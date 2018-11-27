Рак поджелудочной железы находится в числе лидеров по заболеваемости и смертности среди всех злокачественных опухолей в Алтайском крае. Одногодичная летальность с момента постановки диагноза в Алтайском крае в 2017 году составила 83%. Помимо этого, с каждым годом количество заболевших продолжает расти. За 10 лет заболеваемость раком поджелудочной железы среди мужчин в Алтайском крае выросла на 47%, у женщин – почти на 60%. Разбираемся, как бороться с этим недугом и кто находится в группе риска.
Доподлинно никто не знает. Однако, есть определенные факторы, способствующие возникновению и развитию этого заболевания.
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Курение и злоупотребление алкоголем;
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Неправильный режим питания (нерегулярно, но "до отвала", несбалансированный состав пищи – чрезмерное количество жиров или углеводов, преобладание фаст-фуда, полуфабрикатов);
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Поскольку рак возникает, как правило, в уже измененной ткани, то такие процессы как аденома (доброкачественная железистая опухоль), кисты и хронический панкреатит – воспаление поджелудочной железы можно считать предраковыми. Поэтому их необходимо регулярно наблюдать у врача;
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Сахарный диабет;
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Вероятность развития рака поджелудочной железы также увеличивается с возрастом. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу старше 50 лет;
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Наследственность и генетические нарушения. Эта область "подозрений" продолжает активно исследоваться. Известны семейные случаи заболевания.
Рак поджелудочной железы – коварное заболевание. Длительное время он протекает бессимптомно, но даже когда появляются первые признаки болезни, часто их принимают за нарушения в работе пищеварительного тракта.
При этих симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу:
- Регулярные боли в животе с переходом на спину;
- Тошнота;
- Рвота;
- Снижение аппетита и потеря веса,
- Желтуха, сопровождающаяся потемнением мочи и обесцвечиванием кала.
Рак поджелудочной железы хирурги-онкологи называют "нехорошей" опухолью, признается заведующий отделением рентгенхирургических методов лечения Алтайского краевого онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Константин Мамонтов. И вот почему:
- Этот вид рака очень часто дает метастазы в другие органы, преимущественно в печень;
- При раке головки поджелудочной железы в 50% случаев развиваются послеоперационные осложнения — из-за технологической сложности операций и особенностей секреции органа: ферменты поджелудочной железы очень агрессивны, поэтому железа вырабатывает специальные вещества, предотвращающие самопереваривание клеток, в других органах такой "защитный механизм" отсутствует;
- Рак поджелудочной железы очень часто дает местные рецидивы, когда опухоль через некоторое время вновь появляется в том же месте
"Рак поджелудочной железы – один из самых коварных видов рака. Он одинаково беспощаден и к обычным людям, и к мировым знаменитостям. Основатель "яблока" Стив Джобс в борьбе с болезнью использовал все возможности, но так и не смог победить этот коварный недуг. Нам, онкологам, часто говорят: зачем вы пугаете людей раком, зачем в подробностях рассказываете об этом страшном заболевании? Затем и рассказываем, что в подавляющем большинстве случаев, провоцирующими причинами развития болезни являются факторы внешней среды. Образ жизни, питание, вредные привычки – это то, на что человек может повлиять, еще будучи здоровым. Лечить болезнь надо не за три дня до смерти, а за три года до ее начала, говорит народная мудрость. Помните об этом. И будьте здоровы!", — говорит Константин Мамонтов.
"РПЖ – один из самых коварных видов рака. Он одинаково беспощаден и к обычным людям, и к мировым знаменитостям. Основатель "яблока" Стив Джобс в борьбе с болезнью использовал все возможности, но так и не смог победить этот коварный недуг. Нам, онкологам, часто говорят: зачем вы пугаете людей раком, зачем в подробностях рассказываете об этом страшном заболевании? Затем и рассказываем, что в подавляющем большинстве случаев, провоцирующими причинами развития болезни являются факторы внешней среды. Образ жизни, питание, вредные привычки – это то, на что человек может повлиять, еще будучи здоровым. Лечить болезнь надо не за три дня до смерти, а за три года до ее начала, говорит народная мудрость. Помните об этом. И будьте здоровы!", — говорит Константин Мамонтов.
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