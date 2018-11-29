"Не очень понимаю, кто сейчас дает электроэнергию, кто собирает деньги за нее, а кто ремонтирует. Куча организаций энергетических, но кто за что отвечает, разъясните, пожалуйста", — пишет читатель ИА "Амител"
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
На территории города Барнаула гарантирующим поставщиком электроэнергии является Барнаульская горэлектросеть. Именно она поддерживает все контакты с абонентами, касающиеся расчетов за электроэнергию, она же несет ответственность за надежное электроснабжение потребителей.
Барнаульская горэлектросеть работает в тесном тандеме с Барнаульской сетевой компанией (БСК). БСК обслуживает и ремонтирует электросети, строит и реконструирует подстанции, обслуживает и осуществляет проверку приборов учета абонентов Горэлектросети.
Таким образом, дает электроэнергию Барнаульская горэлектросеть, она же собирает за нее деньги. Ремонтирует электросети и обслуживает электросчетчики Барнаульская сетевая компания.
Такое разделения функций между компаниями произошло в 2007 году после государственной реформы электроэнергетики, согласно которой совмещать сбытовую и сетевую деятельность энергокомпаниям запретили. До реформирования отрасли обслуживала сети и собирала деньги за электроэнергию только Барнаульская горэлектросеть.
Вопрос читателя поступил в рамках онлайн-конференции на портале ИА "Амител" . Кстати, 29 ноября проходит очередная конференция, в ходе которой на вопросы барнаульцев отвечает гендиректор БГЭС Иван Василиади. Свои вопросы вы можете задать здесь.
Комментарии
Как зачем - каждый свой процентик......