванием кала.
3
Как лечить рак поджелудочной железы?
Лечение обязательно должно быть комплексным. При малых размерах опухоли и ее доступности проводится операция по иссечению очага рака. В схеме лечения может присутствовать и лучевая терапия – как для уменьшения опухоли перед хирургическим вмешательством, так и для предупреждения рецидивов в послеоперационном периоде.
4
Можно ли жить без поджелудочной?
Сложно, но можно. Удаление поджелудочной железы вызывает диабет и изменяет способность организма переваривать пищу. Потребуются регулярные инъекции инсулина, и возможно придется принимать пищеварительные ферменты с каждым приемом пищи, чтобы еда правильно усваивалась. Также необходимо перейти на питание с низким содержанием сахара и углеводов.
5
Как часто нужно проходить обследование?
Нужно с профилактической целью делать УЗИ внутренних органов раз в год после 50 лет.
6
В чем опасность рака поджелудочной железы?

Рак поджелудочной железы хирурги-онкологи называют "нехорошей" опухолью, признается заведующий отделением рентгенхирургических методов лечения Алтайского краевого онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Константин Мамонтов. И вот почему:

  • Этот вид рака очень часто дает метастазы в другие органы, преимущественно в печень;
  • При раке головки поджелудочной железы в 50% случаев развиваются послеоперационные осложнения — из-за технологической сложности операций и особенностей секреции органа: ферменты поджелудочной железы очень агрессивны, поэтому железа вырабатывает специальные вещества, предотвращающие самопереваривание клеток, в других органах такой "защитный механизм" отсутствует;
  • Рак поджелудочной железы очень часто дает местные рецидивы, когда опухоль через некоторое время вновь появляется в том же месте
7
Необходим здоровый образ жизни
Онколог Константин Мамонтов заявляет, что необходимо вести здоровый образ жизни, так как в подавляющем большинстве случаев рак провоцируют именно факторы внешней среды.

"Рак поджелудочной железы – один из самых коварных видов рака. Он одинаково беспощаден и к обычным людям, и к мировым знаменитостям. Основатель "яблока" Стив Джобс в борьбе с болезнью использовал все возможности, но так и не смог победить этот коварный недуг. Нам, онкологам, часто говорят: зачем вы пугаете людей раком, зачем в подробностях рассказываете об этом страшном заболевании? Затем и рассказываем, что в подавляющем большинстве случаев, провоцирующими причинами развития болезни являются факторы внешней среды. Образ жизни, питание, вредные привычки – это то, на что человек может повлиять, еще будучи здоровым. Лечить болезнь надо не за три дня до смерти, а за три года до ее начала, говорит народная мудрость. Помните об этом. И будьте здоровы!", — говорит Константин Мамонтов.

 

 

 

"РПЖ – один из самых коварных видов рака. Он одинаково беспощаден и к обычным людям, и к мировым знаменитостям. Основатель "яблока" Стив Джобс в борьбе с болезнью использовал все возможности, но так и не смог победить этот коварный недуг. Нам, онкологам, часто говорят: зачем вы пугаете людей раком, зачем в подробностях рассказываете об этом страшном заболевании? Затем и рассказываем, что в подавляющем большинстве случаев, провоцирующими причинами развития болезни являются факторы внешней среды. Образ жизни, питание, вредные привычки – это то, на что человек может повлиять, еще будучи здоровым. Лечить болезнь надо не за три дня до смерти, а за три года до ее начала, говорит народная мудрость. Помните об этом. И будьте здоровы!", — говорит Константин Мамонтов.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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