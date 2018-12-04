Вторник, 4 Декабрь, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,29
€ 75,39
279099
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Вопрос дня



Как метеозависимым людям пережить погодные изменения

, ИА "Амител"
Рассказываем о тех, кто может страдать от метеозависимости, и как пережить погодные изменения

Фото: depositphotos.com


По статистике, 75% населения реагирует на изменения погоды. Их самочувствие ухудшается из-за магнитных бурь, перепадов давления в атмосфере и других явлений. Разбираемся, как метеозависимым людям пережить перепады погоды с минимальными для себя потерями.

1
Что такое метеозависимость?

Метеозависимость — это чувствительность человеческого организма к резким изменениям погоды. О метеозависимости можно говорить, если изменения в погоде вызывают у человека серьезный дискомфорт, неприятные ощущения и ослабление организма.

Как рассказал Amic.ru барнаульский врач частной практики Игорь Червяков, на изменения погоды по разным подсчетам реагируют от одной трети до половины всех жителей нашей планеты. Другое дело, степень выраженности, которая зависит от способности организма к адаптации.

"По сути, метеозависимость — это дезадаптация организма к перемене атмосферного давления, влажности, температуры, климата либо смене времен года. У каждого разная степень выраженности реакции на погоду, которая зависит от способности организма к адаптации", — сообщил Игорь Червяков.

2
Кто подвержен метеозависимости?

Метеозависимость — это не диагноз, а симптомы болезней, которые обостряются при смене погоды. Здоровый человек метеозависимым быть не может.

При изменении метеоусловий обостряется большинство хронических заболеваний: в первую очередь, от перемены погоды страдают люди с нарушениями работы сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, а также те, кто перенес травмы головы и грудной клетки. Плохо себя чувствовать могут беременные женщины, новорожденные, подростки и люди среднего возраста.

При этом подростки страдают метеозависимостью довольно часто. Игорь Червяков подчеркивает, что это связано с низкой физической активностью, что вызывает проблемы с кровоснабжением, сосудами.

3
Каковы симптомы метеозависимости?

Самый распространенный признак метеозависимости — головная боль. Иногда головная боль может сопровождаться тошнотой, слабостью и даже кровотечением из носа, что связано с перепадами артериального давления.

Но болеть от перемены погоды может не только голова, но и ноги, спина, шея, поясница. Очень часто колебания атмосферного давления, понижение температуры и другие погодные изменения могут привести к болям в суставах, ломоте в костях.

Еще один признак того, что вы метеозависимы — при смене погоды у вас скачет артериальное давление.

Многие люди вместе с изменением погоды становятся раздражительнее, появляются такие симптомы, как озноб, слабость в теле, сонливость или, наоборот, бессонница.

4
Может ли метеозависимый человек взять больничный при смене погоде?
Да, но, как уточнил Игорь Червяков, диагноз "метеозависимый" вам не поставят. На больничный вы отправитесь по причине обострения вашего основного заболевания.
5
Что делать метеозависимым при резкой смене погоды?

Уберечься от влияния погодных факторов нельзя, подчеркнул врач. Но можно избежать или уменьшить симптомы болезни. Для этого следует:

  • Тщательно принимать назначенные вам препараты. "Мы ведь говорим про то, что у метеозависимых обостряются хронические заболевания. Возможно, им стоит увеличить дозу лекарственных препаратов. Но все это индивидуально, и обязательно нужно проконсультироваться с врачом", — советует врач.
  • Стоит придерживаться более щадящего режима дня, избегать лишнего переутомления, стрессов
  • Питаться правильно
  • Принимать витамины
  • Гулять на свежем воздухе
  • Заниматься физической активностью
  • Мыслить позитивно
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:34
Трамп назвал необыкновенной встречу с Си Цзиньпином 0
09:26
Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске 0
09:13
Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога 2
09:07
СМИ: ФАС поддержала размещение пугающих надписей на бутылках алкоголя 3
09:00
Большой или маленький: какой выбрать? 0
08:58
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время выступления Порошенко 1
08:42
Барнаул "сковали" девятибалльные пробки утром 4 декабря 4
08:21
Самым богатым блогером на YouTube оказался семилетний мальчик 1
08:16
Как метеозависимым людям пережить погодные изменения 0
08:02
Разгадать тайну бродячего цирка предлагают барнаульцам 0
07:50
Не сдавайся: цитаты известного мотиватора Ника Вуйчича 0
07:34
Когда быть слабой не позволяет жизнь 4
07:22
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 12
07:15
Елочка понравится: 14-метровое новогоднее дерево установили в Барнауле 2
07:03
Элитную квартиру с видом на Обь и туркластер продают в Барнауле за 9,2 млн 5
06:48
Новогодние фотографии редакции Amic.ru 0
06:32
Маленькие дети и их большие собаки: очаровательные фото 0
06:17
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 6
06:01
Ночью под -40, днем под -30: аномальные холода пришли в Алтайский край 1
05:09
19-летняя жительница Ростова стала "Мисс мировая красавица — 2018" 0
04:03
СМИ: задержанные украинские катера остаются в порту Керчи 0
03:04
Женщина в Петербурге отправилась в колонию за попытку продать сына 0
02:09
Тверская область первой из регионов РФ отключила аналоговое телевещание 0
01:08
Директор Ротару объяснил отказ певицы выступать в России 6
00:12
Московский сайт детской одежды заподозрили в организации проституции 0
23:57
Средняя цена нового автомобиля выросла в России до 1,4 млн рублей 0
23:38
Трамп хочет обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений 0
23:21
Горячая линия по вопросам качества детских товаров заработала на Алтае 0
22:48
Депутат Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов 5
22:36
ДТП временно парализовало движение трамваев Барнауле 0
22:21
Севастополь назвали российским в Книге рекордов Гиннесса 2
21:58
В недостроенном доме в Москве нашли скелеты двух человек 0
21:41
"Победа" предложила ввести платную регистрацию в аэропортах 0
21:22
Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с РФ 0
20:58
В Москве нашли тело молодого футболиста "Локомотива" 0
20:39
Послания Путина Федеральному собранию не будет в этом году 2
20:21
Трое экс-полицейских пойдут под суд за незаконное задержание бийчанина 3
19:47
Ученые научились определять пол и возраст человека по постам в соцсетях 4
19:23
Россиян предупредили о росте атак на банковские карты перед Новым годом 0
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, аномальные холода и Алтайская зимовка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 декабря
18:53
В Бийске потолок квартиры частично обрушился на двухлетнего ребенка 0
18:41
В Кремле объяснили неформальное рукопожатие Путина и саудовского принца 3
18:23
СК проверит инцидент с температурой на рейсе Новосибирск - Екатеринбург 0
17:55
Более десятка рейсов задержали в аэропорту Симферополя из-за тумана 0
17:51
Минстройтранс края отправился спасать безнадежно замерзающий Змеиногорск 0
17:32
СМИ: в России усилят контроль за системой маркировки товаров 0
17:22
СК: двое братьев на Алтае избили и выкинули с пятого этажа своего знакомого 0
17:15
Глава Минтруда пообещал упростить процедуру установления инвалидности 0
17:07
Барнаульцы решили "спасать" планетарий от церкви при помощи Интернета 12
16:50
Старый мост через Обь частично перекроют в Барнауле 4 декабря 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.