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Читатель ИА "Амител" Владимир обратился к руководству БГЭС с вопросом о том, сколько должно стоить электричество для гаражных кооперативов, если есть свой трансформатор: "У нас в гаражном кооперативе свой понижающий трансформатор. Вопрос: сколько должен стоить киловатт для кооператива при оплате в ГЭС?".
Генеральный директор БГЭС Иван Василиади отвечает:
Гаражные кооперативы оплачивают электроэнергию по тарифу для населения, вне зависимости от наличия или отсутствия трансформатора. Стоимость одного киловатт-часа составляет — 3 рубля 92 копейки. Отмечу, что наличие в собственности объекта электросетевого хозяйства, к которому относится трансформатор, налагает на владельца бремя его содержания и оплаты потерь электроэнергии при передаче. Данное обязательство подробно описано в федеральном законе № 35 "Об электроэнергетике" (абзац 3 часть 4 статья 26) и в Постановлении Правительства № 442 (часть 2 пункта 144).
Конкретный размер потерь необходимо уточнять дополнительно. Барнаульская горэлектросеть выставляет данные потери ГСК, который распределяет эту часть среди членов кооператива. У нас нет возможности проконтролировать, какую часть потерь ГСК транслирует каждому владельцу. Если вы хотите убедиться в том, что руководство ГСК вас не обманывает при выставлении счетов за электроэнергию, запросите у них копию договора энергоснабжения, в нем вы сможете увидеть размер потерь, согласно нему сделать свой контрольный расчет.
Вопрос читателя поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru.
Комментарии
а чё директор бгэс не хочет рассказать чё за такие крутые у перекупов расходы что они так конски наценяют электроэнергию??!! Кто две цены, кто четверть от первоначальной относительно производителя. У производителя траты на получение электроэнергии несравненно выше чем у перекупов. Может всё дело в том , что в перекупских конторах дофига сидит нужных людей на высоких окладах которые кроме как их получать больше ничё не умеют и ничё не делают?!