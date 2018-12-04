Фото: depositphotos.com
По статистике, 75% населения реагирует на изменения погоды. Их самочувствие ухудшается из-за магнитных бурь, перепадов давления в атмосфере и других явлений. Разбираемся, как метеозависимым людям пережить перепады погоды с минимальными для себя потерями.
Метеозависимость — это чувствительность человеческого организма к резким изменениям погоды. О метеозависимости можно говорить, если изменения в погоде вызывают у человека серьезный дискомфорт, неприятные ощущения и ослабление организма.
Как рассказал Amic.ru барнаульский врач частной практики Игорь Червяков, на изменения погоды по разным подсчетам реагируют от одной трети до половины всех жителей нашей планеты. Другое дело, степень выраженности, которая зависит от способности организма к адаптации.
"По сути, метеозависимость — это дезадаптация организма к перемене атмосферного давления, влажности, температуры, климата либо смене времен года. У каждого разная степень выраженности реакции на погоду, которая зависит от способности организма к адаптации", — сообщил Игорь Червяков.
Метеозависимость — это не диагноз, а симптомы болезней, которые обостряются при смене погоды. Здоровый человек метеозависимым быть не может.
При изменении метеоусловий обостряется большинство хронических заболеваний: в первую очередь, от перемены погоды страдают люди с нарушениями работы сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, а также те, кто перенес травмы головы и грудной клетки. Плохо себя чувствовать могут беременные женщины, новорожденные, подростки и люди среднего возраста.
При этом подростки страдают метеозависимостью довольно часто. Игорь Червяков подчеркивает, что это связано с низкой физической активностью, что вызывает проблемы с кровоснабжением, сосудами.
Самый распространенный признак метеозависимости — головная боль. Иногда головная боль может сопровождаться тошнотой, слабостью и даже кровотечением из носа, что связано с перепадами артериального давления.
Но болеть от перемены погоды может не только голова, но и ноги, спина, шея, поясница. Очень часто колебания атмосферного давления, понижение температуры и другие погодные изменения могут привести к болям в суставах, ломоте в костях.
Еще один признак того, что вы метеозависимы — при смене погоды у вас скачет артериальное давление.
Многие люди вместе с изменением погоды становятся раздражительнее, появляются такие симптомы, как озноб, слабость в теле, сонливость или, наоборот, бессонница.
Уберечься от влияния погодных факторов нельзя, подчеркнул врач. Но можно избежать или уменьшить симптомы болезни. Для этого следует:
- Тщательно принимать назначенные вам препараты. "Мы ведь говорим про то, что у метеозависимых обостряются хронические заболевания. Возможно, им стоит увеличить дозу лекарственных препаратов. Но все это индивидуально, и обязательно нужно проконсультироваться с врачом", — советует врач.
- Стоит придерживаться более щадящего режима дня, избегать лишнего переутомления, стрессов
- Питаться правильно
- Принимать витамины
- Гулять на свежем воздухе
- Заниматься физической активностью
- Мыслить позитивно
Комментарии