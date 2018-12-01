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В эти выходные зима в Барнауле вступит в свои права не только на календаре — суббота и воскресенье в краевой столице будут по-настоящему морозными. Amic.ru предлагает вам подборку мероприятий на предстоящие выходные.
В музыкальном театре в субботу, 1 декабря, покажут мюзикл в двух действиях "Ромео и Джульетта" (12+). Начало в 17:00.
А в театре драмы им. Шушкина пройдет спектакль "За двумя зайцами" (12+). Начало в 17:30.
В Молодежном театре Алтая 1 и 2 декабря покажут трагикомедию "Русская народная почта" (16+). Начало в 17:00.
1 декабря в ТРК "СИТИ-центр" пройдет краевой конкурс талантов "ТалантШоу". Конкурс проводится по двум направлениям: хореография и вокал. Начало в 10:00. Вход свободный.
Любой желающий может сходить на экскурсию "Советский Барнаул" (10+). Экскурсовод расскажет о советской истории Барнаула. Начало в 16:00. Необходима предварительная запись по телефону 8-983-605-08-89.
Все выходные в музее "Город" будет работать выставка "Арт-Алтай". Свои работы на выставке представят члены Союза художников России. В экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, искусствоведческие труды. Среди участников выставки будет объявлен традиционный конкурс на лучшее произведение года. Звание лауреата премии краевого отделения Союза художников России получат три автора, произведения которых жюри отберёт тайным голосованием на конкурсной основе. Также будет вручена премия династии Щетининых. Выставка будет работать до 23 декабря 2018 года.
Любители хоккея могут посмотреть матч. В нем команда "Динамо Алтай" сыграет против томской команды "Томич". Начало матча 1 декабря в 17:00, 2 декабря — в 14:30. Пройдет матч на ледовой арене "Динамо" на ул. Жасминной, 3.
Тем, кому уже не терпится приступить к созданию новогоднего декора, предлагают посетить мастер-классы в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4. В 10:30 там будут декорировать интерьерные саночки, в 14:00 — делать домик-подсвечник, а в 16:30 — создавать новогоднюю композицию в эко-стиле.
В музыкальном театре маленькие зрители смогут увидеть сказку "Приключение в Лукоморье" (0+). Начало спектакля в 11:00. Зрители постарше смогут посетить музыкальную комедию "Тетка Чарлея" (16+). Начало в 17:00.
В театре драмы пройдет драматический спектакль "Время женщин" (16+). Начало в 17:30.
Молодежный театр Алтая в этот день поставит музыкальную сказку "Муми-Тролль и шляпа волшебника" (6+). Начало в 12:00.
Много мастер-классов пройдут в Барнауле и в воскресенье, 2 декабря. В "Горной аптеке" на ул. Ползунова, 42 пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки-талисмана для дома. Начало в 12:00.
А в студии "Розмарин" в 10:30 начнут изготавливать цветок из фоамирана. В 13:30 начнется мастер-класс по мыловарению, а в 15:30 — здесь пройдет мастер-класс по созданию новогоднего шара.
В концертном зале "Сибирь" состоится финал музыкального телепроекта "Поверь в себя!". Начало в 17:00.
Кинопремьерами этой недели стал фильм "Робин Гуд: Начало" (16+), мистический триллер "Проводник" (16+), российская комедия "Все или ничего" (16+) и вестерн "Братья Систерс" (18+).
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